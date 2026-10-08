Vì sao Ronaldo và Messi không dùng TikTok?

Ronaldo và Messi là hai cầu thủ có lượng người theo dõi lớn nhất hành tinh, nhưng đến nay cả hai vẫn chưa có tài khoản TikTok chính thức. Đâu là lý do?

Theo thống kê, đến thời điểm tháng 10/2026, Cristiano Ronaldo đang có hơn 1 tỷ người theo dõi nhưng không có tài khoản TikTok chính thức. Lionel Messi xếp thứ 4 thế giới với khoảng 639 triệu người theo dõi, và cũng vắng mặt trên TikTok lẫn X/Twitter. Trong khi các ngôi sao từ thể thao đến giải trí đều đổ xô lên nền tảng video ngắn này, hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá lại đứng ngoài cuộc chơi. Điều đáng nói là chưa ai trong hai người, kể cả đội ngũ quản lý của họ, từng công khai lý do.

Ronaldo từng có tin đồn "bị khóa" TikTok

Lời giải thích phổ biến nhất trên mạng là Ronaldo từng lập TikTok nhưng bị khóa. Theo DailyJang, năm 2023, CR7 có một tài khoản TikTok, nhưng chỉ khoảng 4 tiếng sau tài khoản này đã bị khóa. Trang này viết rằng TikTok khóa tài khoản mà không nêu lý do rõ ràng, kèm tin đồn nền tảng này không đủ khả năng chi trả mức phí mà Ronaldo có thể đưa ra.

Tuy nhiên, độ tin cậy của câu chuyện này rất đáng ngờ. Cũng trong nhóm bài đăng, Ronaldo được cho là bị YouTube cấm lập kênh vì nền tảng lo ngại ảnh hưởng tài chính. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại: Ronaldo ra mắt kênh YouTube năm 2024 và hiện có hơn 83 triệu người đăng ký. Đến nay, chưa có hãng tin lớn nào xác nhận vụ TikTok khóa tài khoản của anh.

Một giả thuyết có cơ sở hơn nằm ở thị trường Trung Quốc. Ronaldo đã lập tài khoản trên Kuaishou và ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với nền tảng này để cung cấp video ngắn cho người hâm mộ Trung Quốc. Màn ra mắt của siêu sao Bồ Đào Nha đã rất thành công: với vai trò đại sứ chính thức, lượng người theo dõi của anh tăng thêm 7,7 triệu chỉ trong một tháng. Kuaishou là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Douyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok thuộc ByteDance. Vì vậy, nhiều người cho rằng mối quan hệ đối tác này có thể khiến Ronaldo không mặn mà với TikTok. Dù vậy, đây vẫn chỉ là một giả thuyết và chưa có nguồn nào xác nhận.

Ronaldo từng có tin đồn đã bị khóa tài khoản TikTok chỉ sau vài giờ (Ảnh:Getty)

Ronaldo cũng không hoàn toàn "xa lạ" với TikTok. Mùa hè 2022, anh từng gây sốt khi nhảy theo một bản hit cùng gia đình trong video đăng trên tài khoản TikTok của cháu gái Alicia Aveiro. Bên cạnh đó, cựu đồng đội Sami Khedira từng kể rằng khi ở Juventus, Ronaldo rất nghiêm khắc với đồng đội dùng điện thoại trong giờ tập và nhắc mọi người tập trung thay vì lướt Instagram hay TikTok.

Messi không dùng cả TikTok lẫn X (Twitter cũ)

Với Messi, câu chuyện đơn giản hơn nhưng cũng không có lời giải chính thức. Không chỉ TikTok, Messi còn chưa bao giờ dùng X/Twitter. Theo Goal, anh chưa từng công khai lý do. Cách giải thích hợp lý nhất là Messi muốn giữ đời tư kín đáo, trái ngược hẳn với một Ronaldo thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa.

Đội ngũ của Messi cũng rất cẩn trọng với các tài khoản mạng xã hội. Năm 2021, giám đốc truyền thông của Leo Messi Management từng xác nhận với trang kiểm chứng Chequeado rằng Messi không có Twitter, và nếu có thì tài khoản đó chắc chắn sẽ được xác minh giống như Instagram và Facebook của anh.

Messi khá kín tiếng trên MXH và không dùng TikTok lẫn X

Lối chơi "ít mà chất" này nhất quán với cách Messi xuất hiện trên mạng xã hội: gần như chỉ tập trung vào Instagram và Facebook, còn kênh YouTube không cập nhật từ năm 2024 và suốt nhiều năm chỉ đăng các nội dung quảng bá thưa thớt.

Có vô số Ronaldo, Messi "hàng giả" trên TikTok

Hệ quả của việc vắng mặt là TikTok tràn ngập tài khoản mạo danh hai siêu sao. Truyền thông từng nhiều lần phát hiện hàng chục tài khoản giả Ronaldo, nhiều tài khoản có tới hàng trăm nghìn người theo dõi. Một số còn gắn dấu tích xanh giả vào ảnh đại diện và phát lại livestream cũ của Ronaldo để kêu gọi người xem tặng quà.

Kẻ giả mạo lấy các đoạn livestream của Ronaldo trên Instagram rồi phát lại trên livestream TikTok để kêu gọi fan tặng quà

Với Messi, câu chuyện còn "khó đỡ" hơn. Một chàng trai Hungary tên Dávid Izmael Király lập tài khoản giả Messi, đăng video chế về bóng đá và thu hút hơn 3 triệu người theo dõi. Tài khoản này giống thật đến mức chính TikTok đã cấp tích xanh xác minh. Sau đó, anh phải tự đổi tên thành "Leo Messi Fan" để tránh bị khóa khi nền tảng phát hiện sự thật.

Chủ tài khoản giả Messi có đến 3 triệu followers nhờ đăng các clip về huyền thoại Argentina

Có thể Ronaldo và Messi sẽ không bao giờ lý giải vì sao họ đứng ngoài TikTok. Nhưng chỉ riêng việc hai cái tên lớn nhất bóng đá thế giới vắng mặt cũng đủ khiến người hâm mộ tò mò: nếu một ngày họ thực sự lập tài khoản, những kỷ lục nào trên TikTok sẽ bị xô đổ?

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