Sony trình làng loạt loa tích hợp AI, pin tới 30 giờ

3 mẫu loa này sử dụng AI để tự xử lý âm thanh theo môi trường, mở ra cách trải nghiệm khác so với loa truyền thống.

Sony vừa giới thiệu thế hệ loa ULT TOWER mới tại Việt Nam, gồm 3 mẫu ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 và ULT TOWER 5.

Cả ba mẫu loa đều sử dụng woofer dạng tròn mới, thùng loa dung tích lớn và bộ tản âm ULT DUCT. Sony tích hợp công nghệ Sound Field Optimization, có khả năng phân tích không gian và tiếng ồn xung quanh để điều chỉnh âm thanh.

(Ảnh: Sony)

Nút ULT trên loa cung cấp 4 chế độ gồm ULT1 tăng cường âm trầm, ULT2 dành cho nhạc điện tử, FLAT giữ âm thanh nguyên bản và LIVE mở rộng trường âm. Các thiết bị cũng hỗ trợ Auracast Party Chain, cho phép kết nối không dây tối đa 100 loa tương thích.

ULT TOWER MAX là mẫu cao cấp nhất trong bộ ba, sở hữu 9 củ loa, trong đó có 3 woofer kích thước 280 mm. Công suất khuếch đại đạt 2.150 W. Loa được trang bị công nghệ 360° Party Sound, đồng thời tích hợp tay cầm và bánh xe để thuận tiện di chuyển.

(Ảnh: Sony)

ULT TOWER 7 có công suất 420 W và thời lượng pin tối đa 30 giờ. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh, với 10 phút sạc cho khoảng 180 phút sử dụng. Chế độ STAMINA giúp kéo dài thời gian hoạt động, trong khi chuẩn kháng nước IPX4 được hỗ trợ khi loa đặt đứng.

Mẫu ULT TOWER 5 có thiết kế nhỏ hơn, công suất 300 W và thời lượng pin tối đa 20 giờ. Loa cũng đạt chuẩn IPX4 và hỗ trợ các tính năng karaoke như chỉnh tông giọng 6 mức và hiệu ứng vang 3 mức.

Cùng dòng loa mới, Sony giới thiệu hai mẫu tai nghe không dây WH-CH730N và WH-CH530.

WH-CH730N sử dụng công nghệ chống ồn Dual Noise Sensor và bộ xử lý DSEE. Hệ thống Precise Voice Pickup kết hợp micro định hướng và AI để giảm nhiễu trong cuộc gọi. Thời lượng pin đạt tối đa 50 giờ khi bật chống ồn và 75 giờ khi tắt tính năng này.

(Ảnh: Sony)

Trong khi đó, WH-CH530 có EQ 10 dải, Gaming EQ, tính năng giảm nhiễu cuộc gọi bằng AI và thời lượng pin tối đa 55 giờ. Cả hai mẫu đều hỗ trợ Bluetooth 6.0, kết nối đa điểm, Fast Pair và Swift Pair.

Tại Việt Nam, ULT TOWER MAX có giá 39,99 triệu đồng, ULT TOWER 7 giá 17,99 triệu đồng và ULT TOWER 5 giá 12,99 triệu đồng. WH-CH730N được niêm yết ở mức 2,99 triệu đồng, còn WH-CH530 có giá 1,29 triệu đồng.