Lớn lên cạnh khối tài sản 1,4 tỷ USD, vì sao con trai Ronaldo vẫn phải "sợ" một chai nước ngọt?

Ronaldo tự nhận đã thành tỷ phú từ năm 39 tuổi. Nhưng trong nhà anh, thứ con trai cả phải dè chừng không phải chuyện tiêu bao nhiêu tiền, mà là một chai Coca-Cola hay một gói khoai tây chiên. Bởi với Ronaldo, kỷ luật mới là thứ làm ra khối tài sản ấy.

Năm 2020, tại lễ trao giải Globe Soccer ở Dubai, Ronaldo thừa nhận anh "đôi khi rất khắt khe" với con trai Cristiano Jr. Cậu bé uống Coca-Cola, Fanta hay ăn khoai tây chiên là anh không vui, và cả nhà đều biết bố không thích điều đó, theo Goal dẫn lời tờ A Bola. Anh kể có lần bảo con chạy máy xong thì ngâm nước lạnh để hồi phục, cậu bé kêu "bố ơi lạnh lắm". Ronaldo nói anh chấp nhận, vì khi đó con mới 10 tuổi.

Sáu năm sau, sự khắt khe ấy đang cho thấy kết quả. Cristiano Jr. vừa tròn 16 tuổi hồi tháng 6, đã được gọi lên các đội tuyển trẻ U15 và U16 Bồ Đào Nha, và ghi 56 bàn sau 27 trận cho đội trẻ Al Nassr, theo tạp chí HELLO!. Giữa lúc chính Ronaldo đang ồn ào với đội tuyển quốc gia, anh vẫn nói với Vogue hồi tháng 8 rằng một trong những mong muốn trước khi giải nghệ là được đá một trận chính thức cùng con.

Với khối tài sản được Bloomberg ước tính 1,4 tỷ USD, câu hỏi tự nhiên là một tỷ phú dạy con thế nào về tiền. Ronaldo chưa từng công khai các quy tắc tài chính cụ thể trong nhà, như tiền tiêu vặt hay cách con được chi tiêu. Nhưng qua những gì anh nói về tiền và về con trong nhiều năm, có thể thấy khá rõ anh muốn truyền lại điều gì, và vì sao một chai nước ngọt lại quan trọng đến vậy.

"Tiềm năng chẳng có ý nghĩa gì"

Cũng tại Globe Soccer 2020, Ronaldo nhận xét con trai có tiềm năng, cao lớn và nhanh, nhưng lập tức nói thêm rằng những điều đó "chẳng có ý nghĩa gì" nếu không có sự cống hiến và chăm chỉ, theo Gulf News. Đó là lý do chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, hồi phục được anh đặt nặng hơn mọi thứ con sẽ thừa hưởng.

Cách nghĩ này khớp với cách Ronaldo giải thích con đường kiếm tiền của chính mình. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan tháng 11/2025, anh nói chiến lược từ nhiều năm trước rất đơn giản: tiếp tục chơi ở đỉnh cao, tiếp tục thể hiện, và con số ấy sẽ tự tìm đến. Nói cách khác, tiền là hệ quả của phong độ, còn phong độ đến từ từng thói quen nhỏ mỗi ngày.

Ronaldo cũng phủ nhận việc Bloomberg "phát hiện" anh thành tỷ phú. Anh nói mình đạt mốc đó từ năm 39 tuổi và tự biết tài sản của mình. Theo Ronaldo, anh có một người cố vấn tài chính nói chuyện gần như mỗi ngày về cấu trúc tài sản, các khoản đầu tư và cơ hội, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay anh, vì "đó là cuộc đời tôi, là tiền của tôi". Anh cho biết đã chuẩn bị cho tương lai từ năm 25 đến 27 tuổi.

Khắt khe chuyện kỷ luật, nhưng Ronaldo nhiều lần khẳng định không ép con theo bóng đá. Tại Globe Soccer 2020, anh nói con có thể làm bác sĩ hay bất cứ nghề gì, miễn là trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính mình. Trong loạt phim "Tôi là Georgina" trên Netflix, anh nhắc lại rằng sẽ không bao giờ gây áp lực, con sẽ làm điều con muốn.

Một chi tiết thú vị khác liên quan trực tiếp đến tiền và thương hiệu. Ronaldo có hợp đồng tài trợ lâu dài với Nike, nên khi mẹ anh đăng ảnh cháu nội mặc cùng lúc đồ Nike và Adidas, nhiều người vào bình luận chê. Ronaldo đáp thẳng dưới bài đăng: con mặc thứ con muốn, không phải thứ các người muốn, theo Goal. Người cha cấm con uống nước ngọt lại sẵn sàng để con mặc đồ của đối thủ nhà tài trợ, một ranh giới khá rõ giữa điều anh coi là quan trọng và điều không.

Một tỷ phú muốn sống "không tốn kém"

Điều có lẽ bất ngờ nhất là quan điểm của Ronaldo về tiêu dùng ở tuổi 40. Với Piers Morgan, anh nói tiền giúp mua được những thứ vật chất và điều đó tốt, nhưng ở thời điểm này anh "không còn quan tâm nữa". Anh muốn sống chương tiếp theo của cuộc đời với chi phí không đắt đỏ, vì những giấc mơ thời trẻ đã qua rồi.

Ronaldo kể anh không giỏi mua sắm. Món đắt nhất từng mua là một chiếc máy bay riêng, và anh nói mua vì cần chứ không vì thích, bởi không thể di chuyển như người bình thường. Những chiếc siêu xe như Bugatti, anh coi là khoản đầu tư sưu tầm, gần như không lái, thậm chí không nhớ chính xác mình có bao nhiêu chiếc, chỉ đoán khoảng 40.

Quan điểm này gắn với xuất thân của anh. Ronaldo lớn lên trong một gia đình nghèo ở Madeira, cha mất năm 2005 vì nghiện rượu khi mới 52 tuổi, theo Gulf News. Fortune từng kể lại giai đoạn tuổi thơ anh phải xin bánh mì kẹp thừa ở cửa hàng McDonald's. Cậu bé từng phải xin đồ ăn ấy giờ là người cha cấm con uống nước ngọt, không phải vì tiếc tiền, mà vì biết rõ điều gì đã đưa mình thoát nghèo.

Khi được hỏi sẽ làm gì sau khi treo giày, Ronaldo không nói về kinh doanh trước tiên. Anh nói muốn có thêm thời gian cho gia đình, nuôi dạy các con, đặc biệt là cô con gái út Bella. Với Cristiano Jr., anh nói muốn ở bên theo sát vì con đang ở độ tuổi "hay làm chuyện dại dột", điều anh thừa nhận chính mình cũng từng như vậy.

Trong một phim tài liệu về giải Saudi Pro League, Ronaldo còn nói con trai cả là "một cậu bé ngoan", không làm anh phiền lòng, mấy đứa nhỏ ở nhà mới khó hơn, theo Gulf News. Có lẽ với một người cha có tài sản hơn tỷ đô, đó mới là thành tựu anh muốn khoe nhất.