Trước khi được Hội đồng quản trị Nvidia nhất trí khôi phục chức CEO, tỷ phú Jensen Huang đã có cuộc họp kéo dài nhiều giờ, trong đó ông thừa nhận có thêm những mối quan hệ ngoài hôn nhân ngoài các vụ việc từng được truyền thông đưa tin.

Theo The Wall Street Journal (WSJ), trong cuộc họp diễn ra hôm Chủ nhật (22/11), Jensen Huang đã trực tiếp trao đổi với Hội đồng quản trị Nvidia về những mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình. Cuộc họp kéo dài nhiều giờ và diễn ra trước khi hội đồng bỏ phiếu nhất trí đưa ông trở lại vị trí CEO của hãng sản xuất chip AI hàng đầu thế giới.

WSJ cho biết, tại cuộc gặp, Huang thừa nhận có thêm những mối quan hệ ngoài hôn nhân, bên cạnh hai vụ việc từng được truyền thông đưa tin rộng rãi trước đó. Ông được cho là đã bày tỏ sự hối lỗi về hành vi của mình. Tuy nhiên, báo cáo không tiết lộ chính xác số lượng những mối quan hệ bổ sung cũng như danh tính những người liên quan.

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Theo WSJ, Hội đồng quản trị Nvidia vẫn kết luận Huang đã vi phạm quy tắc ứng xử của công ty, bao gồm việc có các mối quan hệ ngoài hôn nhân và không chủ động công khai những thông tin này.

Việc Huang được khôi phục chức vụ CEO diễn ra sau một nỗ lực vận động hậu trường từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump thậm chí công khai kêu gọi Hội đồng quản trị Nvidia đưa tỷ phú này trở lại vị trí lãnh đạo, cho rằng đây sẽ là quyết định tốt nhất đối với công ty và nước Mỹ.

Nỗ lực can thiệp của ông Trump được thúc đẩy thêm sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche được cho là đã thông báo với Tổng thống rằng Jensen Huang không phải đối tượng hay mục tiêu của bất kỳ cuộc điều tra nào từ Bộ Tư pháp, đồng thời không có bằng chứng cho thấy ông gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Những mối quan hệ ngoài hôn nhân từng được nhắc đến

Trước cuộc họp với Hội đồng quản trị Nvidia, Jensen Huang đã được truyền thông liên hệ với ít nhất ba mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Đầu tháng 11, sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ được cho là giữa Huang và Alice Huang, cựu lãnh đạo của Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore, tỷ phú này đã thừa nhận không chung thủy với vợ.

Alice Huang được các quan chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến nghi vấn này cần được phân biệt với các cáo buộc về đời tư của Jensen Huang.

Sau đó, The New York Times đưa tin Huang còn có mối quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Tiếp đó, Reuters đưa tin ông có mối quan hệ thứ ba với một nhân viên khác của Nvidia. Danh tính người này không được tiết lộ.

Hiện chưa rõ những mối quan hệ bổ sung mà Huang đề cập trong cuộc họp hôm 22/11 có bao gồm trường hợp nữ nhân viên Nvidia chưa được công bố danh tính nói trên hay không.

Ông Trump vận động đưa Jensen Huang trở lại Nvidia

Trong tuyên bố công bố hôm thứ Hai (23/11), Nvidia xác nhận Hội đồng quản trị đã nhất trí khôi phục chức vụ CEO cho Jensen Huang sau một loạt cuộc họp và thảo luận với ông.

Hội đồng cho biết họ hài lòng với sự thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo của Huang. Công ty đồng thời cho biết đã nhận được những bảo đảm từ các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, giúp hội đồng tin tưởng rằng việc ông trở lại không gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Dù vậy, cuộc điều tra độc lập của Nvidia về khả năng Huang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã công khai lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng việc đưa Huang trở lại sẽ là quyết định có lợi cho cả Nvidia và nước Mỹ.

Trả lời WSJ, ông Trump cho biết ban đầu muốn can thiệp sớm hơn nhưng không chắc mình có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ông nói thêm rằng thời điểm trở nên thuận lợi hơn khi giá cổ phiếu Nvidia bắt đầu lao dốc.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 23/11, ông Trump tiếp tục khẳng định Jensen Huang đã được minh oan sau quá trình điều tra kỹ lưỡng. Tổng thống Mỹ gọi nhà đồng sáng lập Nvidia là một "tài sản quốc gia" và cho biết chính ông đã thuyết phục hội đồng quản trị đưa Huang trở lại.

Thông tin Huang được khôi phục chức CEO cũng tạo tác động tích cực đến thị trường. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 31%, lên mức 165,05 USD trong phiên giao dịch ngày 23/11, sau khi giảm mạnh trong tuần trước đó.

Nguồn: Forbes