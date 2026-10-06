Innovative Choice Awards 2026: Khi đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới để phụng sự cộng đồng

Tại Better Choice Awards 2026, trục giải thưởng Innovative Choice Awards trở thành tâm điểm khi tôn vinh những giải pháp công nghệ, dịch vụ và mô hình tiên phong.

Tối 4/10 tại Hà Nội, Gala Better Choice Awards 2026 đã diễn ra trang trọng trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026. Bước sang mùa thứ tư với chủ đề “Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”, giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi uy tín hàng đầu nhằm ghi nhận các giá trị sáng tạo thực chất. Kết quả chung cuộc được quyết định bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá chuyên môn từ Hội đồng thẩm định và lá phiếu bình chọn từ cộng đồng người tiêu dùng.

Trong bức tranh toàn cảnh của Better Choice Awards 2026, trục Innovative Choice Awards mang sứ mệnh đặc biệt: tìm kiếm và vinh danh những bước tiến công nghệ có tính ứng dụng cao, giải quyết các thách thức xã hội cấp thiết, đồng thời mở đường cho tương lai số hóa tại Việt Nam. Những cái tên chiến thắng dưới đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ.

Tiên phong làn sóng trí tuệ nhân tạo: Từ Make in Vietnam đến trải nghiệm bản địa hóa

Năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) khi công nghệ này không còn là khái niệm xa vời mà đã trực tiếp len lỏi vào từng tác vụ công việc và đời sống cá nhân.

FPT.AI - Sản phẩm AI Make in Vietnam tiêu biểu: FPT.AI tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của năng lực trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ số. Nền tảng cung cấp bộ giải pháp toàn diện từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện giọng nói đến thị giác máy tính, giúp hàng trăm tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp tự động hóa quy trình vận hành và nâng chuẩn dịch vụ khách hàng.

FPT AI Agents - Giải pháp AI Agent tiên phong: Đón đầu xu hướng chuyển dịch từ AI hỗ trợ thụ động sang các tác nhân AI tự chủ (AI Agent), FPT AI Agents mang đến năng lực tự động ra quyết định, tương tác đa kênh và giải quyết các luồng công việc phức tạp mà không cần can thiệp thủ công liên tục. Đây là bước đột phá định hình lại môi trường làm việc thông minh trong kỷ nguyên mới.

Samsung Galaxy AI tiếng Việt - Trải nghiệm AI tiếng Việt xuất sắc: Samsung ghi điểm tuyệt đối nhờ việc đầu tư bài bản vào quá trình bản địa hóa AI. Không chỉ dừng lại ở tính năng dịch thuật đơn thuần, Galaxy AI tiếng Việt thấu hiểu ngữ cảnh, văn hóa giao tiếp và sắc thái ngôn ngữ của người Việt, biến chiếc điện thoại thông minh thành một trợ lý giao tiếp và sáng tạo tự nhiên, xóa nhòa rào cản ngôn ngữ trong kỷ nguyên toàn cầu.

Galaxy AI trên Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra Series - Công nghệ AI Đột phá trong Chăm sóc Sức khỏe Chủ động của năm: Đưa AI lên cổ tay người dùng, Samsung mở ra chương mới cho y tế dự phòng cá nhân. Nhờ sự kết hợp giữa thuật toán phân tích dữ liệu sinh trắc học chuyên sâu và hệ thống cảm biến tối tân, thiết bị giúp theo dõi các chỉ số thể chất theo thời gian thực, đưa ra lời khuyên cá nhân hóa và cảnh báo sớm nguy cơ sức khỏe một cách chủ động.

Chuyển đổi xanh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đổi mới sáng tạo chỉ thực sự trọn vẹn khi gắn liền với trách nhiệm xã hội, hướng đến một cuộc sống xanh hơn và một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Dat Bike - Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh: Trong hành trình chuyển dịch giao thông bền vững, Dat Bike chứng minh năng lực tự chủ công nghệ của người Việt với những mẫu xe máy điện sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, quãng đường di chuyển vượt trội và tốc độ sạc ấn tượng. Giải pháp của Dat Bike tháo gỡ tâm lý e ngại của người tiêu dùng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, đóng góp thiết thực cho mục tiêu giảm phát thải carbon quốc gia.

Long Châu - Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Long Châu tạo nên bước đột phá trong ngành bán lẻ dược phẩm nhờ ứng dụng chuyển đổi số toàn diện. Từ hệ thống quản trị tồn kho chuẩn xác, tư vấn dược phẩm trực tuyến, hồ sơ sức khỏe điện tử đến việc mở rộng mạng lưới trung tâm tiêm chủng rộng khắp, Long Châu đã đưa các dịch vụ chăm sóc y tế chuẩn mực, an toàn và minh bạch đến gần hơn với mọi gia đình Việt.

Nền tảng thanh toán số và giải pháp tiện ích phục vụ người dùng

Sự tiện nghi trong đời sống hàng ngày của hàng chục triệu người dân được xây dựng từ những giải pháp số hóa bền bỉ, an toàn và dễ tiếp cận.

Nền tảng Fintech MoMo - Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy: Với vị thế là siêu ứng dụng tài chính hàng đầu, MoMo không ngừng củng cố hàng rào bảo mật và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch. Nền tảng giúp bình dân hóa các dịch vụ tài chính số, từ thanh toán không tiền mặt, quản lý chi tiêu đến tích lũy và đầu tư vi mô, trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong ví của người tiêu dùng Việt.

MoMo, VETC, FPT Play, iCallme - Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng: Hạng mục này vinh danh liên minh những giải pháp giải quyết trực tiếp nhu cầu thiết yếu thường nhật:

MoMo mang lại sự tiện lợi trong mọi giao dịch mua sắm, thanh toán hóa đơn.

VETC tạo ra cuộc cách mạng giao thông thông minh với thu phí không dừng và ví điện tử giao thông, giảm thiểu ùn tắc và minh bạch hóa dòng tiền lưu thông trên các cung đường.

FPT Play nâng tầm trải nghiệm giải trí số của gia đình với nội dung bản quyền phong phú và hạ tầng truyền dẫn mượt mà.

iCallme mang đến giải pháp liên lạc và kết nối thông minh, cải thiện hiệu quả tương tác giữa người dùng và mạng lưới dịch vụ.

Động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp và ươm mầm khởi nghiệp tương lai

Bên cạnh người tiêu dùng cá nhân, các giải pháp công nghệ dành cho khối doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc duy trì năng lực cạnh tranh và sức bật của nền kinh tế.

Volterra - Startup đổi mới sáng tạo triển vọng: Là đại diện tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp thế hệ mới, Volterra gây ấn tượng mạnh với Hội đồng thẩm định nhờ mô hình giải pháp sáng tạo, khả năng thích ứng linh hoạt và tiềm năng tăng trưởng đột phá, hứa hẹn trở thành nhân tố bứt phá trên thị trường công nghệ.

FPT Cloud, KiotViet, MISA, Volterra, UOB FinLab Việt Nam - Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp: Nhóm giải pháp này đã tạo nên bệ phóng vững chắc cho các tổ chức kinh tế:

FPT Cloud cung cấp hạ tầng điện toán đám mây an toàn, chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp số hóa hạ tầng công nghệ thông tin linh hoạt.

KiotViet đồng hành cùng hàng trăm nghìn hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chuẩn hóa quy trình bán hàng và quản trị chuỗi bán lẻ.

MISA cung cấp hệ sinh thái phần mềm kế toán, tài chính và quản trị doanh nghiệp uy tín, giúp tối ưu chi phí và tăng cường tính tuân thủ.

Volterra đem lại các giải pháp công nghệ mới mẻ, mở ra các hướng tiếp cận vận hành tối ưu cho các tổ chức.

UOB FinLab Việt Nam giữ vai trò cầu nối, hệ sinh thái ươm mầm và tăng tốc khởi nghiệp, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn lực tri thức và tài chính để đổi mới sáng tạo.

Đổi mới sáng tạo là phụng sự và bứt phá

Khép lại mùa giải thứ tư, các thương hiệu và giải pháp được tôn vinh tại Innovative Choice Awards 2026 đã chứng minh rằng: đổi mới sáng tạo không phải là một đích đến xa xôi, mà là hành trình dấn thân liên tục để tìm ra câu trả lời tốt hơn cho những bài toán của cuộc sống.

Dù là một dòng mã nguồn AI, một chiếc xe điện thân thiện với môi trường, một chuỗi nhà thuốc số hóa hay một nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh, tất cả đều chung một mẫu số: đặt con người vào trung tâm của sự phát triển. Đó cũng chính là thông điệp cốt lõi mà Better Choice Awards 2026 lan tỏa - đổi mới sáng tạo để vượt qua mọi biên giới và kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai.