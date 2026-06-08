Đoạn clip gây sốc: Nhân viên đổ nước bẩn từ thùng rác vào cốc nước của đồng nghiệp

Theo truyền thông Trung Quốc, một vụ việc xảy ra tại một doanh nghiệp ở tỉnh Giang Tô đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội sau khi camera giám sát ghi lại cảnh một nhân viên vệ sinh đổ nước bẩn từ thùng rác vào bình nước và cốc uống nước của đồng nghiệp.

Đoạn video cho thấy người này đã lợi dụng lúc khu vực làm việc không có người xung quanh để thực hiện hành động trên. Toàn bộ sự việc sau đó được hệ thống camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây không chỉ là hành vi thiếu tôn trọng đồng nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Một số ý kiến nhận định dù xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hay bất kỳ lý do nào, việc cố tình can thiệp vào đồ ăn, thức uống của người khác là điều khó chấp nhận trong môi trường làm việc.

Người đàn ông trong đồng phục nhân viên vệ sinh đổ thẳng nước từ thùng rác vào bình nước uống của đồng nghiệp.

Người đàn ông trong đồng phục nhân viên vệ sinh đổ thẳng nước từ thùng rác vào bình nước uống của đồng nghiệp.

Vụ việc cũng làm dấy lên cuộc thảo luận về niềm tin và văn hóa ứng xử nơi công sở. Theo nhiều bình luận, những hành động mang tính trả đũa hoặc gây hại âm thầm có thể khiến môi trường làm việc trở nên độc hại và tạo tâm lý bất an cho nhân viên.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên những vụ việc liên quan đến đồ ăn, thức uống của đồng nghiệp gây xôn xao dư luận. Năm 2024, tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một phụ nữ mang thai đã phát hiện nước uống của mình thường xuyên có mùi vị bất thường. Sau khi bí mật ghi hình, cô phát hiện một đồng nghiệp nhiều lần đổ chất lạ vào cốc nước của mình. Vụ việc được cho là xuất phát từ lo ngại người mang thai nghỉ thai sản sẽ làm tăng khối lượng công việc cho những người còn lại. Sau khi sự việc bị phanh phui, nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại Mỹ, một nhân viên phòng thí nghiệm thuộc Đại học Wisconsin cũng từng bị cáo buộc bỏ hóa chất vào chai nước của đồng nghiệp do mâu thuẫn kéo dài liên quan đến công việc và cơ hội thăng tiến. Vụ việc khiến nhà trường phải mở cuộc điều tra nội bộ và thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông. Nghi phạm Makoto Kuroda lập tức bị nhà trường đình chỉ công tác và tước quyền nghiên cứu. Người này sau đó bị giam giữ tại Nhà tù Quận Dane và đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng, bao gồm hành vi đe dọa an toàn một cách liều lĩnh cấp độ hai và cố ý bỏ độc chất vào sản phẩm gia dụng với mục đích giết người hoặc gây thương tích.

Những sự việc tương tự cho thấy các mâu thuẫn nơi làm việc đôi khi có thể dẫn đến những hành động cực đoan, vượt xa ranh giới của các tranh chấp thông thường. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng doanh nghiệp cần có cơ chế xử lý xung đột hiệu quả hơn, đồng thời xây dựng môi trường làm việc minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc tại Giang Tô cũng như hình thức xử lý đối với người liên quan vẫn chưa được công bố rộng rãi.