Ít nhất 26 công nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy sản xuất kẹo tại Indonesia, trong khi những người sống sót cho biết chuông báo cháy không hề vang lên.

Theo AP, ngày 24/11, giới chức Indonesia xác nhận 26 công nhân thiệt mạng và 8 người vẫn mất tích sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất kẹo PT Fonusa Agung Mulia, huyện Serang, tỉnh Banten, gần thủ đô Jakarta.

Vụ cháy xảy ra hôm 21/11, khi khoảng 300 công nhân đang có mặt bên trong nhà máy. Đáng chú ý, những người sống sót cho biết họ không nghe thấy tiếng chuông báo cháy khi ngọn lửa bùng phát. Nhiều công nhân chỉ kịp chạy thoát nhờ nghe tiếng hô hoán cảnh báo của đồng nghiệp.

Lực lượng cứu hộ cho biết phần lớn nạn nhân thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận lối thoát hiểm. “Hầu hết nạn nhân được tìm thấy trên tầng hai của nhà máy và nhiều thi thể bị cháy nghiêm trọng” , ông Jajuli, một nhân viên tìm kiếm và cứu nạn, cho biết.

Giới chức Indonesia xác nhận 26 công nhân thiệt mạng và 8 người vẫn mất tích sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: AP)

Theo ông Jajuli, để tiếp cận cầu thang thoát hiểm, các công nhân phải di chuyển qua nhiều hành lang và khúc rẽ. Tuy nhiên, vị trí của cầu thang nằm gần nơi đám cháy bùng phát có thể khiến việc thoát thân trở nên khó khăn khi ngọn lửa lan rộng.

Một số thi thể được tìm thấy tập trung thành từng nhóm, cho thấy các nạn nhân có thể đã bị mắc kẹt trong quá trình tìm đường thoát thân. Sự cố thang máy cũng được cho là một trong những yếu tố cản trở quá trình sơ tán.

Nhà chức trách nghi ngờ đám cháy bắt nguồn từ một thiết bị làm mát trên tầng hai của nhà máy. Lực lượng cứu hộ giải cứu được 29 công nhân, trong đó 5 người phải nhập viện điều trị do bị thương.

Hơn 600 người, bao gồm binh sĩ, cảnh sát, nhân viên Hội Chữ thập đỏ và các tình nguyện viên, được huy động tham gia công tác tìm kiếm những công nhân còn mất tích.

Ông Al Amrad, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn tỉnh Banten, cho biết những đống đổ nát, khói chưa tan hết và tình trạng lửa thỉnh thoảng bùng phát trở lại gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: AP)

Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định các thi thể được tìm thấy cho đến nay thuộc về 26 nạn nhân, trong đó có 7 nam giới và 9 nữ giới. Thi thể của 10 người còn lại bị cháy quá nghiêm trọng, không thể nhận dạng bằng mắt thường. Giới chức sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân.

Sau thảm kịch, cảnh sát Indonesia mở cuộc điều tra hình sự khi phát hiện những bằng chứng ban đầu cho thấy sự bất cẩn có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

“Chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu của hành vi phạm tội liên quan đến sự bất cẩn”, ông Zain Dwi Nugroho, Phó giám đốc cảnh sát tỉnh Banten, cho biết hôm 24/11.

Các điều tra viên đã lấy lời khai của 19 nhân chứng, đồng thời thu giữ hồ sơ an toàn, giấy tờ cấp phép và thiết bị camera để xác định những cá nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, bất chấp lời kể của các công nhân về việc chuông báo cháy không vang lên, phía công ty trước đó khẳng định nhà máy thường xuyên tổ chức diễn tập sơ tán, duy trì các tuyến đường thoát hiểm và hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn hoạt động tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến chuông báo cháy không vang lên như lời kể của những người sống sót.

Trong cuộc gặp với gia đình các nạn nhân hôm 23/11, Tổng giám đốc điều hành Steven Erwin Wijaya gửi lời xin lỗi và cam kết công ty sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ các nạn nhân cùng người thân.

Cơ quan Thanh tra Indonesia cũng yêu cầu doanh nghiệp và các cơ quan chức năng làm rõ những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, chế độ an sinh xã hội và bồi thường tai nạn lao động, đồng thời kêu gọi rà soát các tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc.