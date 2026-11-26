BYD bán chạy ở Philippines, nhưng khâu chờ phụ tùng kéo dài nhiều tháng.

Xe bán chạy, đại lý mở rộng

Theo công bố từ BYD Cars Philippines, hãng xe này đã bán được 28.399 xe trong tám tháng đầu năm 2026 tại Philippines, vượt qua tổng doanh số của cả năm 2025. Trong đó, mẫu Sealion 6 DM-i dẫn đầu doanh số của hãng với 7.759 xe bán ra. Song song với kết quả bán hàng này, hãng cũng mở rộng mạng lưới phân phối khi công bố đạt mốc 81 đại lý trên toàn Philippines vào tháng 9/2026.

Trên trang thông tin chính thức của hãng, mẫu Sealion 6 DM-i Dynamic có giá niêm yết từ 1.548.000 peso (khoảng 631 triệu đồng). Cuối tháng 8/2026, BYD triển khai ưu đãi tặng bảo hiểm vật chất xe năm đầu với mức hỗ trợ tối đa 50.000 peso (khoảng 20,4 triệu đồng) cho các mẫu xe tham gia và khoản vay BPI được duyệt. Đến tháng 10, hãng công bố chính sách bảo hành xe 6 năm hoặc 150.000 km cho các lỗi đủ điều kiện, tùy mốc nào đến trước, còn một số bộ phận có thời hạn bảo hành riêng.

Xe điện BYD Dolphin trưng bày tại Glorietta 1, Makati, Metro Manila. Ảnh: Ethan Llamas/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Hồ sơ đã duyệt, phụ tùng chưa về

Trái ngược với khâu mua xe thuận lợi, quá trình chờ linh kiện thay thế lại khiến một số chủ xe gặp khó khăn. Trên diễn đàn Reddit r/CarsPH, tài khoản Nice Instruction 741 kể rằng đại lý BYD vẫn chưa có phụ tùng sau 5 tháng kể từ lúc hãng bảo hiểm duyệt yêu cầu và chuyển giấy tờ. Người này kể bản thân bị chuyển qua nhiều bộ phận, mỗi nơi giải thích một kiểu và người mua phải tự liên hệ hỏi thông tin suốt thời gian chờ đợi.

Cũng trên diễn đàn r/CarsPH, tài khoản EV Wars kể máy nén điều hòa chiếc Sealion 6 DM-i phát ra tiếng rít. Một tháng sau, chủ xe mới biết hồ sơ bảo hành chưa được xử lý. Khi hồ sơ được duyệt, người này phải chờ phụ tùng thêm 2 tháng nữa. Cả quy trình mất khoảng 4 tháng, trong khi công lắp đặt chỉ mất 1 ngày và chi phí do bảo hành chi trả. Cả hai trường hợp nêu trên đều là lời kể trên mạng xã hội, hiện chưa được xác minh độc lập.

BYD Sealion 6 DM-i, cùng mẫu xe trong lời kể về máy nén điều hòa, tại một sự kiện ở Taguig.

Không chỉ dừng lại ở các phản ánh cá nhân trên mạng xã hội, vấn đề tiến độ cung ứng linh kiện còn được ghi nhận qua thông tin chính thức. Theo Top Gear Philippines ngày 15/10/2026, cụm linh kiện nâng bánh dự phòng cập nhật của mẫu bán tải Shark 6 vẫn chưa về Philippines tại thời điểm trang tin này đăng bài. BYD và nhà phân phối ACMobility đã mở chiến dịch thay miễn phí cụm nâng bánh dự phòng cho Shark 6. Đại lý sẽ liên hệ chủ xe khi có phụ tùng, nhưng thông báo chưa nêu ngày cụ thể. Trước đó vào tháng 8, BYD Cars Philippines đã công bố trung tâm hỗ trợ nhằm tiếp nhận và theo dõi yêu cầu sau bán hàng.

Hai xe tại cơ sở BYD Quezon Avenue, Quezon City.

Khi nào chủ xe có thể khiếu nại

Khi phải chờ sửa chữa kéo dài, chủ xe ở Philippines có thể đối chiếu quyền lợi với Luật Lemon Law (RA 10642). Luật áp dụng với xe mới có lỗi thuộc phạm vi quy định trong 12 tháng hoặc 20.000 km đầu, tùy mốc nào đến trước. Chủ xe cần có ít nhất 4 lần sửa riêng biệt cho cùng một lỗi bởi cùng một bên, gửi thông báo bằng văn bản rồi đưa xe đi sửa lần cuối. Nếu lỗi vẫn còn, chủ xe có thể khiếu nại Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI), nhưng luật loại trừ các hư hỏng do tai nạn. Hướng dẫn khiếu nại của DTI nêu bằng chứng giao dịch có thể gồm hóa đơn hoặc phiếu công việc.

Vấn đề phụ tùng không chỉ xuất hiện ở Philippines mà còn được quan tâm tại thị trường láng giềng Thái Lan. Ngày 22/11, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan nhắc lại việc tòa án cho phép tiến hành vụ kiện hãng NETA theo nhóm, trong đó có khiếu nại về tình trạng thiếu phụ tùng. Trước đó vào tháng 7/2026, đại diện BYD Thái Lan cũng nói với AutoLifeThailand rằng hãng muốn tăng dự trữ và đặt mục tiêu giao phụ tùng cho khách hàng trong một ngày.

Từ thực tế tại hai thị trường Đông Nam Á này, người mua ô tô ở Việt Nam có thể đối chiếu với các quy định pháp luật trong nước. Điểm c khoản 2 Điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 yêu cầu văn bản tiếp nhận bảo hành ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành, và thời gian thực hiện không tính vào thời hạn bảo hành. Khoản 1 Điều 20 Nghị định 116/2017/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu ô tô bảo đảm trách nhiệm bảo hành. Điểm b khoản 7 Điều 21 của nghị định này quy định cam kết hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện của hãng nước ngoài cho cơ sở bảo hành phục vụ nhà nhập khẩu.

Vì vậy, khi đưa xe đi bảo hành, chủ xe tại Việt Nam nên yêu cầu đại lý cấp đầy đủ văn bản tiếp nhận bảo hành có ghi rõ thời gian thực hiện. Người dùng cũng cần giữ kỹ phiếu tiếp nhận và ghi lại chính xác các mốc thời gian từ lúc bàn giao xe đến khi hoàn tất sửa chữa. Những giấy tờ này là cơ sở để chủ xe yêu cầu cộng bù thời hạn bảo hành tương ứng với thời gian chờ đợi và đối chiếu trách nhiệm cung cấp linh kiện khi phát sinh vướng mắc.