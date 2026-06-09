Camera ghi cảnh lạ lúc 2 giờ sáng: Nhóm người âm thầm xuất hiện, hành động sau đó khiến cả khu phố bất an

Những đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh nhóm người xuất hiện bất thường trên đường phố lúc nửa đêm đang khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng.

Cảnh tượng khó hiểu của nhóm người kỳ lạ lúc nửa đêm

Một loạt đoạn video từ camera an ninh tại thành phố New York, Mỹ đang thu hút sự chú ý sau khi ghi lại cảnh những nhóm người lạ xuất hiện trên đường phố vào ban đêm, trong hoàn cảnh khiến nhiều người dân cảm thấy bất an.

Theo AP News, ít nhất ba vụ việc tương tự đã được ghi nhận tại các khu vực thuộc Brooklyn và Queens trong tháng 5/2026. Các sự việc xảy ra vào khung giờ khuya, trong đó có vụ tại Astoria, Queens gần 2 giờ sáng ngày 5/5 , vụ tại Gravesend, Brooklyn từ đêm 28/5 đến rạng sáng 29/5 , và vụ khác tại Williamsburg, Brooklyn cũng trong rạng sáng 29/5.

Một trong những vụ việc gây chú ý xảy ra tại khu Gravesend, Brooklyn. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vào khoảng 2 giờ sáng, một nhóm người bất ngờ xuất hiện trên đường, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía một chiếc xe đang đậu gần đó. Theo CBS New York, nhóm người này được cho là đã ở dưới hệ thống ngầm trong khoảng 3 giờ, bắt đầu từ khoảng 23 giờ tối hôm trước.

Điều khiến người dân càng hoang mang là sau khi xuất hiện, một số người trong nhóm đã thay quần áo ngay trên đường rồi rời khỏi hiện trường. Sự việc diễn ra trong đêm khuya, khá nhanh và không có lời giải thích rõ ràng, khiến những người sống gần đó không khỏi đặt câu hỏi về những gì đang xảy ra bên dưới lòng thành phố.

Không lâu sau, một sự việc khác được ghi nhận tại khu Williamsburg, Brooklyn. Camera giám sát cho thấy một nhóm người xuất hiện giữa khu vực giao lộ vào rạng sáng. Một số thành viên được nhìn thấy đội đèn pin trên đầu và mang theo các vật dụng giống dụng cụ lao động cầm tay.

Theo thông tin từ CBS New York, vụ việc ở Williamsburg xảy ra gần khu Heyward Street và Bedford Avenue. Nhóm người được ghi nhận xuất hiện trong khoảng thời gian từ sau 1 giờ sáng đến gần 4 giờ sáng. Cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người liên tưởng đến những hoạt động bí ẩn dưới hệ thống ngầm của thành phố.

Nhiều vụ việc liên tiếp khiến người dân lo lắng

Nghi vấn tiếp tục gia tăng sau vụ việc xảy ra tại Astoria, Queens vào ngày 5/5. Theo NBC New York, camera của một cửa hàng gần hiện trường đã ghi lại cảnh ba người mặc đồ chống thấm, mang theo đèn pin và thiết bị bảo hộ xuất hiện trên đường phố vào gần 2 giờ sáng.

Nhóm người này hành động khá cẩn trọng. Họ dùng dụng cụ mở nắp trên mặt đường, lần lượt đi xuống bên dưới rồi đóng nắp lại trước khi có phương tiện đi qua. Chủ một cửa hàng gần đó cho biết camera an ninh của ông đã ghi lại toàn bộ diễn biến. Dù không thể xác định danh tính hay mục đích của những người này, ông thừa nhận cảm thấy lo lắng vì không rõ điều gì đang diễn ra.

Các đoạn video sau đó được chia sẻ rộng rãi, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Một số người cho rằng đây có thể là những người tự ý khám phá hệ thống cống ngầm. Một số ý kiến khác đặt nghi vấn họ đang tìm kiếm đồ vật có giá trị bị rơi xuống hệ thống ngầm. Tuy nhiên, các giả thuyết này hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Trước sự quan tâm của dư luận, Sở Bảo vệ Môi trường thành phố New York cho biết đã tiến hành kiểm tra các khu vực liên quan. Kết quả ban đầu không phát hiện hư hỏng, dấu hiệu phá hoại hay bất thường trong hệ thống thoát nước.

Cảnh sát New York cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy các vụ việc này gây nguy hiểm trực tiếp cho cộng đồng hoặc đe dọa đến an toàn công cộng. Tuy vậy, vụ việc tại Queens vẫn đang được điều tra để làm rõ danh tính cũng như mục đích của nhóm người xuất hiện trong video.

Cảnh báo nguy hiểm từ hệ thống ngầm

Dù chưa ghi nhận thiệt hại hay thương tích, nhà chức trách nhấn mạnh việc tự ý đi vào hệ thống cống ngầm là hành vi nguy hiểm và có thể vi phạm pháp luật. Bên dưới các hệ thống này có thể tồn tại nhiều rủi ro như khí độc, không gian kín, bề mặt trơn trượt, nguy cơ ngập nước bất ngờ hoặc mất phương hướng.

Các chuyên gia về hạ tầng đô thị cũng cho rằng hệ thống ngầm của một thành phố lớn như New York vốn rất phức tạp, không được thiết kế cho người dân tự ý ra vào. Ngay cả với những người có trang bị bảo hộ, việc di chuyển trong không gian này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không có sự cho phép và giám sát của cơ quan chuyên môn.

Hiện tại, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: những nhóm người này là ai và họ đã làm gì trong khoảng thời gian ở bên dưới hệ thống ngầm? Khi chưa có kết luận chính thức, những đoạn video ghi lại cảnh nhóm người âm thầm xuất hiện giữa đêm khuya vẫn tiếp tục khiến dư luận New York tò mò và lo lắng.

Giữa một thành phố đông đúc, nơi mọi chuyển động trên đường phố gần như luôn được camera ghi lại, những hình ảnh bất thường lúc nửa đêm này càng khiến người dân chú ý hơn đến những gì có thể đang diễn ra bên dưới lòng đường mỗi ngày.

Theo AP, The Guardian, NYP