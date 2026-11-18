Romania đã nhập khẩu hai máy đào hầm khổng lồ do Trung Quốc sản xuất để xây dựng tuyến metro đầu tiên. Tuy nhiên, dù thiết bị được đưa về nước từ cuối năm 2024, dự án vẫn đang gặp khó khăn về tiến độ.

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 12/9/2024, Tập đoàn Công nghiệp Thiết bị hạng nặng Đường sắt Trung Quốc (CRCHI) đã xuất xưởng một máy đào hầm tại thành phố Trường Sa để phục vụ dự án metro Cluj-Napoca của Romania. Đây là lần đầu tiên thiết bị đào hầm do CRCHI sản xuất được xuất khẩu sang quốc gia châu Âu này.

Dự án sử dụng hai máy đào hầm TBM, mỗi máy có đường kính 6,35 m, dài khoảng 32 m và trị giá khoảng 15 triệu USD. Các thiết bị đã hoàn thành thử nghiệm tại nhà máy Trung Quốc trong giai đoạn từ ngày 26/8 đến 2/9/2024, trước khi được vận chuyển sang Romania.

Tháng 12/2024, hai máy đào hầm cập cảng Constanța trên tàu hàng Tian Qi treo cờ Trung Quốc. Do kích thước và trọng lượng lớn, các bộ phận phải được dỡ bằng cần trục hạng nặng, sau đó vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng đến công trường tại Cluj-Napoca.

Hai cỗ máy sử dụng công nghệ cân bằng áp lực đất (EPB), cho phép đào đường hầm trong điều kiện địa chất phức tạp, đồng thời kiểm soát áp lực tại gương đào nhằm hạn chế nguy cơ sụt lún bề mặt.

Đây là những thiết bị chủ lực phục vụ thi công hai đường hầm song song của tuyến metro M1 tại Cluj-Napoca. Dự án do liên danh đứng đầu bởi nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ Gülermak triển khai, với tổng mức đầu tư ước tính hơn 2 tỷ euro (tương đương hơn 56.000 tỷ VNĐ).

Theo thiết kế, tuyến metro dài khoảng 21 km, gồm 19 nhà ga ngầm và một depot trên mặt đất. Đây là dự án metro đầu tiên được phát triển tại Romania bên ngoài thủ đô Bucharest, nhằm giảm ùn tắc giao thông và tăng khả năng kết nối giữa Cluj-Napoca với các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án đang chậm hơn kỳ vọng. Dù hai máy đào hầm đã được đưa đến Romania từ năm 2024, đến tháng 7/2026, nhà thầu vẫn đang chuẩn bị giếng khởi động và chưa công bố thời điểm chính thức đưa thiết bị xuống lòng đất.

Theo Gülermak, quá trình khảo sát địa chất bổ sung đã cung cấp những dữ liệu mới về điều kiện nền đất. Nhà thầu cần hoàn tất các bước kiểm tra kỹ thuật, điều chỉnh thiết kế và bảo đảm an toàn trước khi lắp ráp, vận hành máy đào hầm.

Đáng chú ý, số liệu được báo chí Romania công bố ngày 7/11 cho thấy tỷ lệ hoàn thành toàn dự án mới đạt 2,64% tính đến tháng 10/2026, gần như không thay đổi so với tháng 9. Trong hai tháng, tiến độ chỉ tăng 0,09 điểm phần trăm.

Thị trưởng Cluj-Napoca Emil Boc cho biết chính quyền đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh thi công, khắc phục tình trạng chậm tiến độ và đưa ra thời hạn cụ thể để các máy đào hầm bắt đầu hoạt động.

Theo kế hoạch được công bố, tuyến metro Cluj-Napoca dự kiến hoàn thành vào năm 2031. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại, khả năng đáp ứng mốc thời gian này đang đối mặt nhiều thách thức.

Việc Romania lựa chọn máy đào hầm Trung Quốc cho thấy công nghệ thiết bị xây dựng ngầm của nước này đã tiếp cận thị trường hạ tầng châu Âu. Dù vậy, dự án Cluj-Napoca do nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, không phải công trình do Trung Quốc trực tiếp xây dựng hoặc tài trợ.

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