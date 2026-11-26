Năm 2026, JBL tròn 80 tuổi. Từ chiếc củ loa D130 đầu tiên năm 1946, thương hiệu Mỹ đã đi qua rạp chiếu Hollywood, sân khấu Woodstock, phòng thu của những bản hit đoạt Grammy rồi vào túi áo của hàng triệu người trẻ toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Từ màn bạc Hollywood đến những cánh đồng nhạc hội

Năm 1969, hàng trăm nghìn người nghe Jimi Hendrix, Janis Joplin và The Who tại Woodstock qua những linh kiện loa mang ba chữ cái JBL. Nhưng câu chuyện bắt đầu sớm hơn thế, trong bóng tối của rạp chiếu phim.

Cuối thập niên 1920, James B. Lansing tự tay tạo hình kim loại, giấy và nam châm để làm loa cho radio. Đầu thập niên 1930, loa của ông trở thành tiền thân cho hệ thống Shearer Horn của MGM, giải pháp giúp lời thoại vang rõ khi phim ảnh vừa có tiếng nói. Shearer Horn giành Giải Khoa học Kỹ thuật của Viện Hàn lâm Điện ảnh năm 1936. Năm 1946, Lansing thành lập JBL và ra mắt củ loa D130, sản phẩm về sau có mặt trong rạp phim, bộ khuếch đại guitar Fender và cả "Wall of Sound" của Grateful Dead.

"Âm thanh và âm nhạc chiếm 50% sự giải trí trong một bộ phim." - George Lucas, đạo diễn, nhà sản xuất

Mối duyên với điện ảnh không dừng lại. Thập niên 1980, hệ thống JBL 4675 được chọn là hệ thống loa đầu tiên đạt chuẩn THX. Năm 2002, ba kỹ sư JBL nhận cùng lúc hai giải kỹ thuật của Viện Hàn lâm cho công nghệ loa rạp chiếu.

Rồi âm thanh bước ra khỏi rạp. Năm 1974, lễ hội Cal Jam quy tụ 400.000 người với hệ thống 54.000 watt. Năm 1985, 90.000 khán giả Live Aid tại Philadelphia nghe qua loa JBL. Nhưng bước ngoặt thực sự đến năm 1979 với Cabaret Series, dòng loa di động chuyên nghiệp đầu tiên do kỹ sư Mark Gander thúc đẩy. Lần đầu tiên, một ca sĩ không cần cả xe tải thiết bị vẫn có âm thanh đạt chuẩn sân khấu.

Đôi tai của phòng thu

Nếu rạp phim là nơi JBL học cách khiến âm thanh lan xa, thì phòng thu là nơi hãng học cách nói thật. Loa kiểm âm 4320 đầu thập niên 1960 trở thành chuẩn cho mạng lưới phòng thu toàn cầu của EMI. Dòng 4310 ra đời năm 1968 rồi tiến hóa thành 4311 năm 1974, với chiếc woofer màng trắng trở thành biểu tượng âm thanh của thập niên 1970.

Người sáng lập KISS Paul Stanley kể rằng từ lần đầu nghe nhạc qua loa JBL tại Electric Lady Studios ở New York cuối thập niên 1960, ông lấy đó làm "tiêu chuẩn vàng" để đo mọi chất âm khác. Nhiều thập kỷ sau, cảm nhận ấy vẫn được thế hệ kỹ sư mới lặp lại. Neal Pogue, người mix album đoạt Grammy Album của năm của Outkast và sở hữu bảy giải Grammy, dùng loa 708P và 705P gần một thập kỷ.

"Chúng trong trẻo, ấm áp và cho tôi nghe sự thật. Tôi biết nếu một bản mix nghe ổn trên những chiếc loa này, nó sẽ hay ở bất cứ đâu." - Neal Pogue, kỹ sư mix, 7 giải Grammy

Frank Filipetti, người từng làm việc với James Taylor, Elton John và các vở Broadway như Wicked, nhìn chiếc loa như một thứ phải biến mất. Ông là một trong những người dùng sớm hệ thống JBL M2, đồng thời là người lên tiếng bảo vệ dấu ấn con người trước làn sóng tự động hóa.

"Giờ đây sự hoàn hảo thì dễ. Cảm xúc thì không." - Frank Filipetti, kỹ sư thu âm, 7 giải Grammy

Khi âm thanh nằm gọn trong lòng bàn tay

Năm 2012, JBL ra mắt Flip 1, một trong những chiếc loa Bluetooth nhỏ gọn đầu tiên có chất âm nghiêm túc. Theo JBL, các thế hệ Flip về sau vẫn là dòng loa di động bán chạy nhất thế giới. Christopher Dragon, cựu Giám đốc Marketing gắn bó 30 năm với JBL, thừa nhận đó là một canh bạc.

"Tôi thôi nhìn vào thông số và bắt đầu quan sát gương mặt người nghe. Khi ai đó nghe một thứ và chỉ đơn giản là mỉm cười, đó là tiêu chuẩn." - Christopher Dragon, cựu Giám đốc Marketing JBL

Từ đó, âm thanh JBL đi theo con người khắp nơi. Tại Brazil, nước này chiếm gần 50% doanh số Boombox toàn cầu của JBL. Trong xe hơi, quan hệ với Toyota bắt đầu từ hai mẫu Aristo và Harrier năm 1998, đến 2006 đã có mặt trên hầu hết xe Toyota tại Bắc Mỹ. Ở chiều ngược lại, văn hóa Kissa bar từ Nhật Bản đang đưa những cặp loa JBL cổ điển trở lại các quán nghe nhạc ở New York hay Jakarta, nơi người ta chậm lại để lắng nghe.

80 năm JBL qua các cột mốc 1946: James B. Lansing thành lập JBL, ra mắt củ loa D130.

1957: Paragon, loa stereo gia đình đầu tiên.

1967: Logo JBL hiện tại ra đời, do nhà thiết kế Arnold Wolf thực hiện.

1969: Linh kiện loa JBL tại Woodstock.

1979: Cabaret Series mở ra hạng mục loa di động chuyên nghiệp.

Thập niên 1980: JBL 4675, hệ thống loa đầu tiên đạt chuẩn THX.

1998: Những mẫu Toyota đầu tiên trang bị JBL.

2002: Hai giải kỹ thuật của Viện Hàn lâm Điện ảnh.

2012: Ra mắt JBL Flip 1.

2026: Kỷ niệm 80 năm với chiến dịch toàn cầu "Powering Voices".

Âm thanh của tương lai

Bước sang thập kỷ thứ 9, JBL không còn chỉ nói chuyện bằng watt hay decibel. Theo Armin Prommersberger, Giám đốc Công nghệ của Harman, chiếc loa tương lai sẽ tự phân tích thứ đang phát, mức âm lượng người nghe thích và giới hạn phần cứng của chính nó, rồi điều chỉnh trong từng mili giây. Tai nghe sẽ biết trước khi chiếc loa bên cạnh sắp vặn to để khử ồn kịp thời. Âm thanh, theo ông, sẽ trở thành một lớp dịch vụ vô hình đi theo con người từ xe hơi vào tai nghe rồi về phòng khách.

"Vấn đề không phải là bạn sở hữu bao nhiêu thiết bị, mà là chúng hoạt động cùng nhau thông minh đến mức nào." - Armin Prommersberger, Giám đốc Công nghệ Harman

Nhưng công nghệ càng thông minh, câu hỏi cũ lại càng quan trọng. Kỹ sư trưởng Chris Hagen, người có hơn 35 năm thiết kế loa cho JBL, vẫn đo thành công bằng một thước đo không máy nào đo được: "Bạn có thể đo đáp tuyến tần số, nhưng bạn không thể đo những lần nổi da gà."

Từ chiếc loa radio tự chế của James B. Lansing đến đơn hàng JBL Go trên Lazada của một sinh viên Việt Nam, sợi chỉ xuyên suốt 80 năm vẫn là lời hứa giúp tiếng nói được nghe rõ và đúng. Paul Stanley mở đầu ấn phẩm kỷ niệm bằng một câu, và JBL kết thúc nó cũng bằng chính câu ấy. Câu hỏi còn lại là thế hệ người nghe Việt Nam, vốn đến với JBL qua màn hình điện thoại, sẽ viết tiếp chương nào của hành trình ấy.

"Trong âm nhạc, niềm tin là tất cả." - Paul Stanley, nghệ sĩ thu âm, đồng sáng lập KISS

Khi người trẻ bật loa

Trong balo sinh viên, bên những buổi tiệc ngoài trời hay trong những giờ tự học đêm khuya, âm thanh JBL đã trở thành nhạc nền quen thuộc của thế hệ trẻ Việt Nam. Từ loa di động nhỏ gọn đến tai nghe không dây, JBL không còn là một thương hiệu ngoại xa xôi mà là một phần của nhịp sống hằng ngày, và liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu ngành hàng âm thanh trên các sàn thương mại điện tử.

Tại Việt Nam, PGI chính là đơn vị đưa JBL đến gần hơn với người Việt, từ những chiếc loa trên kệ hàng chính hãng khắp cả nước đến những hệ thống âm thanh chuyên nghiệp cho sân khấu và sự kiện.

Với người mua, giá trị lớn nhất mà một nhà phân phối mang lại nằm ở chi tiết ít ai để ý: con tem trên hộp. Sản phẩm JBL do PGI phân phối có mã QR in trên tem; quét mã hoặc vào trang hotro.pgi.com.vn, người dùng biết ngay máy có phải hàng chính hãng hay không, kèm số serial và trạng thái bảo hành. Đây cũng là cổng kích hoạt nhận kiểm tra, bảo dưỡng loa và tai nghe JBL, Harman chính hãng.

Paul Stanley nói trong âm nhạc, niềm tin là tất cả. Với một chiếc loa, niềm tin ấy bắt đầu từ việc biết chắc thứ mình đang nghe là thật. Nếu JBL mang đến tiếng nói, thì PGI là người đảm bảo tiếng nói ấy đến đúng tai người Việt, đúng chuẩn và đúng lúc.

Tám mươi năm sau chiếc củ loa D130 đầu tiên, mỗi lần bật loa, thứ vang lên vẫn là lời hứa cũ của James B. Lansing: tiếng nói nào cũng xứng đáng được nghe trọn vẹn.

JBL Fest 2026 cập bến Hà Nội ngày 05/12/2026 Địa điểm: Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội Thời gian: Thứ Bảy, 05/12/2026 Đại nhạc hội JBL Fest trở lại, lần này để mừng sinh nhật 80 tuổi của thương hiệu, với chủ đề "80 Years Powering Voices - 80 Năm Ngân Vang Âm Sắc". Sân khấu quy tụ Đen Vâu, Phùng Khánh Linh, Bùi Trường Linh, Liu Grace và ban nhạc Chillies, bên cạnh các khu trải nghiệm và minigame dành cho khán giả. Sự kiện tiếp nối tinh thần "Made To Be Heard" của JBL: mọi thanh âm, mọi cá tính đều xứng đáng được lắng nghe.



