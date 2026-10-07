Mỹ: Tử tù "bất tử" bị tiêm 2 liều thuốc độc vẫn sống sót đã tỉnh lại, luật sư đưa ra những tuyên bố đầu tiên

Tù nhân này đã nhận hai liều pentobarbital khi nhà chức trách cố gắng hành quyết cô vào ngày 30 tháng 9.

Christa Pike, một tù nhân ở Tennessee (Mỹ) sống sót sau nỗ lực hành quyết của tiểu bang, hiện đã tỉnh táo, đang nói chuyện và tiếp tục nhận được sự chăm sóc y tế tại bệnh viện, các luật sư của Pike cho biết vào thứ Ba (6/10).

Pike, 50 tuổi, đã sống sót sau hai liều thuốc an thần pentobarbital khi các quan chức Tennessee cố gắng thi hành án tử hình vào thứ Tư (30/9) tuần trước, trong một vụ việc gây chấn động tại Mỹ và thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Đây lẽ ra trở thành người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết ở Tennessee trong hơn 200 năm qua.

"Bất chấp mọi nghịch cảnh, Christa Pike vẫn tỉnh táo, đang nói chuyện và tiếp tục nhận được chăm sóc y tế quan trọng. Mặc dù cánh tay bị tổn thương nặng nề, Pike vẫn bị còng tay và còng chân vào giường. Sự hồi phục này là điều chưa từng có trong y khoa. Tiên lượng của Pike vẫn chưa rõ ràng", các luật sư của Pike cho biết trong một tuyên bố.

Christa Pike

"Pike là người duy nhất được biết đến là đã sống sót sau một nỗ lực hành quyết toàn diện ở Mỹ. Đây là một người sống sót và sẽ đón nhận quá trình hồi phục từng ngày một. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu Thống đốc bang Tennessee giảm án cho Christa Pike xuống tù chung thân không được ân xá," các luật sư của Pike cho biết thêm.

Tuyên bố này là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tình trạng của Pike đã cải thiện kể từ khi một chiếc xe cứu thương đưa nữ tử tù rời khỏi nhà tù ở Nashville vào đêm ngày 30 tháng 9.

Những nhân chứng chứng kiến nỗ lực hành quyết Pike mô tả họ nghe thấy nữ tử tù bị nghẹn và vùng vẫy suốt một giờ sau khi nhận mũi tiêm đầu tiên. Tù nhân sau đó được đưa đến bệnh viện sau khi liều thứ hai không thể đạt mục đích tử hình. Tại bệnh viện, Pike được thở máy và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau nỗ lực hành quyết thất bại, một trong các luật sư của Pike, Randy Spivey, gọi quá trình này là "tàn nhẫn và tra tấn", đồng thời cho biết ông đếm được bảy cây kim trên cánh tay trái của Pike, "trong đó có một cây dường như bị cong khi rút ra". Các luật sư đã cảnh báo trước buổi hành quyết rằng các quan chức có thể gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch và gây ra sự đau đớn cho Pike trong quá trình đó, nhưng tiểu bang vẫn thúc giục tiến hành và Tối cao pháp viện Mỹ đã cho phép nhà tù tiếp tục thực hiện.

Nỗ lực thảm họa này đã châm ngòi cho làn sóng lên án rộng rãi trên khắp các đảng phái chính trị và trong số các nhà vận động bãi bỏ án tử hình. Người đứng đầu cơ quan cải huấn của Tennessee, Frank Strada, cũng đã từ chức ngay sau đó. Strada đang phải đối mặt với sự soi xét ngày càng gắt gao, khi các luật sư cho biết vụ án của Pike là vụ hành quyết "thất bại" thứ năm dưới sự lãnh đạo của ông tại hai tiểu bang.

Pike và bạn trai của mình, lúc đó 17 tuổi, đã sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, một bạn học tại Trung tâm Việc làm Knoxville, vào năm 1995. Vụ án đã chiếm các mặt báo toàn quốc do tuổi đời của những người liên quan và sự tàn bạo của vụ án mạng.

Theo các công tố viên, Pike lo lắng Slemmer đang cố cướp đi người bạn trai khi đó của Pike, Tadaryl Shipp. Cả hai đã lừa Slemmer đến một khu vực có nhiều cây cối phía sau nhà máy hơi nước thuộc khuôn viên nông nghiệp của Đại học Tennessee vào ngày 12 tháng 1 năm 1995. Shipp bị kết án mưu sát cấp độ một vào năm 1997 và chịu án tù chung thân có khả năng được ân xá.

Pike chưa bao giờ phủ nhận sự liên quan của mình trong cái chết của Slemmer. Nữ tử tù sau đó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

"Tôi là một đứa trẻ 18 tuổi bị bệnh tâm thần. Tôi mất rất nhiều năm mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những gì mình đã làm. Thậm chí mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận việc mình đã ảnh hưởng đến bao nhiêu cuộc đời. Tôi đã lấy đi mạng sống của một người con, người em, người bạn. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy ghê tởm chính khả năng có thể gây ra một tội ác như vậy," Pike nói trong một tuyên bố có trong đơn xin ân xá.

Khi còn nhỏ, Pike từng là nạn nhân của nhiều hình thức lạm dụng khác nhau, bao gồm việc bị cưỡng hiếp nhiều lần bởi những người đàn ông khác nhau, cũng như bị họ hàng đánh đập.

Pike sau đó trải qua gần 30 năm biệt giam sau khi nhận án tử.

Nguồn: The Guardian