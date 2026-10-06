Honda tung xe tay ga Gundam giá 38 triệu đồng gây sốt, nhưng về Việt Nam liệu có dễ sống?

Vừa ra mắt giới hạn một nghìn chiếc, Honda NS125FX bản Gundam lập tức gây xôn xao nhờ mức giá 38 triệu đồng. Sở hữu phanh ABS cùng động cơ eSP trứ danh, cỗ máy hai bánh độc lạ này hứa hẹn trở thành món hời lớn cho giới trẻ.

Khi văn hóa đại chúng giao thoa cùng ngành công nghiệp hai bánh, những sản phẩm mang tính biểu tượng luôn biết cách đánh trúng tâm lý của giới mộ điệu. Sự xuất hiện của mẫu xe tay ga Honda NS125FX phiên bản giới hạn Freedom Gundam tại Trung Quốc mới đây là minh chứng rõ nét.

Được nhào nặn bởi liên doanh Sundiro Honda, mẫu xe chỉ bán đúng 1.000 chiếc với giá 9.980 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 38,6 triệu đồng. Con số này lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng yêu xe, đặc biệt là những ai từng gắn bó tuổi thơ với bộ phim kinh điển Mobile Suit Gundam SEED.

Liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc ra mắt mẫu xe tay ga NS125FX phiên bản giới hạn liên danh Freedom Gundam với số lượng xuất xưởng đúng 1.000 chiếc trên toàn cầu. Mức giá niêm yết là 9.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 38,6 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi hiện hành).

Khác với những bản độ tem chắp vá ngoài thị trường, chiếc xe sở hữu bộ nhận diện mang bản quyền chuẩn xác. Tông màu trắng, xanh dương và đỏ kết hợp hài hòa, tái hiện trọn vẹn cỗ máy ZGMF-X10A từng được phi công Kira Yamato cầm lái.

Ở mặt nạ trước, điểm nhấn nằm ở dải tem sắc sảo cùng ký hiệu ET101, chi tiết ngầm khẳng định đây là cỗ máy số một trực thuộc chiến hạm Eternal. Kéo dài sang hai bên thân, đồ họa mô phỏng bộ cánh đặc trưng của Freedom Gundam cùng phông chữ quân sự tạo nên diện mạo hiếu chiến.

Với người trẻ mê phong cách vị lai, cầm lái một mẫu xe mang linh hồn robot chiến đấu giữa phố đông chắc chắn đem lại cảm giác kiêu hãnh khó tả.

Ngoại hình mô phỏng cỗ máy chiến đấu ZGMF-X10A Freedom Gundam của nhân vật Kira Yamato trong phim Mobile Suit Gundam SEED, nổi bật với ba tông màu trắng, xanh, đỏ, họa tiết đôi cánh và ký hiệu ET101 của tàu Eternal.

Dẫu vậy, nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài thì chiếc xe khó lòng thuyết phục được những tay lái thực dụng. Hãng xe Nhật Bản đã khéo léo đặt vào bộ khung nhỏ gọn này khối động cơ eSP dung tích 124cc làm mát bằng không khí. Khối máy sản sinh công suất 7 kW tại 7.750 vòng/phút cùng mô-men xoắn 10 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Trong đô thị, các thông số này chuyển hóa thành lực kéo êm ái ở nước ga đầu, giúp xe bứt tốc linh hoạt qua các nút giao ùn tắc. Công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp nạp khí xoáy biến thiên giúp buồng đốt đạt hiệu suất tối ưu, mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,0 lít trên 100 km.

Với bình xăng 5,7 lít, một lần bơm đầy đủ sức đáp ứng quãng đường khoảng 250 km. Đi kèm với đó, bộ đề từ tính ACG êm ái loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn khó chịu khi khởi động.

Sử dụng động cơ eSP dung tích 124cc làm mát bằng không khí, công suất tối đa 7 kW tại 7.750 vòng/phút, mô-men xoắn 10 Nm tại 5.750 vòng/phút, phun xăng điện tử PGM-FI, nạp khí xoáy và bộ đề ACG êm ái. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt 2,0 lít/100 km, bình xăng 5,7 lít cho tầm hoạt động khoảng 250 km, chiều cao yên 740 mm và trọng lượng xe 106 kg.

Về mặt trang bị, mức giá 38,6 triệu đồng càng khiến nhiều người bất ngờ khi xe sở hữu công nghệ vượt tầm phân khúc. Đáng giá nhất chính là hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, kết hợp cùng phanh sau tang trống. Trên mặt đường trơn ướt hoặc khi phanh gấp, ABS can thiệp ngăn hiện tượng trượt bánh, giữ an toàn tối đa cho người lái.

Bên cạnh đó, xe còn trang bị màn hình điện tử VA sắc nét dưới nắng gắt, hệ thống đèn full LED và giảm xóc sau chỉnh 5 cấp độ tải trọng. Tiện ích thực dụng cũng được chăm chút với cốp xe chứa vừa mũ bảo hiểm và hộc để đồ trước tích hợp cổng sạc kép Type-A lẫn Type-C công suất 20W. Chiều cao yên 740 mm cùng trọng lượng chỉ 106 kg giúp xe cực kỳ thân thiện với vóc dáng người dùng châu Á.

Đặt cỗ máy này vào thị trường Việt Nam, tâm lý mua sắm của khách hàng trong nước sẽ đón nhận ra sao? Người Việt vốn chuộng công nghệ an toàn và luôn so đo tính kinh tế trên từng đồng bỏ ra.

Ở tầm giá dưới 40 triệu đồng hiện nay, các mẫu xe như Honda Vision hay Yamaha Janus chỉ dừng lại ở phanh kết hợp CBS cơ bản. Một chiếc xe tay ga 125cc có sẵn phanh ABS, động cơ eSP bền bỉ và cổng sạc nhanh ở tầm giá này thực sự là món hời lớn với số đông người dùng.

Trang bị tiện nghi và an toàn: Đèn chiếu sáng full LED, màn hình LCD VA, cổng sạc nhanh kép USB công suất 20W (Type-A và Type-C), cốp chứa vừa mũ bảo hiểm, phanh đĩa trước có ABS chống bó cứng, phanh sau tang trống và giảm xóc sau chỉnh 5 nấc.

Dù vậy, nếu đặt giả thuyết một đơn vị tư nhân nhập khẩu mẫu xe này về nước, bài toán kinh doanh sẽ vấp phải rào cản khổng lồ. Đầu tiên là bài toán giá bán. Gánh thêm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cùng chi phí vận chuyển và lợi nhuận đại lý, giá xe có thể bị đội lên ngưỡng 60 đến 70 triệu đồng.

Tại tầm giá này, người mua trong nước dễ dàng tiếp cận Honda Air Blade 160 hay Honda Lead và Yamaha Grande chính hãng với hệ thống bảo hành rộng khắp.

Thách thức tiếp theo nằm ở định kiến thương hiệu và gu thẩm mỹ. Dù mang thương hiệu Honda, nguồn gốc sản xuất tại Trung Quốc vẫn là rào cản tâm lý dai dẳng với khách Việt. Mặt khác, phong cách hoạt hình hầm hố chỉ thu hút nhóm khách trẻ đam mê truyện tranh, trong khi đại chúng vẫn chuộng nét thanh lịch, trung tính để đi làm hàng ngày.

Việc giới hạn 1.000 xe trên toàn cầu cũng biến chiếc xe thành món đồ sưu tầm đắt đỏ, gây khó khăn lớn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế nếu xảy ra va chạm. Tựu trung lại, dù là một cỗ máy giàu công nghệ và hấp dẫn tại thị trường bạn, mẫu xe tay ga Gundam này vẫn sẽ đối mặt muôn trùng gian nan nếu muốn chinh phục khách hàng Việt Nam.