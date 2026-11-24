Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Trung Quốc sẽ mua thêm 250 máy bay Boeing. Đây là diễn biến mới nhất trong một chiến dịch đưa nhà sản xuất máy bay Mỹ lần đầu tiên tiếp cận thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới sau gần một thập kỷ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chiếc Không lực Một. (Ảnh: AP)

Thông tin về việc mua thêm máy bay tiếp nối một tuyên bố của Tổng thống Trump hồi tháng 5, trong đó cho biết Trung Quốc sẽ mua 200 chiếc máy bay “cỡ lớn”.

Tuy nhiên vào tháng 10, Giám đốc điều hành Boeing - Kelly Ortberg - cho biết đây chưa phải là đơn hàng chính thức mà chỉ là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm từ phía Trung Quốc.

“Tôi là ‘vua’ bán máy bay Boeing, nhưng bạn biết đấy, còn phải sản xuất chúng nữa. Nếu nhìn vào lượng đơn hàng tồn đọng của Boeing, con số đó thực sự đáng kinh ngạc”, Tổng thống Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CNBC hôm 23/11. “Boeing đã trao cho tôi giải thưởng ‘Người bán hàng của thế kỷ’.”

Sau thông tin trên, cổ phiếu Boeing đã tăng 4,6%, đạt 163 USD, hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8.

Trước đó, nhiều người kỳ vọng tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Trump, phía Trung Quốc sẽ đồng ý mua tới 500 máy bay. Tuy nhiên, Bắc Kinh và các hãng hàng không nước này vẫn chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Hiện chưa rõ liệu thông báo ngày 23/11 có phải là một đơn hàng chính thức hay không, cũng như những loại máy bay nào nằm trong số lượng này.

Người phát ngôn của Boeing hiện chưa đưa ra bình luận.

Boeing - một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ - đã trở thành cái tên ưa thích để Tổng thống Trump tận dụng sức mạnh doanh nghiệp Mỹ nhằm đạt được các thắng lợi ngoại giao.

Ông từng sử dụng các thương vụ mua bán máy bay như một phương thức để đạt được các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia khác, trong đó có Qatar.

Tuần trước, Tổng thống Trump ca ngợi thương vụ bán 20 chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner cho hãng hàng không Philippine Airlines như một thành quả quan trọng trong chuyến công du châu Á gần đây của ông.

Chiến dịch của Tổng thống Trump nhằm thiết lập lại trật tự thương mại toàn cầu đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong những năm gần đây, bao gồm cả cuộc chiến thuế quan - vốn đe dọa đảo lộn một trong những mối quan hệ thương mại quan trọng nhất thế giới.

Những căng thẳng này phản ánh một sự cạnh tranh chiến lược sâu sắc hơn, bắt nguồn từ sức mạnh kinh tế và công nghệ ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc - điều mà Washington coi là thách thức trực tiếp đối với vị thế thống trị toàn cầu của mình.