Sự biến đổi màu sắc bất thường đã khiến người dân địa phương hoang mang và thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội.

Một dòng suối ở tỉnh Rize, đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã chuyển sang màu đỏ tươi vào ngày 21 tháng 11 năm 2026, dẫn đến một cuộc điều tra môi trường và lần ra dấu vết của một vụ xả nước thải trái phép nghi xuất phát từ một cơ sở được cho là có liên quan đến một nhà máy chè tư nhân.

Sự biến đổi màu sắc bất thường tại suối Değirmendere đã khiến người dân địa phương hoang mang và thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội, nơi nhiều đoạn video ghi lại cảnh dòng nước chảy mang một sắc đỏ rực nổi bật.

Video: CNN

Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, các đội thực thi thuộc Chính quyền thành phố Rize cùng các quan chức của Sở Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi Khí hậu cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra khu vực này.

Hiện tượng đổi màu được ghi nhận lần đầu vào khoảng giữa trưa ngày 21 tháng 11, khi người dân và người qua đường phát hiện sự thay đổi đột ngột và dùng điện thoại di động quay lại. Nhà chức trách đã sử dụng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ công tác kiểm tra và xác định một cơ sở bị nghi ngờ xả nước thải ra suối mà không có biện pháp kiểm soát phù hợp. Các nguồn tin địa phương cho biết địa điểm này là một nhà máy chè tư nhân.

Một khoản tiền phạt hành chính trị giá 839.122 lira Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 400 triệu đồng) đã được áp dụng theo Luật Môi trường của nước này. Các quan chức cũng đã thu thập mẫu nước để xét nghiệm trong phòng thí nghiệm nhằm xác định nguyên nhân chính xác gây đổi màu, và các hình phạt bổ sung có thể được đưa ra tùy thuộc vào kết quả phân tích.

Mặc dù dòng nước có màu đỏ như máu, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy nước có chứa máu. Nhà chức trách đang xử lý vụ việc theo hướng một trường hợp nghi ngờ ô nhiễm môi trường. Nước thải công nghiệp có thể chứa các hạt lơ lửng, chất hữu cơ và nhiều chất khác có khả năng làm thay đổi màu sắc cũng như thành phần hóa học của nước, tuy nhiên chất gây ra sự cố lần này vẫn chưa được xác nhận.

Suối Değirmendere chảy qua trung tâm thành phố Rize ở vùng đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đổ ra Biển Đen. Dù có một số thắc mắc xoay quanh lịch sử của dòng chảy này sau sự cố, Değirmendere thực chất chỉ là một con suối chứ không phải một dòng sông cổ đại, và không có bằng chứng nào cho thấy tuyến thủy lộ này mang tính chất lịch sử hay cổ xưa.

Nguồn: CNN, The Climate Watch