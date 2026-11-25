Người đang tham gia BHXH, BHYT cần lưu ý những thông tin được cơ quan chức năng khuyến cáo.

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người gọi tự xưng là cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH), thông báo về việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT.

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lợi dụng sự thiếu thông tin về chính sách bảo hiểm để tạo lòng tin, khiến người dân làm theo hướng dẫn.

Mạo danh cán bộ BHXH để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Chúng thường sử dụng số điện thoại lạ gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo, tự nhận là nhân viên cơ quan BHXH, thông báo người dân thuộc diện được hưởng các chính sách liên quan đến BHYT.

Người đang tham gia BHXH, BHYT cần lưu ý những thông tin được cơ quan chức năng khuyến cáo. (Ảnh: Xuân Khánh)

Để tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra những thông tin như cấp thẻ BHYT điện tử, hoàn trả tiền đóng BHYT hoặc yêu cầu cập nhật dữ liệu cá nhân. Sau đó, chúng đề nghị người dân cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc truy cập đường link để “xác minh hồ sơ”, “hoàn tất thủ tục”.

Một số trường hợp, đối tượng còn tạo tâm lý lo lắng, thúc giục người dân thực hiện ngay với lý do sắp hết thời hạn giải quyết, nếu chậm trễ sẽ mất quyền lợi.

Đáng chú ý, các đối tượng có thể yêu cầu nạn nhân quét mã QR, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, cài đặt tệp có đuôi “.apk” hoặc chia sẻ màn hình điện thoại để được hướng dẫn làm thủ tục.

Khi người dân làm theo, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập và tài khoản ngân hàng, từ đó thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tiền.

Không cung cấp mã OTP, không truy cập đường link lạ

Trước tình trạng trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo và các nền tảng mạng xã hội.

Người dân cũng không chuyển tiền, nộp phí cho cá nhân tự xưng là cán bộ BHXH để được cấp thẻ, cập nhật thông tin hoặc nhận tiền hoàn trả. Không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc, cài đặt ứng dụng do người lạ gửi hoặc cho phép người khác điều khiển điện thoại từ xa.

Để tra cứu thông tin BHXH, BHYT, người dân nên sử dụng các kênh chính thống của BHXH Việt Nam, trong đó có ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Ứng dụng VssID hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ bảo hiểm được hưởng, lịch sử khám chữa bệnh BHYT và một số thông tin liên quan khác.

Người dân cần tải ứng dụng VssID từ Google Play hoặc App Store, kiểm tra đúng tên ứng dụng và nhà phát hành trước khi cài đặt, tránh tải ứng dụng từ đường link do người lạ cung cấp.

Cơ quan chức năng lưu ý, việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH. Người dân không phải chuyển tiền cho cá nhân gọi điện, cung cấp mã OTP hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc để được giải quyết quyền lợi.

Xử lý ngay khi nghi bị lừa đảo

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu mạo danh cơ quan BHXH, người dân cần dừng trao đổi, không làm theo hướng dẫn và chủ động liên hệ cơ quan BHXH qua các kênh chính thức để xác minh.

Trường hợp đã cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, người dân cần nhanh chóng ngắt kết nối mạng trên thiết bị nghi bị xâm nhập. Đồng thời, sử dụng thiết bị khác liên hệ ngân hàng qua số điện thoại chính thức hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch để đề nghị khóa tài khoản, bảo vệ tài sản.

Người dân cũng cần trình báo ngay với Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ xử lý.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc chủ động kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và không làm theo yêu cầu của người lạ là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa các vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau



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