Tin buồn cho người dùng 2 mẫu điện thoại Samsung Galaxy

Sau nhiều năm được Samsung duy trì hỗ trợ, hai mẫu Galaxy vừa âm thầm rời khỏi danh sách cập nhật định kỳ.

Sau một thời gian dài được Samsung duy trì cập nhật, một số smartphone Galaxy đời cũ vừa chính thức rời khỏi danh sách hỗ trợ phần mềm định kỳ. Động thái này không khiến thiết bị ngừng hoạt động, nhưng người dùng sẽ phải đối mặt với việc thiếu các bản vá bảo mật trong thời gian tới.

Theo SammyFans, trong danh sách cập nhật bảo mật tháng 10/2026, Samsung đã loại Galaxy A04s và Galaxy A23 5G khỏi nhóm thiết bị được nhận bản vá bảo mật hàng quý.

Cả hai mẫu smartphone đều được giới thiệu vào năm 2022 và đã trải qua khoảng 4 năm trên thị trường. Trước đó, Galaxy A04s và Galaxy A23 5G nằm trong nhóm thiết bị được Samsung duy trì cập nhật bảo mật theo chu kỳ hàng quý.

Galaxy A04s và Galaxy A23 5G. (Ảnh: Sammy)

Việc hai smartphone biến mất khỏi danh sách cập nhật mới cho thấy chu kỳ hỗ trợ phần mềm định kỳ dành cho các thiết bị này đã kết thúc.

Điều này không đồng nghĩa Galaxy A04s hay Galaxy A23 5G lập tức trở nên không thể sử dụng. Người dùng vẫn có thể thực hiện những tác vụ quen thuộc như gọi điện, nhắn tin, duyệt web, xem video, truy cập mạng xã hội và sử dụng các ứng dụng tương thích với hệ điều hành hiện tại.

Tuy nhiên, khác biệt đáng chú ý nằm ở khả năng tiếp nhận các bản vá bảo mật trong tương lai. Khi không còn nằm trong lịch cập nhật định kỳ, những lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện sau thời điểm này có thể không được Samsung phát hành bản vá cho hai thiết bị.

Bên cạnh đó, người dùng cũng khó tiếp cận những cải tiến phần mềm mới vốn được triển khai trên các dòng Galaxy đời mới hơn.

Galaxy A04s và Galaxy A23 5G đều thuộc nhóm smartphone phổ thông, tầm trung của Samsung được giới thiệu cách đây nhiều năm. Việc các thiết bị này lần lượt rời khỏi danh sách cập nhật sau một thời gian dài là một phần trong chu kỳ hỗ trợ sản phẩm của hãng.

Trong những năm gần đây, thời gian hỗ trợ phần mềm trở thành một trong những yếu tố được người dùng quan tâm khi lựa chọn smartphone. Các mẫu máy mới thường được duy trì cập nhật trong thời gian dài hơn, giúp thiết bị tiếp tục nhận các bản vá bảo mật cũng như những tính năng mới.

Với người đang sử dụng Galaxy A04s hoặc Galaxy A23 5G, việc thiết bị vẫn hoạt động ổn định đồng nghĩa họ chưa nhất thiết phải thay máy ngay. Những nhu cầu cơ bản vẫn có thể được đáp ứng nếu phần cứng và các ứng dụng đang sử dụng không gặp vấn đề về tương thích.

Dù vậy, với những người thường xuyên sử dụng điện thoại cho giao dịch trực tuyến, công việc hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân, thời gian hỗ trợ phần mềm là yếu tố đáng cân nhắc khi quyết định tiếp tục sử dụng hay nâng cấp thiết bị.

Sau khi kết thúc chu kỳ cập nhật, lựa chọn nâng cấp lên một mẫu Galaxy mới hơn sẽ giúp người dùng tiếp tục nằm trong nhóm được Samsung hỗ trợ phần mềm.

Các dòng Galaxy A thế hệ mới như Galaxy A26, A27, A07s hay A08 hướng đến những người dùng muốn duy trì trải nghiệm Galaxy nhưng cần một thiết bị có vòng đời hỗ trợ dài hơn.

Theo SammyFans