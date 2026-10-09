Mua nhà 8 năm mới phát hiện ngay trên trần phòng khách là một ngôi mộ

Sau khi chủ nhà phát hiện phía trên trần có một ngôi mộ, cảnh sát đến hiện trường và thực sự đã tìm thấy một phần hài cốt.

Cô Lý ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc sau khi mua lại một căn hộ cũ ở tầng thượng đã cho thuê lại suốt thời gian dài. Tuy nhiên, gần đây cô mới nghe người hàng xóm nói rằng ngay trên sân thượng - vị trí chính giữa phòng khách nhà cô - có một ngôi mộ.

Theo tin từ Thâm Cảng Trực Tuyến, mới đây, cô Lý ở huyện Kim Đường, Thành Đô phản ánh rằng căn nhà cũ cô mua có một ngôi mộ nằm ngay trên trần bê tông phòng khách. Cô mua căn nhà này vào năm 2017, nằm ở tầng 7 (tầng trên cùng) của một đơn vị nhà ở. Trong suốt hơn 8 năm từ khi mua đến nay, căn nhà luôn được cho thuê, cô chưa từng chuyển vào ở.

Được biết, ngôi mộ này được đắp bằng phế liệu xây dựng, bên ngoài nhìn giống như một đống đất, ở giữa có hố lõm. Người hàng xóm nói với cô Lý rằng người chôn bên trong là một bé trai từng sống tại khu tập thể này, qua đời vì bệnh khi mới 7 tuổi và được chôn trên sân thượng vào tháng 9 năm 2009.

Ngôi mộ trên sân thượng

Cô Lý cho biết, sau khi được hàng xóm thông báo vào ngày 4 tháng 10, cô mới lên kiểm tra và xác nhận ngay phía trên trần phòng khách quả thực có một ngôi mộ.

Cảnh sát đang giám định phần hài cốt bên trong

Vì sau khi mua nhà cô không chuyển vào ở và cũng hiếm khi lên sân thượng nên hoàn toàn không biết chuyện này. Cảnh sát sau khi đến đào ngôi mộ đã phát hiện một phần hài cốt bên trong, hiện đã mang đi giám định thêm và chưa công bố kết quả.

Nguồn: ETtoday