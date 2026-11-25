Ngoại tình và có con ngoài giá thú, người đàn ông đem đứa trẻ về nhà, nói dối là con của họ hàng và thuyết phục vợ nuôi đứa trẻ, nhiều năm sau cô mới phát hiện.

Trong một vụ án được Tòa án Nhân dân quận Hải Lăng, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc công bố ngày 18/11, đôi trai gái Tiểu Vũ - A Minh (tên đã được thay đổi) vốn là đồng nghiệp của nhau. Sau một thời gian hẹn hò, họ đăng ký kết hôn và có với nhau một cậu con trai nay đã lớn.

Thế nhưng, trong thời gian chung sống, A Minh ngoại tình và có con trai với một người phụ nữ khác. Anh ta lừa dối vợ mình, nói rằng đứa trẻ này là con ngoài giá thú của một người họ hàng không có khả năng nuôi dưỡng, thuyết phục vợ nhận nuôi đứa bé.

Vì không biết sự thật, người vợ đã cùng A Minh nuôi dạy đứa trẻ suốt nhiều năm. Tên họ được ghi vào mục cha mẹ trên giấy khai sinh của bé. Đến khi thân thế thực sự của đứa con này bị lộ tẩy, mâu thuẫn về huyết thống đã khiến mối quan hệ vợ chồng đổ vỡ, dẫn đến việc họ ly thân và đệ đơn ly hôn.

Sự thật về nguồn gốc của đứa trẻ bị phơi bày, dẫn đến một vụ kiện ly hôn. (Ảnh minh họa: Unsplash)

Trong quá trình xét xử, kết quả giám định pháp y xác nhận người vợ không phải là mẹ ruột của đứa trẻ, trong khi A Minh chính là cha ruột. Người vợ nói mình đã bị lừa dối suốt nhiều năm để nuôi dạy con riêng của chồng, vì vậy cô yêu cầu A Minh phải hoàn trả các khoản chi phí nuôi dưỡng và bồi thường thiệt hại do hành vi sai trái nghiêm trọng trong hôn nhân.

Tòa án khẳng định rằng giữa người vợ và đứa trẻ không tồn tại quan hệ cha mẹ - con cái, cũng không có nghĩa vụ pháp lý nào về việc nuôi dưỡng lẫn nhau. Sau khi ly hôn, A Minh phải một mình nuôi dạy đứa trẻ. Hơn nữa, vì Tiểu Vũ đã bị lừa dối trong suốt nhiều năm, khoảng thời gian này cô phải gánh vác chi phí nuôi dạy đứa trẻ nên A Minh, với tư cách là bên có lỗi, phải bồi thường cho những tổn thất tài chính này.

Tòa án chỉ ra rằng A Minh đã vi phạm nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân khi có con với người phụ nữ khác, đồng thời lừa vợ cùng nuôi dạy đứa trẻ đó; đây là lỗi nghiêm trọng dẫn đến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân. Do đó, với tư cách là bên không có lỗi, người vợ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sau khi xét xử, tòa án chấp thuận ly hôn và yêu cầu A Minh phải một mình nuôi dạy đứa trẻ. Ngoài ra, anh còn phải bồi thường chi phí nuôi dạy trẻ cùng những thiệt hại liên quan trong vòng 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật.