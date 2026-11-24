Không có độc cũng chẳng cắn chết người, muỗi vẫn gián tiếp cướp hàng trăm nghìn sinh mạng mỗi năm. Nghiên cứu DNA năm 2026 trên Scientific Reports còn cho thấy một nhóm muỗi sốt rét ở Đông Nam Á có thể đã thích máu người từ 1,8 triệu năm trước.

Nhỏ bé và mong manh đến mức có thể bị tiêu diệt chỉ bằng một cái vỗ tay, nhưng loài muỗi lại nắm giữ danh hiệu rợn người là động vật gây chết người nhiều nhất.

Số nạn nhân của sư tử, hổ hay cá mập hằng năm hoàn toàn không thể đặt lên cùng bàn cân với loài côn trùng này.

Điều đáng nói là muỗi không có nọc độc và vết đốt tự thân chỉ gây sưng ngứa; thứ biến chúng thành mối họa lớn nhất đối với nhân loại chính là vai trò "người giao hàng" mang mầm bệnh chết người.

Bản chất tập tính hút máu và chiếc "mũi" siêu nhạy

Trên thực tế, nguồn thức ăn hằng ngày của cả muỗi đực lẫn muỗi cái đều là mật hoa hoặc nhựa cây giàu đường. Chỉ muỗi cái mới cần hút máu để bổ sung nguồn protein giúp trứng phát triển chín muồi, trong khi muỗi đực cả đời không hút máu và vòi của nó cũng không đủ sức xuyên qua da người.

Trong khoảng 3.500 loài muỗi đã được ghi nhận trên toàn cầu, số loài thực sự ưa thích máu người chỉ chiếm thiểu số; phần lớn các loài khác chọn chim, ếch, trâu bò, ngựa hoặc khỉ làm mục tiêu. Riêng với nhóm muỗi đã thích nghi với con người, chúng sở hữu hệ thống định vị cực kỳ tinh vi.

Hơi thở chứa khí CO2 đóng vai trò tín hiệu dẫn đường từ xa, mồ hôi cùng các hợp chất hóa học trên da giúp định vị ở cự ly gần, còn thân nhiệt và độ ẩm xác định vị trí đáp xuống cuối cùng.

Toàn bộ quá trình này được điều khiển bởi các thụ thể khứu giác dày đặc trên râu và xúc biện hàm dưới, hoạt động như những chiếc ổ khóa chỉ phản ứng nhạy với các phân tử mùi đặc trưng của cơ thể người.

Hành trình 1,8 triệu năm từ lục địa cổ Sunda

Một phát hiện đáng chú ý vừa được công bố năm 2026 trên tạp chí Scientific Reports đã hé mở thời điểm muỗi bắt đầu "để mắt" tới nhân loại.

Đối tượng nghiên cứu là nhóm muỗi Anopheles chân trắng (Leucosphyrus Group) - tác nhân truyền bệnh sốt rét quan trọng tại các khu vực rừng Đông Nam Á, bao gồm cả loài muỗi Anopheles dirus từng là vật trung gian truyền bệnh chủ yếu tại Hải Nam và Vân Nam của Trung Quốc.

Do hóa thạch không thể lưu giữ khẩu vị của muỗi, nhóm nghiên cứu đã thu thập 11 trong tổng số khoảng 20 loài đã biết của nhóm này để giải trình tự DNA và dựng cây phả hệ.

Bằng phương pháp đồng hồ phân tử - dựa trên tốc độ tích lũy tương đối ổn định của các biến đổi nhỏ trong DNA qua từng thế hệ - các nhà khoa học ước tính một nhánh muỗi đã hình thành tập tính ưa thích máu người từ khoảng 2,9 triệu đến 1,6 triệu năm trước, và bước ngoặt này chỉ xảy ra duy nhất một lần trong cả nhóm.

Bối cảnh của cuộc "đổi thực đơn" ấy là lục địa cổ Sunda, nơi bán đảo Mã Lai, Sumatra, Java và Borneo nối liền thành một khối đất rộng lớn khi mực nước biển hạ thấp trong thời kỳ băng hà.

Trước mốc thời gian trên, tổ tiên nhóm muỗi này chủ yếu hút máu khỉ và các loài linh trưởng không phải người. Khoảng thời gian xuất hiện tập tính mới lại trùng khớp với giả thuyết người đứng thẳng đặt chân tới Đông Nam Á cách đây khoảng 1,8 triệu năm, sớm hơn rất nhiều so với sự xuất hiện của người hiện đại vào khoảng 76.000 đến 63.000 năm trước.

Dù giới học thuật vẫn còn tranh luận về thời điểm người đứng thẳng vào Java - với một thuyết khác đưa ra mốc khoảng 1,3 triệu năm trước - thì mốc 1,8 triệu năm hiện vẫn là lời giải giàu sức thuyết phục nhất.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự thay đổi này không phải do con người làm muỗi đột biến có định hướng, mà là kết quả của chọn lọc tự nhiên kết hợp biến đổi ở nhiều gene.

Khi người đứng thẳng sinh sống ngày càng đông, những cá thể muỗi vốn nhạy cảm hơn với mùi cơ thể người dễ kiếm ăn và đẻ nhiều trứng hơn, giúp đặc tính này dần cố định qua nhiều thế hệ.

Điều thú vị là chính DNA của muỗi lại trở thành "bằng chứng phi khảo cổ" quý giá, gián tiếp củng cố nhận định rằng một quần thể người đứng thẳng đủ lớn đã định cư lâu dài tại Đông Nam Á - vùng đất nóng ẩm mưa nhiều vốn cực kỳ bất lợi cho việc bảo tồn hóa thạch.

"Người giao hàng" gieo rắc dịch bệnh và lời đáp trả của khoa học

Khi hút máu người mang bệnh, mầm bệnh đi vào cơ thể muỗi, nhân lên rồi di chuyển tới tuyến nước bọt và xâm nhập sang nạn nhân tiếp theo qua lớp nước bọt chống đông máu.

Cơ chế đó khiến muỗi trở thành vật trung gian của hàng loạt bệnh nguy hiểm như sốt rét (do ký sinh trùng sốt rét qua muỗi Anopheles, trong đó nguy hại nhất là muỗi Anopheles gambiae ở châu Phi), sốt xuất huyết (qua muỗi Aedes như loài muỗi vằn trắng Aedes albopictus), viêm não Nhật Bản và sốt Tây sông Nile (chủ yếu qua muỗi Culex).

Theo Báo cáo sốt rét thế giới năm 2025 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), riêng năm 2024 toàn cầu ghi nhận khoảng 282 triệu ca mắc sốt rét và khoảng 610.000 ca tử vong. Gần một nửa dân số thế giới hiện sống trong khu vực có nguy cơ lây truyền bệnh, với phần lớn ca tử vong tập trung tại châu Phi và rất nhiều nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi.

Dù cuộc đối đầu với muỗi đã kéo dài hàng triệu năm, nhân loại vẫn đang giành được những bước tiến đáng kể.

Dữ liệu từ WHO cho thấy số quốc gia thuộc vùng lưu hành sốt rét đã giảm từ 108 nước năm 2000 xuống còn 80 nước vào năm 2024. Trung Quốc đã nhận chứng nhận quốc gia không còn sốt rét từ năm 2021, còn Đông Timor và Suriname cũng đạt chứng nhận loại trừ sốt rét tính đến năm 2025.

Song hành với các biện pháp quen thuộc như ngủ màn, lắp lưới chắn cửa sổ, dọn sạch nước đọng trong đĩa lót chậu hoa, lốp xe cũ hay chai lọ rỗng và sử dụng sản phẩm chứa DEET, Picaridin hoặc este đuổi muỗi đúng hướng dẫn, giới khoa học đang mở ra nhiều hướng đi mới.

Việc thả muỗi đực nhiễm vi khuẩn Wolbachia để trứng ngoài tự nhiên không thể nở đã được thử nghiệm tại Quảng Châu (Trung Quốc), bên cạnh các nghiên cứu về muỗi biến đổi gene và giải mã thụ thể khứu giác nhằm chế tạo thuốc xua muỗi chính xác hơn. Hiểu rõ lịch sử tiến hóa của "đối thủ lâu năm" này chính là chìa khóa giúp con người tiếp tục chủ động bảo vệ mình bằng khoa học.