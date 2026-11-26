Shine On! Fest mang đến không gian hội tụ âm nhạc, thời trang và đánh dấu màn ra mắt vivo V80 và vivo V80 FE, đưa trải nghiệm nhiếp ảnh đồng chế tác cùng ZEISS đến gần hơn với người tham dự.

Shine as We Are - Cả Tinh Hà, Bạn Là Duy Nhất!

Trong chiến dịch ra mắt, vivo công bố JUNGWON, JAKE và SUNGHOON - các thành viên nhóm nhạc K-pop ENHYPEN - trở thành "vivo Friends". Với thông điệp "Shine as We Are", vivo V80 hướng đến việc khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách và tỏa sáng theo cách riêng. Phiên bản Tím Tinh Hà với những chi tiết lấp lánh tựa như các vì sao tượng trưng cho vẻ đẹp độc đáo và hào quang ẩn chứa bên trong mỗi người, truyền tải tinh thần "Cả Tinh Hà, Bạn Là Duy Nhất!".

ENHYPEN JUNGWON, JAKE và SUNGHOON đã thực hiện một bộ ảnh chân dung chụp bằng vivo V80, ghi lại những khoảnh khắc chân thực và rạng rỡ thông qua tính năng Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS 85mm và 100mm. Sự sáng tạo, thái độ tự tin cùng cách thể hiện bản thân chân thực của các thành viên không chỉ giúp xây dựng sợi dây kết nối sâu sắc với khán giả trẻ trên toàn cầu, mà còn hoàn toàn tương đồng với tinh thần thương hiệu mà dòng V Series luôn theo đuổi.

Ảnh chân dung chụp bằng vivo V80 cùng "vivo Friends"

Tại Việt Nam, tinh thần này được tiếp nối qua Shine On! Fest, nơi người dùng có thể trải nghiệm camera vivo V80 và vivo V80 FE trong không gian lễ hội âm nhạc. Sự kiện quy tụ Quang Hùng MasterD, Suboi, CoolKid, 2Pillz và Fashionista Harry Nista, kết hợp trình diễn âm nhạc cùng catwalk đưa sản phẩm vào không gian thời trang, khuyến khích người tham dự tự tin thể hiện chất riêng.

Thông điệp "Shine as We Are - Cả Tinh Hà, Bạn Là Duy Nhất!" được truyền tải thông qua các nghệ sĩ tham gia Shine on! Fest

vivo V80: Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS 100mm đưa chủ thể vào tâm điểm

Tại các lễ hội âm nhạc, người tham dự thường chăm chút trang phục và diện mạo để thể hiện cá tính, đồng thời mong muốn lưu lại những khoảnh khắc hòa mình cùng âm nhạc. Trên vivo V80, trải nghiệm Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS tập trung làm nổi bật chủ thể giữa hậu cảnh nhiều ánh đèn và dòng người, giúp mỗi bức chân dung giữ được điểm nhấn riêng.

Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS 100mm với tiêu cự tương đương 100mm mang đến khung hình cận, tập trung vào biểu cảm và chi tiết. Phong Cách Bokeh ZEISS Planar tạo hiệu ứng xóa phông mơ màng, kết hợp tông màu bạch kim trầm, mềm mại và độ bão hòa thấp, đem lại chiều sâu và vẻ sang trọng cho ảnh chân dung. Với tiêu cự này, người dùng có thể đưa chủ thể vào "Vị Trí Center", nổi bật giữa khung hình.

Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS 100mm tập trung vào biểu cảm với khung hình cận hơn, trong khi Chân Dung C-Bit Chuẩn ZEISS 85mm lưu giữ trang phục và bầu không khí của lễ hội âm nhạc

vivo V80 FE: Mỗi camera mỗi cách sáng tạo cùng bạn bè

vivo V80 FE lần đầu đưa hệ thống camera đồng chế tác cùng ZEISS lên dòng V FE, với Camera Chính ZEISS OIS 50MP, Camera Góc Siêu Rộng ZEISS 50MP và Camera Selfie Nhóm ZEISS 50MP. Bộ ba camera đáp ứng nhu cầu chụp cá nhân, ảnh nhóm và lưu giữ những khoảnh khắc trong các chuyến đi hay lễ hội.

Camera chính hỗ trợ Chân Dung Đa Tiêu Cự ZEISS với ba lựa chọn 23mm, 35mm và 50mm. Ở 23mm, người dùng có thể ghi lại bản thân cùng bạn bè và không gian trang trí; 35mm cân bằng giữa chủ thể và bối cảnh; trong khi 50mm tập trung hơn vào biểu cảm và tạo dáng. Các Phong Cách Bokeh ZEISS như Biotar, Distagon, B-speed, Sonnar và Planar cho phép thử nhiều hiệu ứng làm mờ hậu cảnh khác nhau.

Camera Góc Siêu Rộng ZEISS 50MP còn mở ra những góc chụp sáng tạo với Chế Độ Mắt Cá Sáng Tạo gồm Quả Cầu Pha Lê, Tiểu Hành Tinh và Hang Thỏ. Hiệu ứng uốn cong hình ảnh mang đến cách thể hiện mới lạ khi chụp trang phục, cận cảnh biểu cảm hoặc ảnh nhóm cùng bạn bè, tận dụng ánh đèn và khu trang trí làm nền.

"Bestie Phone" thấu hiểu người dùng

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển và sử dụng trong những ngày dài, vivo V80 sở hữu Pin BlueVolt 7200mAh, trong khi vivo V80 FE trang bị Pin BlueVolt 7000mAh, cùng Công Nghệ Anode Silicon Carbon Thế Hệ 4. Sạc Siêu Tốc 90W giúp vivo V80 đạt 50% pin trong 30 phút và vivo V80 FE đạt 50% trong 29 phút ở chế độ sạc nhanh. Sạc Nhánh hỗ trợ quản lý nhiệt khi vừa sử dụng vừa sạc; V80 FE còn có sạc ngược để bổ sung năng lượng cho thiết bị khác.

OriginOS 7 tăng tính cá nhân hóa

OriginOS 7 kết hợp Nền Tảng Origin Mượt Mà và Công Nghệ Nén Bộ Nhớ Nâng Cao, hướng đến Trải Nghiệm Mượt Mà 72 Tháng cùng 6 Năm Cập Nhật Bảo Mật. Các tính năng Ghi Chú Nhanh, Ghi Âm Thông Minh AI và Công Cụ Mua Vé Nhanh hỗ trợ người dùng trong công việc và hoạt động hàng ngày.

Người dùng có thể cá nhân hóa giao diện với Thư Viện Sticker, chủ đề Lắc Lư và Boss AI Đáng Yêu - những thú cưng ảo phản ứng với thao tác chạm, chuyển động và các hoạt động thường nhật. OriginOS 7 còn hỗ trợ kết nối đa thiết bị thông qua Bộ Công Cụ vivo Office, đồng bộ ghi chú, phản chiếu màn hình sang iPad, kết nối Apple Watch và AirPods cùng tính năng Lắc Để Chia Sẻ Nhóm.

Thông Tin Mở Bán

Bộ đôi "Bestie Phone" vivo V80 và vivo V80 FE chính thức mở bán tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc với tổng giá trị quà tặng lên đến 8.500.000 đồng cho V80 và lên đến 8.000.000 đồng cho vivo V80 FE.

Đồng thời, khách hàng còn được hưởng ưu đãi gói dung lượng Google One 100GB trong 6 tháng, bổ sung không gian lưu trữ cho ảnh, video và tài liệu, áp dung cho cả hai mẫu máy. Đặc biệt, người dùng vivo nâng cấp lên V80 hoặc V80 FE được áp dụng Chính sách Dịch vụ thay nắp lưng miễn phí, trị giá lên đến 1.000.000 đồng, thay nắp lưng chính hãng một lần trong 12 tháng kể từ ngày mua, áp dụng đến hết 31/12/2026.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính thức của Thế Giới Di Động.