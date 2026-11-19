Việc nhóm người này chọn rời khỏi sự biệt lập, tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Theo thông tin từ nhiều tổ chức vào hôm thứ Ba (17/11), khoảng 20 người bản địa đã rời khỏi cuộc sống biệt lập trong rừng nhiệt đới Amazon của Brazil, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xâm phạm ngày càng gia tăng vào lãnh thổ của bộ tộc này.

Tổ chức phi chính phủ Survival International cho biết các thành viên của người Awá, vốn sống tách biệt tự nguyện, đã đến một ngôi làng vào hôm thứ Hai (16/11) và có cuộc tiếp xúc với một nhóm công tác của chính phủ trong một sự kiện được mô tả là "cuộc gặp gỡ lịch sử".

Ngôi làng mà họ bước vào nằm trong lãnh thổ bản địa Arariboia thuộc bang Maranhão ở vùng đông bắc, nơi sinh sống của nhóm dân tộc Guajajara. Các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương cho hay dân làng đã biếu thực phẩm cho nhóm người này, và theo lời kể từ Survival International, họ đã xin khoai mỡ rồi mang chúng trở lại khu rừng của mình.

Bộ tộc này vốn luôn sống biệt lập trong rừng

Tổ chức phi chính phủ này giải thích rằng người Awá thường sống dựa vào săn bắt và hái lượm, tuy nhiên họ đang phải đối mặt với sự xâm nhập ngày càng tăng từ những kẻ khai thác gỗ trái phép, thợ săn và các chủ trang trại chăn nuôi gia súc. Một đoạn video ghi lại cuộc chạm trán do dân làng Guajajara quay và được Survival International công bố cho thấy một nhóm gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đứng ở bìa rừng. Bị che khuất một phần bởi cây cối rậm rạp, họ xuất hiện trong tình trạng khỏa thân, đeo vòng cổ, trong khi những người đàn ông mang theo cung và những mũi tên dài.

Tổ chức đại diện cho các nhóm bản địa ở Maranhão là Coapima cảnh báo rằng tình trạng thể chất của một số thành viên, đặc biệt là trẻ em và người già, đã gây lo ngại cho dân làng khi họ nhận thấy những dấu hiệu rõ rệt của sự suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Coapima cũng nhấn mạnh những rủi ro mà các cuộc tiếp xúc ngoài kế hoạch mang lại cho những nhóm người như vậy, lưu ý rằng họ đặc biệt dễ bị phơi nhiễm trước các loại dịch bệnh mà cơ thể họ hầu như không có khả năng miễn dịch.

Trong một tuyên bố gửi tới hãng thông tấn AFP, Funai, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về các vấn đề bản địa, cho biết các đội ngũ kỹ thuật của họ đang theo dõi sát sao tình hình và phân tích những thông tin hiện có liên quan đến sức khỏe của nhóm người này.

Bà Caroline Pearce, giám đốc của Survival International, nhận định việc nhóm người này chọn rời khỏi sự biệt lập là một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy sự xâm lấn liên tục vào rừng của các bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài đang đẩy những người bản địa vốn có thể tự cung tự cấp vào tình thế thực sự nguy hiểm. Bà nói thêm rằng người Awá đang bị dồn vào một ốc đảo ngày càng thu hẹp của rừng nhiệt đới Amazon, xung quanh toàn là sự tàn phá.

Theo tổ chức phi chính phủ này, khoảng 196 bộ tộc và nhóm người chưa từng tiếp xúc chọn lối sống biệt lập đã được xác định trên khắp 10 quốc gia, trong đó hơn 90% sinh sống ở rừng nhiệt đới Amazon, chủ yếu tại Brazil, và số còn lại ở Indonesia cùng Ấn Độ. Lực lượng Bảo vệ Rừng, một nhóm người Guajajara đã đấu tranh chống lại các cuộc xâm nhập trái phép suốt nhiều năm qua, cũng cảnh báo trong tuyên bố của Survival International rằng biến đổi khí hậu, hỏa hoạn, nạn phá rừng và tình trạng lấn chiếm đất đai đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối sống của người Awá, đồng thời rất nhiều thành viên trong lực lượng bảo vệ này đã phải bỏ mạng khi cố gắng bảo vệ vùng lãnh thổ mà họ chia sẻ chung với người Awá.

Nguồn: The Guardian