Tin vui mới cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng điện thoại Galaxy đời cũ nhiều khả năng sẽ nhận được tin vui từ Samsung ngay trong tuần này.

Theo SamMobile, Samsung đã bắt đầu phát hành One UI 9 ổn định cho dòng Galaxy S25 tại châu Âu từ ngày 6/10. Bản cập nhật trước đó đã được triển khai tại Hàn Quốc và Mỹ, cho thấy Samsung đang đẩy nhanh quá trình phân phối Android 17 cho các flagship thế hệ trước.

Bản cập nhật mới áp dụng cho Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra. Người dùng tham gia chương trình Beta có thể nhận gói cập nhật với dung lượng khoảng 550 MB, trong khi phiên bản dành cho người dùng phổ thông có dung lượng hơn 3 GB.

Samsung vừa chính thức tung bản cập nhật One UI 9.0 dựa trên Android 17 cho toàn bộ dòng Galaxy S25 series tại châu Âu. Các khu vực khác nhiều khả năng sẽ nhận được ngay trong tuần này. (Ảnh: SamMobile)

Việc cập nhật được thực hiện trực tiếp trên điện thoại thông qua mục Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt. Do dung lượng bản cập nhật khá lớn, người dùng nên chuẩn bị đủ pin và kết nối Wi-Fi trước khi tiến hành.

Những thay đổi đáng chú ý trên One UI 9

One UI 9 là phiên bản giao diện mới của Samsung, được xây dựng trên nền Android 17. Samsung cho biết bản cập nhật tập trung vào việc nâng cấp trải nghiệm Galaxy AI, khả năng cá nhân hóa cũng như các tính năng bảo mật và quản lý thiết bị.

Một số tính năng đáng chú ý gồm My FanCam, cho phép tự động theo dõi và căn chỉnh chủ thể trong video; các thẻ thông tin có khả năng tạo và chỉnh sửa trong Now Brief; cùng những nâng cấp dành cho Creative Studio, Interpreter, Document Scan và Voice Recorder.

Samsung cũng bổ sung các công cụ liên quan đến bảo mật như Security Brief, Privacy Alerts và khả năng phát hiện một số dấu hiệu lừa đảo. Đây là một trong những điểm được hãng nhấn mạnh khi giới thiệu One UI 9.

Đáng chú ý, One UI 9 không chỉ dành cho thế hệ Galaxy S26 mới nhất. Samsung đã xác nhận kế hoạch mở rộng phiên bản này tới nhiều dòng Galaxy đời trước, trong đó có cả những mẫu máy vẫn đang được sử dụng phổ biến.

Loạt Galaxy đời cũ cũng được cập nhật

Sau Galaxy S25, nhóm thiết bị được trông đợi tiếp theo là Galaxy S24 series, bao gồm Galaxy S24, S24+, S24 Ultra và S24 FE. Đây là nhóm máy được Samsung đưa vào diện nhận Android 17 và One UI 9.

Tương tự là Galaxy S23 series, gồm Galaxy S23, S23+, S23 Ultra và S23 FE. Đây nhiều khả năng sẽ là một trong những thế hệ flagship cũ được người dùng quan tâm nhất, bởi One UI 9 là bản nâng cấp hệ điều hành lớn tiếp theo dành cho dòng máy này.

Ở nhóm smartphone màn hình gập, Samsung dự kiến cập nhật One UI 9 cho Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold7 và Z Flip7, cùng một số mẫu gập mới hơn.

Với dòng Galaxy A, danh sách trải rộng từ các mẫu tầm trung như Galaxy A57, A56, A55, A54 đến A37, A36, A35, A34, A27, A26, A25 và A24. Một số mẫu phổ thông hơn như Galaxy A17, A16, A15, A07 và A06 5G cũng nằm trong các danh sách thiết bị đủ điều kiện được tổng hợp dựa trên chính sách cập nhật của Samsung.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy S25 là một trong những dòng máy cũ nhất đã bắt đầu nhận bản One UI 9 ổn định tại một số thị trường. Người dùng Galaxy S24, S23 và các thiết bị khác vẫn cần chờ Samsung phân phối theo từng khu vực.

Samsung cho biết One UI 9 sẽ được triển khai dần tới các thiết bị Galaxy đủ điều kiện, vì vậy thời điểm cập nhật thực tế có thể khác nhau giữa từng quốc gia và từng phiên bản máy.

Với người dùng Việt Nam, bản cập nhật có thể xuất hiện theo từng đợt thay vì được phát hành đồng loạt. Do đó, nếu thiết bị chưa nhận thông báo ngay sau khi Samsung mở rộng cập nhật, người dùng có thể chủ động kiểm tra tại Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt.

Theo SamMobile