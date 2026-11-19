Một robot hình người cao khoảng 1,2 m đang được các nhà khoa học Mỹ huấn luyện để phát hiện và thu gom trứng gà nằm dưới sàn chuồng.

Dự án hướng đến giải quyết bài toán thiếu hụt lao động tại các trang trại nuôi gà không lồng, nơi hàng nghìn quả trứng có thể cần được nhặt thủ công mỗi ngày.

Robot mang tên Howl đang được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang North Carolina (NC State), Mỹ. Thay vì thực hiện những màn trình diễn phức tạp như nhiều robot hình người khác, Howl được giao một nhiệm vụ khá đặc biệt: tìm kiếm và nhặt những quả trứng gà nằm bên ngoài khu vực ổ đẻ.

Howl là robot hỗ trợ do Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo và Robot (AIR Lab) lập trình, có nhiệm vụ phát hiện và thu gom những quả trứng gà nằm dưới sàn chuồng. Ảnh: NC State.

Theo Interesting Engineering ngày 17/11, dự án sử dụng nền tảng robot hình người Unitree G1, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thị giác máy tính để giúp robot nhận diện vị trí trứng, tiếp cận và thực hiện thao tác thu gom bằng hai bàn tay robot.

Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu hoàn thiện khả năng phát hiện và thu gom trứng của Howl vào đầu năm 2027. Hiện robot vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chương trình điều khiển và huấn luyện máy học, chưa được triển khai thương mại tại các trang trại.

Bài toán hàng nghìn quả trứng nằm dưới sàn chuồng

Sự xuất hiện của Howl xuất phát từ một vấn đề trong ngành chăn nuôi gia cầm tại Mỹ: quá trình chuyển đổi sang mô hình nuôi gà không lồng đang tạo ra những yêu cầu mới về nhân lực và phương thức thu gom trứng.

Ở các hệ thống chuồng nuôi truyền thống có lồng, trứng thường lăn xuống băng chuyền sau khi được gà đẻ, giúp quá trình thu gom diễn ra tự động. Tuy nhiên, trong mô hình không lồng, gà có thể đẻ trứng bên ngoài khu vực ổ đẻ. Những quả trứng này thường nằm trên sàn chuồng và cần được công nhân tìm kiếm, nhặt bằng tay.

Theo Food & Agribusiness World, trứng nằm ngoài ổ có thể chiếm tới 15% tổng sản lượng tại một số trang trại nuôi gà không lồng. Với quy mô khoảng 100.000 con, số trứng cần thu gom thủ công có thể dao động từ 2.000 đến 15.000 quả mỗi ngày.

Đây là khối lượng công việc không nhỏ, đặc biệt khi hoạt động thu gom cần được thực hiện thường xuyên. Nếu trứng nằm dưới sàn không được phát hiện và lấy đi kịp thời, chất lượng sản phẩm cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Robot đang được các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang North Carolina (Mỹ) phát triển, với nhiệm vụ phát hiện và thu gom trứng gà nằm dưới sàn chuồng nuôi không lồng. Ảnh: NC State.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng robot để tự động hóa công đoạn này có thể giúp các trang trại giảm bớt sự phụ thuộc vào lao động thủ công, đồng thời hạn chế tình trạng trứng bị bỏ sót.

Bài toán càng đáng chú ý khi mô hình nuôi gà không lồng ngày càng phổ biến tại Mỹ. Theo số liệu nghiên cứu được Food & Agribusiness World dẫn lại, tính đến tháng 10/2025, khoảng 46% đàn gà đẻ trứng tại nước này đã được nuôi trong các hệ thống không lồng, trong khi tỷ lệ còn lại vẫn thuộc mô hình chuồng nuôi truyền thống.

Để thực hiện công việc tưởng chừng đơn giản này, Howl cần được huấn luyện khả năng nhận diện vật thể, xác định vị trí và điều khiển chuyển động chính xác. Thách thức không chỉ nằm ở việc tìm thấy quả trứng mà còn ở cách tiếp cận và cầm nắm sao cho không làm vỡ chúng.

Theo Interesting Engineering, nhóm nghiên cứu đang kết hợp nhiều phương pháp huấn luyện, trong đó có mô phỏng thao tác bằng thực tế ảo (VR), học tăng cường (reinforcement learning) và học bắt chước (imitation learning).

Howl có thể trở thành một ví dụ về việc robot hình người được ứng dụng vào những công việc cụ thể trong môi trường sản xuất, thay vì chỉ hoạt động trong phòng thí nghiệm hoặc các màn trình diễn công nghệ. Ảnh: NC State.

Với mô phỏng VR, các nhà nghiên cứu có thể hướng dẫn robot thực hiện những chuyển động cần thiết trong môi trường ảo trước khi áp dụng vào thực tế. Trong khi đó, học bắt chước giúp robot tiếp thu các thao tác thông qua những chuyển động mẫu do con người trình diễn; học tăng cường hỗ trợ hệ thống cải thiện hành vi thông qua quá trình thử nghiệm và phản hồi.

Những kỹ thuật này được sử dụng để xây dựng khả năng điều khiển và phản ứng của robot, từ việc xác định vị trí quả trứng đến thực hiện thao tác nhặt. Nhóm nghiên cứu hiện vẫn đang hoàn thiện các chương trình mô phỏng trước khi chuyển sang những màn trình diễn thực tế.

Nếu đạt được mục tiêu đề ra, Howl có thể trở thành một ví dụ về việc robot hình người được ứng dụng vào những công việc cụ thể trong môi trường sản xuất, thay vì chỉ hoạt động trong phòng thí nghiệm hoặc các màn trình diễn công nghệ.

AI đang tiến sâu hơn vào ngành chăn nuôi

Howl không phải dự án duy nhất mà Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo và Robot (AIR Lab) thuộc NC State đang phát triển nhằm đưa công nghệ vào ngành gia cầm.

Một trong số đó là Poultry Talk, nền tảng trợ lý AI được thiết kế riêng cho lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Hệ thống kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với kho dữ liệu chuyên ngành, bao gồm các nghiên cứu khoa học đã qua bình duyệt và tài liệu hướng dẫn nông nghiệp công khai.

Howl là robot hỗ trợ do Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo và Robot (AIR Lab) lập trình, có nhiệm vụ phát hiện và thu gom những quả trứng gà nằm dưới sàn chuồng. Ảnh: NC State.

Người dùng có thể đặt câu hỏi về dinh dưỡng, chẩn đoán và phòng ngừa dịch bệnh, điều kiện chuồng nuôi, phúc lợi động vật hay quản lý sản xuất. Thay vì chỉ dựa vào thông tin chung trên Internet, Poultry Talk truy xuất dữ liệu từ nguồn tài liệu chuyên biệt để đưa ra câu trả lời phù hợp hơn với hoạt động chăn nuôi.

Nhóm nghiên cứu cũng phát triển hệ thống sử dụng camera 2D và 3D kết hợp thị giác máy tính để theo dõi sức khỏe từng con gà. Công nghệ này có thể phân tích tình trạng lông, mật độ lông và trọng lượng cơ thể, qua đó hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu bệnh tật hoặc căng thẳng ở vật nuôi.

Dữ liệu thu thập được còn có thể phục vụ mô hình cho ăn chính xác, giúp điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu của từng cá thể thay vì áp dụng một chế độ dinh dưỡng đồng nhất cho cả đàn.

Từ việc nhặt trứng, theo dõi sức khỏe vật nuôi đến hỗ trợ người chăn nuôi đưa ra quyết định, các dự án cho thấy AI và robot đang mở rộng phạm vi ứng dụng trong ngành nông nghiệp. Với Howl, mục tiêu trước mắt vẫn là hoàn thiện một công việc cụ thể: tìm và nhặt những quả trứng nằm dưới sàn chuồng. Nhưng nếu thử nghiệm thành công, đây có thể là một bước tiến đáng chú ý trong quá trình tự động hóa những công đoạn vốn phụ thuộc nhiều vào sức lao động con người.

Nguồn: NC State, Food & Agribusiness World