Chiếc xe máy "ma" đã khiến những người đi đường thót tim khi tự di chuyển suốt một quãng dài.

Phát hiện xe máy "ma" bất thường khi đang ngồi trên ô tô

Theo Sina, chiều 14/7, một chiếc xe máy "ma" bất ngờ xuất hiện trên đường trên cao tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Dù yên xe hoàn toàn trống, chiếc mô tô vẫn nổ máy, giữ thăng bằng và tiếp tục di chuyển giữa các phương tiện.

Đoạn video dài khoảng 1 phút 22 giây nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người thoạt nhìn tưởng đây là một mẫu xe có khả năng tự lái.

Một chiếc xe máy "ma" bất ngờ xuất hiện trên đường trên cao tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Thời điểm xảy ra sự việc, bạn của anh Lý điều khiển ô tô, còn anh ngồi ở ghế phụ. Từ xa, cả hai đã nhận thấy chiếc mô tô phía trước di chuyển khác thường.

Khi ô tô tiến lại gần, anh Lý mới nhận ra phần yên xe hoàn toàn trống và lập tức lấy điện thoại ghi hình. Thời điểm đoạn video được quay vào khoảng 16h57, trên đoạn đường trên cao thuộc đường Tây Tái Sơn, thành phố Hồ Châu.

Trong video, chiếc mô tô ban đầu chạy sát lan can bên phải. Dù không có người giữ tay lái, xe vẫn đứng thẳng và từ từ tiến về phía trước. Sau đó, phương tiện dịch chuyển sang làn dành cho ô tô, khiến các xe phía sau phải giảm tốc, chủ động tránh sang bên.

Tình huống đáng chú ý nhất xảy ra khi xe máy "ma" đi từ phía bên phải sang dải phân cách giữa đường. Phần đầu xe va vào dải phân cách nhưng phương tiện không đổ. Nó đổi hướng, quay về làn bên phải rồi tiếp tục di chuyển.

Dù không có người giữ tay lái, xe vẫn đứng thẳng và từ từ tiến về phía trước. (Ảnh: Sina)

Anh Lý cho biết lúc mới được phát hiện, chiếc xe chạy với vận tốc khoảng 20km/h. Tốc độ sau đó giảm dần, song qua âm thanh, anh nhận thấy động cơ dường như vẫn chưa tắt.

Do tuyến đường trên cao chỉ cho phép lưu thông một chiều, nhóm của anh không thể quay đầu tìm người lái. Họ giữ khoảng cách, quan sát hướng đi của chiếc xe và lo phương tiện có thể bất ngờ chuyển làn, gây nguy hiểm cho những ô tô xung quanh.

Các nhân chứng ước tính chiếc mô tô đã tự di chuyển khoảng 2–3km, thậm chí đi qua khu vực có đèn giao thông. Cuối cùng, xe rời đường trên cao rồi đổ cạnh một dải cây xanh ven đường.

May mắn, trong suốt quãng đường trên, chiếc xe không va chạm với ô tô hay người đi đường. Đây cũng là kết cục khiến những người bám theo phương tiện thở phào sau nhiều phút căng thẳng.

Khoảng 17h20, một người đàn ông họ Tưởng đi qua khu vực và nhìn thấy chiếc mô tô nằm cạnh dải cây xanh. (Ảnh: Sina)

Khoảng 17h20, một người đàn ông họ Tưởng đi qua khu vực và nhìn thấy chiếc mô tô nằm cạnh dải cây xanh. Lo người lái có thể bị thương ở gần đó, ông dừng xe tìm kiếm nhưng không phát hiện ai.

Người đàn ông sau đó gọi điện báo cảnh sát. Nhân viên trực tổng đài cho biết lực lượng chức năng đã nhận được thông tin và đang trên đường tới hiện trường.

Chủ xe được tìm thấy trong bệnh viện

Từ hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhận định phương tiện trong vụ việc là mẫu mô tô 820RR của hãng Zhang Xue Motorcycles.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tài khoản mạng xã hội của hãng chia sẻ lại đoạn video, bày tỏ bất ngờ trước khả năng giữ thăng bằng của chiếc xe. Hãng đồng thời cho biết đang khẩn trương tìm kiếm chủ phương tiện và hy vọng người này vẫn an toàn.

Đến khoảng 21h, Zhang Xue Motorcycles cập nhật rằng đã liên lạc được với chủ xe. Người này bị gãy xương, đang được điều trị tại bệnh viện nhưng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát giao thông Hồ Châu cũng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

May mắn, trong suốt quãng đường trên, chiếc xe không va chạm với ô tô hay người đi đường. (Ảnh: Sina)

Cách gọi xe máy "ma" chủ yếu xuất phát từ hình ảnh chiếc mô tô vẫn tiếp tục di chuyển khi không còn người ngồi trên yên. Chưa có thông tin chính thức nào cho thấy phương tiện trong video được trang bị công nghệ tự lái.

Một số cư dân mạng suy đoán chiếc xe có thể vẫn đang cài số, động cơ chưa tắt nên tiếp tục chạy ở tốc độ thấp sau khi người lái bị tách khỏi phương tiện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định trên mạng.

Cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân khiến người điều khiển rời khỏi xe, cũng chưa xác nhận cơ chế cụ thể giúp chiếc mô tô duy trì thăng bằng và di chuyển thêm gần 3km.

Xe máy “ma” tự lái trên đường cao tốc ở Trung Quốc. (Nguồn: Weibo)

820RR là mẫu mô tô hiệu suất cao được Zhang Xue Motorcycles giới thiệu vào tháng 3/2026. Xe sử dụng động cơ ba xi-lanh thẳng hàng, dung tích 819cc và có công suất tối đa được công bố ở mức 135 mã lực.

Trước vụ việc tại Hồ Châu, hãng từng thông báo triệu hồi 286 xe 820RR đã bàn giao do vòng đệm chữ O tại van xả áp có thể bị lắp sai, dẫn đến nguy cơ rò rỉ áp suất dầu và thiếu bôi trơn.

Đến tháng 5, hãng tiếp tục tạm dừng sản xuất và giao xe để nâng cấp bơm dầu trên một số phương tiện có nguy cơ cung cấp dầu không ổn định khi động cơ chạy không tải.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy những vấn đề kỹ thuật từng được hãng công bố có liên quan đến tai nạn tại Hồ Châu. Nguyên nhân vụ việc vẫn cần chờ kết luận từ cảnh sát giao thông địa phương.

Theo Sina, QQ News, Weibo