2 địa điểm này cách xa nền văn minh nhân loại hàng trăm dặm.

Rạn san hô vòng là một đảo san hô hoặc dải san hô có hình chiếc nhẫn bao quanh một vùng nước nông gọi là đầm phá, được hình thành khi một ngọn núi lửa dưới đáy biển phun trào rồi dần bị xói mòn theo thời gian.

Trong khi một số rạn san hô vòng có người sinh sống, Bikar và Bokak – hai rạn san hô vòng nằm ở cực bắc của quần đảo Marshall – lại cách xa nền văn minh nhân loại hàng trăm dặm. Cụ thể, Bikar nằm cách rạn san hô có người ở gần nhất tới 116 km, còn khoảng cách này đối với Bokak lên tới 385 km.

Những vùng biển này có thể giúp giới khoa học tìm ra cách tái thiết các hệ sinh thái vốn bị tàn phá nặng nề bởi sự can thiệp của con người.

Vào năm 2023, một đoàn thám hiểm đến từ Cơ quan Tài nguyên Biển Quần đảo Marshall và dự án Pristine Seas của National Geographic đã tới khảo sát hai địa điểm này và không khỏi kinh ngạc trước những gì họ chứng kiến. Trong báo cáo đăng trên tạp chí Frontiers in Marine Science, nhóm nghiên cứu mô tả hai rạn san hô vòng này là những hệ thống tham chiếu sinh thái tốt nhất, mang lại tiềm năng giúp phục hồi sự tàn phá ngày càng nghiêm trọng của đại dương.

Tại đây, các nhà khoa học ghi nhận những quần thể chim biển và chim lội bờ khổng lồ, thảm thực vật phong phú, bãi đẻ của rùa biển tại Bikar, cùng các rạn san hô và quần xã cá đa dạng ở Bokak.

Thậm chí, họ tin rằng mình có thể đã phát hiện ra hai loài mới. Để thực hiện cuộc khảo sát này, nhóm nghiên cứu đã kết hợp nhiều phương pháp quan sát hiện đại như lặn biển có bình dưỡng khí, quay video dưới nước, thả camera biển sâu và sử dụng tàu ngầm.

Một số loài sinh vật được tìm thấy

Theo Tiến sĩ Alan Friedlander, nhà sinh thái học biển tại Đại học Hawaii, Bikar và Bokak không chỉ là báu vật của riêng quần đảo Marshall mà còn của cả hành tinh, là món quà từ cộng đồng đảo san hô Utirik – những người đã bền bỉ gìn giữ các hệ sinh thái mong manh này theo phương thức truyền thống suốt nhiều thập kỷ qua.

Ông chia sẻ thêm rằng mục tiêu của đoàn là cung cấp dữ liệu khoa học để thiết lập một khu bảo tồn nghiêm ngặt trong khuôn khổ tầm nhìn Reimaanlok của quần đảo Marshall, mang ý nghĩa là "hướng tới tương lai". Đây là một khung bảo tồn cấp quốc gia do cộng đồng làm chủ, được thiết kế nhằm bảo vệ tài nguyên biển và đất liền, đồng thời đảm bảo sự thịnh vượng cho đời sống trên đảo qua nhiều thế hệ.

Sau khi nhóm thực hiện đánh giá ban đầu, hai năm sau đó, vùng biển rộng khoảng 48.000 km vuông bao quanh hai rạn san hô vòng này đã chính thức được công nhận là khu bảo tồn biển quốc gia đầu tiên của đất nước, nhờ sở hữu những tập đoàn chim biển quy mô lớn cùng nhiều giá trị sinh thái đặc biệt khác.

Tiến sĩ Friedlander nhận định những rạn san hô vòng này hội tụ các đàn chim biển đông đúc, thảm thực vật bản địa trưởng thành, hoạt động làm tổ sôi nổi của rùa biển, sinh khối cá rạn san hô cao cùng các loài săn mồi kích thước lớn, các rạn san hô chiếm ưu thế tại Bokak, những sinh cảnh tầng trung quang có cấu trúc phức tạp và các quần xã biển sâu đa dạng đến bất ngờ nhưng vẫn còn ít được biết đến.

Tại các khu vực khảo sát, đoàn thám hiểm đã tìm thấy 15 quần thể chim biển có khả năng đang sinh sản tích cực, 266 nhóm cá rạn san hô, 138 nhóm cá ở tầng nước sâu, 15 nhóm động vật săn mồi ngoài khơi như cá mập và 79 nhóm cá biển sâu. Tiến sĩ Friedlander giải thích rằng việc loài nào xuất hiện và tồn tại được ở những vùng hẻo lánh như vậy cũng mang một chút yếu tố ngẫu nhiên như trò xổ số. Ông nhấn mạnh đây là một trong những hệ thống tham chiếu sinh thái giá trị nhất giúp con người hiểu rõ hơn những gì đã mất đi ở các vùng biển khác, từ đó cung cấp những hiểu biết nền tảng cho các nỗ lực bảo tồn và phục hồi hiệu quả.

Khép lại nhận định của mình, Tiến sĩ Friedlander cho rằng chính phủ quần đảo Marshall xứng đáng được ngợi khen vì tầm nhìn xa trông rộng trong việc bảo vệ các điểm nóng đa dạng sinh học toàn cầu này, nơi hoạt động của con người còn cách xa và các sinh cảnh vẫn tràn ngập sự sống.

Khi tác động của con người ngày càng đe dọa đa dạng sinh học, những khu vực không chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhân loại sẽ đóng vai trò như những vùng trú ẩn thiết yếu. Những khu bảo tồn biển quy mô lớn chính là hệ quy chiếu sinh thái quan trọng trên phạm vi toàn cầu, giúp giới khoa học thấu hiểu cấu trúc cũng như quỹ đạo tương lai của các hệ sinh thái đại dương nhiệt đới trong kỷ Nhân sinh.

Nguồn: Ladbible