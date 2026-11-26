Một Phó Giám đốc sở ở Khánh Hòa bấm link bình chọn hộ con gái đồng nghiệp và mất tài khoản Zalo chỉ sau vài phút. Trước đó ông đã gọi lại cho người nhờ và nghe đúng giọng quen. Đây là thủ đoạn chiếm tài khoản đang được cơ quan chức năng cảnh báo khẩn.

Theo cảnh báo mới nhất trên trang Thông tin Chính phủ, người dân cần cực kỳ cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi thông qua Zalo.

Chiều 14/11/2026, ông C.V.A., Phó Giám đốc một sở tại tỉnh Khánh Hòa, nhận được tin nhắn Zalo từ ông N.Đ.S., cũng là Phó Giám đốc sở. Ông S. nhờ ông A. bình chọn cho con gái mình trong một cuộc thi và gửi kèm đường link.

Thấy lạ, ông A. gọi lại cho ông S. để hỏi cho chắc. Người nghe máy có giọng giống ông S. và xác nhận đúng là có nhờ. Yên tâm, ông A. mở link rồi nhập họ tên và số điện thoại theo yêu cầu. Ngay sau đó, ông mất quyền truy cập tài khoản Zalo của mình.

Thực ra, tài khoản của ông S. đã bị chiếm từ trước đó trong cùng buổi chiều. Kẻ gian dùng tài khoản này nhắn tin hàng loạt hỏi vay 30 triệu đồng và hứa sáng hôm sau trả. Đến lượt tài khoản của ông A. bị chiếm, nó cũng bị dùng để nhắn tin vay tiền nhiều người trong danh bạ.

Ảnh minh họa: Khả Văn

Tối 14/11 và ngày 15/11/2026, hai lãnh đạo sở lần lượt lấy lại được tài khoản. Cả hai đã báo cho người quen không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào từ tài khoản bị chiếm. Ngoài hai trường hợp này, một số lãnh đạo và nguyên lãnh đạo khác tại Khánh Hòa cũng bị chiếm tài khoản Zalo sau khi mở link nhờ bình chọn hoặc hỗ trợ cuộc thi.

Điểm nguy hiểm của thủ đoạn là nó dựa vào lòng tin có sẵn. Khi chiếm được một tài khoản thật, kẻ gian có luôn danh bạ, tin nhắn cũ, cách xưng hô và ảnh của nạn nhân. Đọc qua những thứ đó, chúng biết nên nhắn cho ai, nói thế nào và hỏi vay bao nhiêu. Nạn nhân tiếp theo lại bị dùng để phát tán link, nên số người bị chiếm tài khoản cứ thế lan rộng.

Theo cơ quan chức năng, các nhóm lừa đảo nay còn dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng nói và hình ảnh. Mục đích là vượt qua bước người nhận gọi lại hoặc gọi video để kiểm tra. Lý do “bình chọn cho con” hay “trả ngay sáng mai” khiến người nhận ngại từ chối và ít nghi ngờ.

Thủ đoạn này đã gây thiệt hại rất lớn. Ngày 29/01/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố nhóm 11 đối tượng chiếm tài khoản Facebook, Zalo rồi giả danh chủ tài khoản vay tiền người thân, bạn bè, chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

5 việc cần làm để không thành nạn nhân tiếp theo

Thứ nhất, không mở link nhờ bình chọn, làm khảo sát, nhận quà hay xác thực thông tin gửi qua mạng xã hội, kể cả khi người gửi là người thân, bạn bè hay lãnh đạo. Không nhập số điện thoại, mật khẩu hoặc mã OTP trên trang web không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, khi có người nhờ vay hoặc chuyển tiền gấp, hãy ngắt liên lạc trên mạng xã hội rồi gọi lại bằng số điện thoại di động thông thường của họ, hoặc gặp trực tiếp. Gọi lại ngay trong ứng dụng Zalo không đủ an toàn nếu tài khoản đó đã bị chiếm.

Thứ ba, cảnh giác với giọng nói và video giả bằng AI (deepfake). Có thể hỏi những chuyện riêng chỉ người quen mới biết, như tên thú cưng, một kỷ niệm cũ hay việc vừa xảy ra. Trong cuộc gọi video, để ý các dấu hiệu bất thường như hình đứng yên, khuôn mặt thiếu tự nhiên, khẩu hình không khớp với lời nói.

Thứ tư, không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng không đứng tên người đang nhờ khi chưa xác minh rõ người nhận.

Thứ năm, bật xác thực hai lớp và đặt mật khẩu mạnh, riêng cho từng tài khoản. Nếu phát hiện tài khoản bị chiếm, cần liên hệ ngay nhà cung cấp dịch vụ để khóa hoặc khôi phục, báo cho người quen và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Chiếm tài khoản để lừa đảo bị xử lý thế nào

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác nhằm chiếm quyền điều khiển, thay đổi, xóa bỏ dữ liệu hoặc thu thập thông tin trái phép, khi chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt hành chính từ 50–70 triệu đồng đối với cá nhân. Hành vi sử dụng trái phép tài khoản mạng xã hội của người khác hoặc tạo lập, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng có thể bị xử phạt theo Điều 14, Điều 11 và Điều 9 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, tùy tính chất và dấu hiệu vi phạm.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi xâm nhập trái phép, chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội để mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất 12 năm tù; tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290, với mức hình phạt cao nhất 20 năm tù; hoặc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, với mức hình phạt cao nhất tù chung thân, tùy hành vi và căn cứ pháp luật tương ứng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kích hoạt xác thực hai yếu tố, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc; đồng thời xác minh trực tiếp qua kênh liên lạc đáng tin cậy khi nhận được tin nhắn vay tiền, yêu cầu chuyển khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội của người quen.