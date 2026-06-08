Phát hiện con tàu lênh đênh ngoài biển, tìm kiếm ở độ sâu 10.000 mét, mang tin vui về cho Trung Quốc

Nhóm nghiên cứu khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp khảo sát địa chất khác nhau để thu thập dữ liệu và mẫu vật trực tiếp có giá trị.

Theo thông báo của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (CGS) thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên hôm thứ Hai, tàu nghiên cứu Hải Dương Địa Chi-6 (Haiyang Dizhi-6) của Trung Quốc vừa hoàn thành chuyến thám hiểm khảo sát địa chất biển sâu lần thứ 16, đạt được nhiều kết quả trong việc khảo sát môi trường địa chất biển sâu cũng như phát triển và ứng dụng các công nghệ thăm dò biển quan trọng.

Trong suốt chuyến thám hiểm, nhóm nghiên cứu khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp khảo sát địa chất khác nhau để thu thập dữ liệu và mẫu vật trực tiếp có giá trị, bao gồm các khối quặng đa kim loại, đá đáy biển và nước biển tầng đáy.

Những "mật mã" triệu năm từ đáy đại dương

Trong suốt hải trình, đội ngũ nhà khoa học trên tàu đã triển khai đồng bộ nhiều phương pháp khảo sát địa chất tiên tiến nhằm thu thập các dữ liệu và mẫu vật trực tiếp vô cùng quý giá.

Các mục tiêu thu thập bao gồm nốt đa kim, đá đáy biển và các mẫu nước biển ở tầng đáy sâu. Đây đều là những vật chất chứa đựng thông tin nguyên thủy về quá trình tiến hóa của vỏ Trái Đất. Đội ngũ đã phát hiện các khu vực có mật độ nốt đa kim tích tụ rất cao.

Đồng thời, tàu cũng trục vớt thành công khoảng 90kg mẫu đá bazan từ đáy biển sâu.

Theo các chuyên gia, các mẫu vật này sẽ cung cấp những bằng chứng khoa học quan trọng, hỗ trợ trực tiếp cho công tác nghiên cứu đặc tính vùng nguồn manti tại khu vực biển khảo sát, từ đó mở ra góc nhìn sâu sắc hơn về quá trình dịch chuyển và tiến hóa sâu bên trong lòng Trái Đất.

Bước tiến lịch sử của công nghệ định vị điện từ 10.000 mét

Không dừng lại ở việc thu thập mẫu vật, chuyến thám hiểm lần thứ 16 này còn ghi nhận một cột mốc công nghệ quan trọng trong biên niên sử ngành hàng hải thế giới.

Đội ngũ kỹ sư trên tàu đã hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra thực địa và nghiệm thu trên biển đối với trạm thu nhận điện từ và hệ thống vận hành ngoài khơi cấp 10.000 mét đầu tiên trên thế giới.

Đây là hệ thống hoàn toàn do Trung Quốc tự lực nghiên cứu và phát triển, được thiết kế để hoạt động ổn định ở mọi cấp độ sâu của đại dương. Hệ thống thiết bị đặc chủng này đã thu thập thành công dữ liệu chất lượng cao tại một vùng rãnh sâu đứt gãy thuộc Tây Thái Bình Dương, ở độ sâu chính xác lên tới 7.737 mét.

Kết quả phân tích sau thử nghiệm cho thấy, toàn bộ các chỉ số hiệu suất của thiết bị đều đạt và vượt các tiêu chuẩn kỹ thuật ngặt nghèo được đề ra.

Tương lai của bản đồ địa chất biển sâu toàn cầu

Thành công của đợt thử nghiệm lâm sàng trên biển này đã đánh dấu một bước tiến mang tính bước ngoặt, nâng tầm năng lực đo đạc điện từ biển sâu của Trung Quốc lên một vị thế mới.

Công nghệ này đóng vai trò then chốt trong việc "X-quang" cấu trúc địa chất bên dưới lớp vỏ đại dương, giúp các nhà khoa học nhìn xuyên qua các tầng trầm tích ở những vùng áp suất cực hạn.

Nguồn dữ liệu kỹ thuật số thu được từ hệ thống điện từ này sẽ trở thành bệ đỡ vững chắc cho các chương trình nghiên cứu khoa học tại các vùng biển siêu sâu – những nơi có độ sâu từ 6.000 đến 11.000 mét vốn là thách thức lớn nhất của nhân loại.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho công tác khảo sát, định vị và lựa chọn tọa độ cho các dự án khoan thăm dò đại dương quốc tế trong tương lai.

Chuyến thám hiểm thứ 16 của tàu Hải Dương Địa Chất 6 không chỉ đơn thuần là một hải trình nghiên cứu thông thường, mà là lời khẳng định về năng lực tự chủ công nghệ đỉnh cao. Việc làm chủ công nghệ thu nhận điện từ ở độ sâu gần 8.000 mét đang mở ra một chương mới, đưa nhân loại tiến gần hơn tới việc giải mã những bí ẩn nằm sâu trong lòng đại dương.

Cuộc thử nghiệm trên biển thành công đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng đo lường điện từ ở vùng biển sâu của Trung Quốc, điều này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiên cứu khoa học ở vùng biển sâu và việc lựa chọn địa điểm cho hoạt động khoan đại dương quốc tế.