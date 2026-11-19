Biết lịch trình của ông Donald Trump ở Manila khá gấp, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhờ nhân viên mang gà rán của một thương hiệu Philippines đến cho phái đoàn Mỹ ngay trong đêm đầu tiên.

Trong cuộc gặp tại Điện Malacañang ở Manila ngày 18/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. kể với Tổng thống Mỹ Donald Trump về món ăn ông đã chọn gửi tới đoàn khách tối hôm trước. Ông muốn các vị khách kịp nếm “hương vị Manila” trong chuyến thăm ngắn ngày.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. kể về bữa khuya dành cho phái đoàn Mỹ trong cuộc gặp ngày 18/11. Ảnh chụp từ video của RTVM do Fox News đăng tải.

Lựa chọn của ông Marcos là Jollibee, chuỗi thức ăn nhanh ra đời tại Philippines. Theo tường thuật của nhóm phóng viên tháp tùng Nhà Trắng, ông Marcos cho biết ông đã nhờ nhân viên đặt gà rán làm bữa khuya cho ông Trump và các thành viên trong đoàn. Phần ăn được gửi tối 17/11, sau khi Tổng thống Mỹ tới Manila. Trưa hôm sau, hai nhà lãnh đạo mới dự tiệc chiêu đãi tại phủ tổng thống.

Khi giới thiệu món ăn với ông Trump, ông Marcos còn nhắc tới KFC. Nhà lãnh đạo Philippines nói ông tự hào vì cho rằng Jollibee đã vượt đối thủ Mỹ về độ phổ biến ngay trên đất Mỹ. Ông không nêu tiêu chí so sánh trong phát biểu này.

Thương hiệu được ông Marcos giới thiệu với đoàn khách Mỹ lại khởi đầu bằng món kem. Năm 1975, ông Tony Tan Caktiong cùng gia đình mở cửa hàng kem ở Manila. Họ dần chuyển sang phục vụ đồ ăn nóng, rồi thành lập Jollibee Foods Corporation năm 1978. Hai năm sau, hãng đưa món gà rán mang tên Chickenjoy vào thực đơn.

Đến năm 1998, Jollibee mở cửa hàng ở Daly City, bang California. Khi ấy, tờ San Francisco Examiner ghi nhận có khách phải quay lại nhiều lần vì quán đông. Một luật sư gốc Philippines tới đó vì nhớ suất gà Chickenjoy bà từng ăn thời nhỏ. Gần ba thập niên sau, cũng món gà của chuỗi này được Tổng thống Philippines chọn để giới thiệu quê hương với đoàn khách đến từ Mỹ.