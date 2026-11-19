Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc vốn đã căng thẳng tới mức cả nước phải "nín thở", nhưng năm nay có thêm một nỗi lo mới. Đó là những chiếc kính thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI).

Vào ngày 19/11, 551.864 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT) của Hàn Quốc. Kỳ thi diễn ra từ 8h40 đến 17h45 tại 1.312 điểm thi trên cả nước. Khoảng 75.000 giám thị cùng khoảng 8.400 nhân sự hỗ trợ được huy động để phát hiện hành vi gian lận.

Điểm khác biệt lớn nhất năm nay là việc kiểm tra kính. Mọi thí sinh đeo kính đều phải đặt kính lên bàn để giám thị kiểm tra trước giờ thi môn đầu tiên. Việc kiểm tra được lặp lại trước mỗi môn thi. Mục tiêu là phát hiện kính thông minh gắn camera ẩn.

Thí sinh còn được phát miếng dán để che cúc áo, nhằm ngăn camera siêu nhỏ giấu trên quần áo. Mọi thiết bị điện tử đều bị cấm mang vào phòng thi. Theo BigGo Finance, các điểm thi còn sử dụng máy dò kim loại.

Mức xử lý cũng rất nặng. Thí sinh bị phát hiện gian lận sẽ bị cấm dự CSAT trong 10 năm và có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự. Trước đó, giới chức cho biết chỉ cần mang theo kính thông minh có AI cũng bị coi là gian lận dù không sử dụng và kết quả thi sẽ bị hủy.

Các biện pháp này được đưa ra sau làn sóng phẫn nộ của dư luận khi thủ khoa kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay thú nhận đã dùng AI tạo sinh và thiết bị điện tử để gian lận. Ngày 17/11, Thủ tướng Hàn Quốc đã công bố hàng loạt biện pháp chống gian lận cho kỳ thi đại học.

Tuy nhiên, theo BigGo Finance, giới chức vẫn chưa tính đến việc chặn các chatbot AI trả lời những câu hỏi bị chụp lén từ đề thi và lỗ hổng này vẫn đang gây tranh cãi.

Tầm quan trọng của CSAT thể hiện rõ qua cách cả xã hội vận hành trong ngày thi. Thị trường chứng khoán, gồm hai sàn Kospi và Kosdaq, mở cửa muộn 1 giờ, tức lúc 10h sáng, để giảm ùn tắc giao thông cho thí sinh.

Ở Hàn Quốc, điểm CSAT gần như quyết định trường đại học và từ đó ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập lẫn vị thế xã hội của một người trẻ.

Theo The Korea Times, Yonhap