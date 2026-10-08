Công an cảnh báo quan trọng đến người có tài khoản ngân hàng

Mới đây, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ tài khoản ngân hàng cá nhân bị biến thành "mắt xích" tiếp tay cho lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia.

Theo Cục An ninh mạng, thời gian gần đây, các vụ án vừa bị cơ quan chức năng triệt phá là lời cảnh báo nghiêm khắc về nguy cơ tài khoản ngân hàng cá nhân trở thành công cụ tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục An ninh mạng nhấn mạnh, tài khoản ngân hàng gắn liền với thông tin định danh, số điện thoại, mật khẩu, mã OTP và dữ liệu sinh trắc học của chủ tài khoản. Khi giao tài khoản cho người khác sử dụng, chủ tài khoản đã tự đặt mình trước rủi ro bị lợi dụng danh tính vào các hoạt động phi pháp.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Đ.A.K. (SN 2006, trú xã D’ran) về tội “Rửa tiền”. Trước đó, vào cuối tháng 8/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh cũng đã xử phạt hành chính N.. (SN 1996) số tiền 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.Kết quả điều tra xác định, Đ.A.K. đã mở 23 tài khoản rồi trực tiếp tham gia đường dây rửa tiền lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đ.A.K. (Ảnh: CA Lâm Đồng).

Chỉ tính riêng từ tháng 10 đến tháng 12/2025, đã có 10 bị hại tại Lâm Đồng, TP.HCM, Hà Nội... bị lừa chuyển hơn 2 tỷ đồng vào các tài khoản do K. đứng tên.Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố T.H.L. và N.V.T. về hành vi liên quan đến việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Từ đầu năm đến tháng 12/2025, L. và T. đã thu gom 139 tài khoản ngân hàng với giá 5 - 9 triệu đồng/tài khoản/tháng rồi bán thông tin cho các đối tượng tại Campuchia để luân chuyển tiền đánh bạc, cá cược qua mạng với tổng dòng tiền giao dịch lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Tài khoản ngân hàng gắn liền với thông tin định danh, số điện thoại, mật khẩu, mã OTP và dữ liệu sinh trắc học cá nhân. Khi giao tài khoản cho người khác, chủ tài khoản đã đối mặt với rủi ro bị lợi dụng danh tính vào các hoạt động phi pháp.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai.

- Ý thức rõ trách nhiệm pháp lý khi đứng tên mở tài khoản. Khi phát sinh giao dịch bất thường liên quan đến tội phạm, chủ tài khoản bắt buộc phải giải trình nguồn gốc dòng tiền và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

- Chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ "danh tính tài chính" để không vô tình trở thành mắt xích phục vụ các hành vi lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.