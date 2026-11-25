Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Osaka (Nhật Bản) trong giờ cao điểm sáng 24/11, khiến hai người khoảng 50 tuổi tử vong. Sự cố làm gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt, ảnh hưởng đến khoảng 130.000 hành khách.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h50 ngày 24/11, nhân viên nhà ga Imamiyaebisu thuộc tuyến đường sắt Nankai (Osaka) đã gọi điện báo cảnh sát về vụ việc một đoàn tàu va chạm với hành khách.

Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác định hai người, gồm một nam và một nữ, đều ở độ tuổi khoảng 50, đã rơi xuống đường ray và bị tàu đâm trúng. Cả hai được xác nhận tử vong tại chỗ do thương tích quá nặng.

Đoàn tàu liên quan là tàu tốc hành chặng ngắn gồm 8 toa, xuất phát từ ga Kawachinagano và hướng đến ga Namba. Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ cao qua ga Imamiyaebisu.

Ảnh minh hoạ/ AP

Qua kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát, cảnh sát phát hiện hai người cùng nhảy xuống đường ray ngay trước khi đoàn tàu đi qua. Cơ quan chức năng bước đầu loại trừ khả năng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn hoặc án mạng. Nguyên nhân và động cơ dẫn đến sự việc hiện vẫn đang được điều tra.

Vụ việc khiến tuyến Nankai Koya phải tạm dừng hoạt động ở cả hai chiều trên đoạn từ ga Namba đến ga Sakaihigashi. Hoạt động của các tuyến và đoạn đường sắt khác cũng bị ảnh hưởng, gây ra tình trạng chậm chuyến và xáo trộn lịch trình trên diện rộng.

Theo thống kê, tổng cộng 123 chuyến tàu bị hủy, khoảng 130.000 hành khách chịu ảnh hưởng. Sau gần 2 giờ gián đoạn để cảnh sát và nhân viên đường sắt xử lý hiện trường, hoạt động trên đoạn tuyến bị ảnh hưởng được khôi phục vào khoảng 9h40 cùng ngày.

Danh tính cụ thể của hai người tử vong cũng như nguyên nhân dẫn đến hành động nhảy xuống đường ray vẫn đang được cảnh sát Nhật Bản tiếp tục làm rõ.

Nguồn: ETtoday