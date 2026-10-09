Mỹ: Tỉnh lại trong bệnh viện, nữ tù nhân tức giận vì bị tiêm thuốc tử hình nhưng vẫn sống

Luật sư của Christa Pike - người bị kết án tử ở bang Tennessee (Mỹ) vì tội giết người - cho biết bà Pike đã tỉnh dậy trong bệnh viện với tâm trạng "tức giận và hoang mang" sau khi bị tiêm thuốc độc hai lần nhưng vẫn sống.

Tử tù Christa Pike. (Ảnh: Euro News)

Hãng tin BBC ngày 8/10 dẫn lời luật sư Randy Spivey kể lại trong một cuộc họp báo, rằng những lời đầu tiên bà Pike thốt ra sau khi tỉnh dậy là: "Tôi đang ở đâu? Các người là ai?".

Bà Pike, người bị kết án tử hình sau khi cùng bạn trai sát hại nạn nhân Colleen Slemmer vào năm 1995, đã sống sót sau hai lần tiêm thuốc độc vào ngày 30/9 tại bang Tennessee (Mỹ).

Các chuyên gia và đội ngũ pháp lý của bà Pike cho biết sự hồi phục này là trường hợp chưa từng có tiền lệ, và chưa từng có tù nhân nào khác tại Mỹ sống sót sau khi bị tiêm thuốc độc trong quá trình thi hành án tử hình.

Bà Pike (50 tuổi) hiện vẫn đang được chăm sóc y tế đặc biệt và bị còng tay chân trên giường bệnh.

Trước đó, các luật sư tin rằng bà Pike đã chết não và có thể qua đời nếu bị rút ống thở. Tuy nhiên, trong một diễn biến "gây sốc cho tất cả mọi người", bà đã bắt đầu nói chuyện hôm 6/10, dù chỉ nhớ lại được rất ít chi tiết về vụ thi hành án bất thành.

"Chúng tôi không biết những chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì" đối với sức khỏe tinh thần của bà Pike, luật sư Randy Spivey nói, đồng thời lưu ý rằng bà Pike đang ở trong trạng thái "giận dữ và hoang mang" sau trải nghiệm kinh hoàng.

Ông cho biết thêm rằng bà cũng bị đông máu ở một bên cánh tay, bị viêm phổi và không thể nuốt được.

Hôm 7/10, tòa án đã ra lệnh cho bang Tennessee phải bảo toàn mọi bằng chứng liên quan đến vụ xử tử bất thành này.

Khi Thẩm phán Chancellor I'Ashea Myles hỏi liệu tiểu bang có ý định ấn định lại lịch thi hành án cho bà Pike hay không, Will Ayers - Trợ lý Tổng chưởng lý bang Tennessee - cho biết ông không có câu trả lời.

Thống đốc bang Tennessee - Bill Lee - đã ra lệnh tạm dừng tất cả các vụ thi hành án tử hình trong bang cho đến hết năm, và tuyên bố muốn làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Giám đốc cơ quan quản lý nhà tù của bang cũng thông báo từ chức sau vụ thi hành án bất thành.