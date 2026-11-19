Tổng chiều dài đoạn tuyến mở rộng khoảng 3,3km, được thiết kế với hai đường ray.

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Công ty Motiva đang đẩy nhanh tiến độ mở rộng tuyến tàu điện ngầm số 4 (Tuyến Vàng) tại vùng đô thị São Paulo, Brazil. Tại nhà ga Taboão da Serra, một trong những giếng thi công đã đạt độ sâu 21m, trong khi 3 trong tổng số 5 giếng dự kiến đã được triển khai. Dự án sẽ mở thêm 3,3km đường hầm, đưa hệ thống tàu điện ngầm São Paulo lần đầu tiên vượt ra ngoài phạm vi thủ đô.

Theo thông tin được Motiva công bố ngày 17/11/2026, giếng số 1 tại vị trí xây dựng nhà ga Taboão da Serra đã đạt độ sâu 21m. Hai giếng còn lại đang được thi công gồm giếng số 5, sâu 19m và giếng số 3, sâu 14m.

Đây là một phần trong dự án mở rộng Tuyến Vàng, kết nối ga cuối hiện tại Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro với hai nhà ga mới là Chácara do Jockey và Taboão da Serra. Tổng chiều dài đoạn tuyến mở rộng khoảng 3,3km, được thiết kế với hai đường ray.

Theo kế hoạch, các giếng thi công tại Taboão da Serra sẽ tiếp tục được đào sâu đến khoảng 30-33m. Sau khi hoàn thành, chúng không chỉ phục vụ quá trình xây dựng mà còn trở thành một phần trong kết cấu lâu dài của nhà ga.

Huy động máy móc hạng nặng, chuẩn bị 10 mũi đào hầm

Để bảo đảm an toàn trong quá trình đào sâu, các đội thi công sử dụng phương pháp gia cố từng lớp. Sau mỗi giai đoạn đào, bê tông được phun lên bề mặt kết hợp với lưới kim loại, tạo thành hệ thống lớp lót nhằm giữ ổn định thành giếng và hạn chế nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, mặt đất được giám sát liên tục thông qua các thiết bị đo độ nghiêng và hệ thống mốc quan trắc. Máy bơm ngầm cũng được sử dụng để hạ mực nước dưới lòng đất, phục vụ công tác thi công.

Công trường hiện được trang bị hai cần cẩu giàn, có khả năng nâng tối đa 25 tấn vật liệu mỗi chiếc và vận chuyển tổng cộng tới 110 tấn mỗi giờ. Thiết bị này đảm nhiệm việc đưa máy móc, vật liệu xuống lòng đất cũng như vận chuyển đất đá đào lên mặt đất.

Một trong những thiết bị đáng chú ý là cần cẩu trên cao có tải trọng 75 tấn, chiều rộng 42,8m và chiều cao nâng 55m, tương đương một tòa nhà khoảng 18 tầng. Đất đào từ các giếng được đưa vào thùng chứa, sau đó cần cẩu nâng lên để vận chuyển tới khu vực tập kết và đưa lên xe tải.

Sau khi hoàn thành các giếng, Motiva dự kiến bắt đầu đào 3,3km đường hầm vào đầu năm 2027. Công việc sẽ được triển khai bằng phương pháp NATM (New Austrian Tunnelling Method), hay phương pháp đào hầm kiểu Áo mới. Đây là kỹ thuật đào từng phần, kết hợp gia cố ngay sau khi đào và theo dõi liên tục tình trạng địa chất xung quanh.

Đáng chú ý, dự án có thể triển khai đồng thời tới 10 mặt trận đào hầm dọc tuyến. Các nhà ga, hệ thống thông gió và lối thoát hiểm sẽ được tận dụng làm những điểm tiếp cận lòng đất, cho phép các đội thi công làm việc tại nhiều vị trí khác nhau.

Vốn đầu tư hơn 700 triệu USD, dự kiến hoàn thành năm 2031

Dự án mở rộng Tuyến Vàng được kỳ vọng tạo ra thay đổi đáng kể đối với hoạt động giao thông tại khu vực phía tây vùng đô thị São Paulo. Khi đi vào khai thác, đoạn tuyến mới dự kiến phục vụ thêm khoảng 50.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Theo ước tính của Motiva, thời gian di chuyển từ Taboão da Serra đến khu vực Luz sẽ giảm xuống còn khoảng 30 phút. Dự án cũng có thể giúp giảm khoảng 33.000 phương tiện lưu thông trên đường mỗi ngày, qua đó cắt giảm khoảng 21 tấn khí thải CO₂.

Nhà ga Taboão da Serra được quy hoạch theo mô hình đầu mối giao thông đa phương thức, tích hợp bến xe buýt, khu thương mại, làn đường dành cho xe đạp kết nối với suối Poá và khu vực đỗ xe đạp. Bến xe buýt tại đây dự kiến có sức chứa 22 xe, phục vụ cả hành khách từ những khu vực lân cận và người sử dụng tuyến cao tốc Régis Bittencourt.

Tổng vốn đầu tư cho dự án vượt 4 tỷ real Brazil, tương đương khoảng 720 triệu USD. Khi hai nhà ga mới hoàn thành, Tuyến Vàng sẽ có tổng cộng 13 nhà ga, trải dài 16,1km từ khu vực Luz đến Taboão da Serra.