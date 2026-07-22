Một startup công nghệ tại Mỹ vừa công bố thử nghiệm thành công dòng máy bay không người lái siêu nhỏ có khả năng truy đuổi và tiêu diệt côn trùng đang bay. Công nghệ này hứa hẹn thay thế hoàn toàn việc phun hóa chất độc hại và cắt giảm chi phí diệt muỗi tới 100 lần.

Muỗi và các loài côn trùng gây hại từ lâu đã trở thành mối đe dọa thường trực đối với sức khỏe cộng đồng tại các không gian đô thị. Các phương pháp kiểm soát truyền thống như phun hóa chất diện rộng hay đặt bẫy điện không chỉ tốn kém mà còn gây ra nhiều lo ngại về ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, một giải pháp mang tính đột phá đến từ công nghệ hàng không vũ trụ thu nhỏ đang mở ra cục diện hoàn toàn mới.

Tornyol, một công ty khởi nghiệp công nghệ của Mỹ được bảo trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm danh tiếng Y Combinator, vừa thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi trình làng dự án phát triển các dòng micro-drone tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên dùng để "săn" côn trùng.

Màn "không kích" côn trùng đầu tiên trên thế giới

Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Alex Toussaint - nhà sáng lập Tornyol - đã gây sốt trên cộng đồng công nghệ khi đăng tải đoạn video ghi lại cột mốc quan trọng của công ty. Trong khu vực thử nghiệm có kiểm soát, một chiếc micro-drone đã tự động phát hiện, rượt đuổi và bắn hạ chính xác một con bướm đêm đang bay lượn.

Mặc dù mục tiêu thử nghiệm ban đầu là bướm đêm trong một không gian hẹp, trận "không chiến" thu nhỏ này đã chứng minh tính khả thi của thuật toán nhận diện và định vị mục tiêu siêu linh hoạt. Đây được xem là bước nhảy vọt quan trọng trong việc hoàn thiện dòng thiết bị bay tự hành có khả năng triệt hạ sinh vật gây hại ngay trên không trung.

Startup Tornyol (Mỹ, do Y Combinator đầu tư) phát triển micro-drone ứng dụng AI để săn và bắn hạ côn trùng bay (đặc biệt là muỗi) trên không.

Công nghệ siêu âm và "chữ ký" hiệu ứng Doppler

Về mặt thông số kỹ thuật, Tornyol hướng tới việc sản xuất các thiết bị bay có trọng lượng cực nhẹ, chỉ khoảng 40 gram. Để tối ưu hóa chi phí và trọng lượng, các kỹ sư Alex Toussaint và Clovis Piedallu đã kết hợp linh hoạt phần cứng micrô chuẩn điện thoại thông minh, cảm biến siêu âm cùng hệ thống phần mềm điều khiển chuyên dụng.

Cơ chế vận hành của dòng micro-drone này dựa trên nguyên lý định vị bằng sóng âm tương tự như loài dơi. Thiết bị sẽ liên tục phát ra các xung siêu âm và thu nhận tín hiệu dội lại thông qua cụm micrô định hướng. Tần số vỗ cánh của muỗi tạo ra một "chữ ký" âm thanh vô cùng đặc trưng theo hiệu ứng Doppler. Nhờ đó, hệ thống AI trên drone có thể phân biệt chính xác đâu là muỗi và đâu là các loài côn trùng có hại hoặc có lợi khác trước khi tung đòn tiêu diệt.

Tham vọng làm sạch muỗi đô thị với chi phí siêu rẻ

Theo tính toán của các nhà sáng lập, việc triển khai các phi đội micro-drone có thể kéo giảm chi phí diệt muỗi trong đô thị xuống gấp 100 lần so với các phương pháp hiện hành.

Tầm nhìn của Tornyol là xây dựng các bầy micro-drone hoạt động hoàn toàn tự động tại các khu dân cư. Với khả năng phủ sóng cao, ước tính chỉ cần khoảng 10 chiếc drone nhỏ gọn này là đủ để kiểm soát và quét sạch hoàn toàn loài muỗi hút máu trên diện tích 1 km2. Giải pháp này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm độc hóa chất cho người dân sống trong khu vực.