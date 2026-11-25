Cổ phiếu Nvidia tăng 31,5% chỉ trong một phiên giao dịch sau khi Jensen Huang được đưa trở lại ghế CEO, giúp giá trị khoản đầu tư của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tăng thêm tới 15 triệu USD.

Đà tăng của hãng chip AI cũng lan rộng sang các thị trường chứng khoán châu Á, thúc đẩy nhóm cổ phiếu công nghệ đồng loạt khởi sắc.

Tổng thống Trump từng mua hàng chục triệu USD cổ phiếu Nvidia

Theo Anadolu Agency ngày 24/11, giá trị khoản đầu tư của Tổng thống Donald Trump vào Nvidia có thể tăng thêm tối đa 15 triệu USD sau khi cổ phiếu hãng chip này tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 23/11. Diễn biến xảy ra ngay sau khi hội đồng quản trị Nvidia quyết định đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO, chỉ 11 ngày sau khi ông rời ghế.

Các hồ sơ tài chính nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) ngày 5/11 cho thấy Trump có thể nắm giữ tới 370.000 cổ phiếu Nvidia tính đến ngày 30/9. Do biểu mẫu kê khai chỉ công bố tài sản theo các khoảng giá trị, con số chính xác về lượng cổ phiếu ông sở hữu chưa được xác định. Hồ sơ cũng chưa phản ánh các giao dịch phát sinh trong tháng 10 và tháng 11.

Tổng thống Trump xác nhận đã tham gia vận động hội đồng quản trị Nvidia đưa Jensen Huang trở lại. Ảnh: The Telegraph.

Trong phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu Nvidia đóng cửa tăng 31,5%, giúp công ty bổ sung gần 1.000 tỷ USD vốn hóa thị trường và quay lại vị trí doanh nghiệp có giá trị lớn thứ hai thế giới, sau Apple. Với lượng cổ phiếu có thể nắm giữ, khoản đầu tư của Trump được ước tính tăng giá trị tối đa 15 triệu USD chỉ sau một phiên.

Đây là mức tăng trên giấy tờ do giá cổ phiếu đi lên, chưa phải khoản lợi nhuận thực tế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thu về từ việc bán cổ phiếu.

Không chỉ hưởng lợi từ đợt tăng giá mới nhất, ông Trump đã có hoạt động đầu tư đáng kể vào Nvidia trong những năm qua.

Theo các hồ sơ kê khai tài chính được Anadolu Agency dẫn lại, trong hai năm qua, Tổng thống Mỹ đã mua cổ phiếu Nvidia với tổng giá trị ước tính từ 23-86 triệu USD. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông cũng bán một phần cổ phần và thu về khoản lãi ước tính 3,5-10,2 triệu USD.

The Guardian ngày 24/11 cũng dẫn dữ liệu do BBC rà soát từ các hồ sơ tài chính của chính phủ Mỹ, cho biết Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán cổ phiếu Nvidia trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, do các bản kê khai sử dụng khoảng giá trị thay vì số liệu chính xác, quy mô thực tế của danh mục đầu tư cũng như khoản lợi nhuận cuối cùng của ông Trump vẫn chưa thể xác định đầy đủ.

Đợt tăng giá cổ phiếu Nvidia diễn ra sau quyết định nhất trí của hội đồng quản trị về việc phục chức Jensen Huang vào ngày 23/11. Trước đó, ông rời vị trí CEO hôm 12/11, trong bối cảnh những thông tin gây tranh cãi về đời tư được công khai.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump xác nhận đã trực tiếp tham gia vận động hội đồng quản trị Nvidia đưa Jensen Huang trở lại.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 23/11, ông cho biết: "Tôi đã nói chuyện với họ, có thể nói như vậy. Và tôi đã thuyết phục được họ... Tôi đã đạt được thỏa thuận".

Jensen Huang ngày trở lại Nvidia. Ảnh: Nvidia.

Trong tuyên bố sau đó, Nvidia cũng cho biết đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao của chính phủ và tin tưởng việc Jensen Huang trở lại không tạo ra rủi ro an ninh quốc gia.

Sự trở lại của ông Huang vì thế không chỉ là thay đổi nhân sự tại một tập đoàn công nghệ lớn, mà còn trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành bán dẫn, gắn liền với sự phát triển của Nvidia và làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc

Hiệu ứng từ màn trở lại của Jensen Huang không dừng lại ở cổ phiếu Nvidia. Trong phiên giao dịch ngày 24/11, nhiều thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận mức tăng đáng kể, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp bán dẫn và công nghệ.

Theo The Guardian, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng 6,5%, với sự đóng góp của các nhà sản xuất chip lớn như SK Hynix và Samsung Electronics thì tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei cũng tăng gần 4%. Thị trường Australia ghi nhận diễn biến tích cực tương tự.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ và AI trải qua nhiều tháng biến động, khi nhà đầu tư lo ngại về quy mô vốn đầu tư khổng lồ cho hạ tầng AI, mức định giá cao của các doanh nghiệp và khả năng siết chặt quy định tại Mỹ.

Sự trở lại của CEO Nvidia Jensen Huang đã góp phần khơi lại sự quan tâm của giới đầu tư đối với nhóm cổ phiếu AI, trong đó Nvidia tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhờ vị thế của hãng trên thị trường chip phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, khoản đầu tư Nvidia của ông Trump cũng thu hút sự chú ý khi ông vừa công khai thừa nhận đã tham gia thuyết phục hội đồng quản trị đưa Huang trở lại, vừa có lợi ích tài chính từ cổ phiếu của doanh nghiệp này. Một số nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu làm rõ các mối liên hệ nói trên, trong bối cảnh quyết định nhân sự của Nvidia tiếp tục được Quốc hội quan tâm.

Nguồn: Anadolu Agency, The Guardian