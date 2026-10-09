Thấy nhân viên ngày ngày đội mưa gió đi làm, sếp nữ tặng mỗi người một chiếc BMW

Một nữ chủ chuỗi nhà hàng lẩu bò ở Trung Quốc nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội sau khi tặng những chiếc BMW mới tinh cho các nhân viên có thành tích xuất sắc.

Ma Yanli, chủ một chuỗi nhà hàng lẩu bò có trụ sở tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã đưa một số nhân viên đến nhận xe mới vào ngày 24/9. Theo Henan TV, mỗi chiếc BMW có giá khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) và được Ma thanh toán toàn bộ từ hai tuần trước.

“Tôi thực sự rất vui! Trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này”, nhân viên Li Jie chia sẻ. Cô cho biết trên đường đến showroom BMW, bà chủ chỉ nói rằng sẽ tặng cô “một món đồ chơi lớn”.

Ngay trong ngày nhận xe, một chiếc BMW màu trắng được đăng ký dưới tên Li. Cô không phải trả bất kỳ khoản tiền nào và cũng không được yêu cầu ký thỏa thuận nào để đổi lấy món quà.

Ma cho biết bà bắt đầu nảy ra ý tưởng tặng BMW cho nhân viên từ mùa đông năm ngoái.

Ảnh: SCMP

Giống nhiều đồng nghiệp, Li khi đó thường đi xe máy điện đến nơi làm việc. Một buổi sáng sớm, Ma nhìn thấy nữ nhân viên 8 năm gắn bó với nhà hàng bước vào với khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Hai tai cô tím tái, đôi tay cứng đờ vì gió rét.

Hình ảnh đó khiến Ma cảm thấy xót xa.

“Tôi tự hỏi: Tôi có thể ngồi trong ô tô, tận hưởng sự ấm áp và thuận tiện khi di chuyển. Tại sao cô ấy lại không thể?” Ma kể “Tôi đã đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng sự phát triển của công ty là nhờ nỗ lực chung của tất cả nhân viên. Vì vậy, tôi phải để người lao động cũng được hưởng thành quả từ sự thành công của công ty”.

Ma đã có khoảng 20 năm làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống. Ngoài Li, một nhân viên khác là Liu Yingying cũng được tặng một chiếc BMW màu xám.

“Bà chủ nói với tôi rằng tôi làm việc chăm chỉ, thành tích rất tốt và tôi xứng đáng có chiếc xe này”, Liu kể.

Đây không phải lần đầu Ma dành những món quà giá trị cho nhân viên. Vào các dịp lễ truyền thống của Trung Quốc, bà thường tặng họ những nhu yếu phẩm và tiền thưởng.

Những ông chủ hào phóng với nhân viên thường thu hút sự chú ý lớn tại Trung Quốc.

Cui Peijun, Chủ tịch Công ty Cầu trục Khoáng Sơn Hà Nam, thậm chí được gọi là “ông chủ thích phát tiền nhất” vì thường xuyên dành những khoản thưởng lớn cho người lao động.

Trước Tết Nguyên đán năm ngoái, ông chi tổng cộng 180 triệu NDT (khoảng 700 tỷ đồng) tiền thưởng cho nhân viên, tương đương 2/3 lợi nhuận của công ty trong năm trước.

Mỗi dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Cui tặng 800 NDT (khoảng 3,1 triệu đồng) cho 2.000 nữ nhân viên. Vào tháng 8 hằng năm, những lao động đến từ khu vực nông thôn còn được nhận 1.000 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng) gọi là khoản “trợ cấp thu hoạch”, giúp gia đình họ có thêm chi phí thuê máy móc thu hoạch mùa vụ.

Nguồn: SCMP