Ưu đãi 25% giá cước kéo dài gần 4 tháng giúp người dùng tiết kiệm chi phí đi lại dịp cuối năm, trong khi vẫn được đón nhanh, trải nghiệm xe điện êm ái và an tâm trên mỗi hành trình cùng Green SM.

"Nhìn số tiền trên ứng dụng là thấy lợi rõ ràng"

Mới đây, Green SM tung chính sách "bom tấn" trong chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh". Từ 0h ngày 08/11/2026 đến hết 28/02/2027, mọi chuyến xe trên Green SM (Xanh SM) được tự động áp mã ưu đãi 25%. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng, đặt xe như thường lệ và tận hưởng mức giá ưu đãi.

Chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, hồ hởi cho biết đã cảm nhận được lợi ích ngay ở khoản thanh toán cho chuyến đi làm. Với hành trình từ nhà tới cơ quan có giá cước trước ưu đãi khoảng 230.000 đồng, mức giảm 25% giúp chị giữ lại gần 60.000 đồng, chỉ còn thanh toán hơn 170.000 đồng.

"Nhìn số tiền trên ứng dụng là thấy lợi rõ ràng. Khoản chênh lệch đủ cho một bữa trưa nên tôi thấy rất thiết thực", chị Hà vui vẻ nói.

Với chị, khoản chênh lệch này càng đáng kể khi cộng thêm chiều về và những lần ra ngoài trong tuần. Chị tính toán, với thói quen di chuyển của bản thân, tổng tiền tiết kiệm được có thể lên tới 500.000-600.000 đồng/tháng. Đây là khoản có thể dành cho mua sắm hoặc bổ sung vào ngân sách sinh hoạt.

Tại TP.HCM, anh Trần Minh Đức lại nhìn lợi ích từ lịch di chuyển sắp tới của cả gia đình. Càng gần cuối năm, nhu cầu di chuyển càng nhiều. Vì vậy, việc ưu đãi kéo dài qua Tết giúp anh chủ động hơn khi dự trù ngân sách.

"Cuối năm thường phải đi thăm người thân, mua sắm, sự kiện... Mỗi chuyến bớt vài chục tới cả trăm nghìn đồng, cộng cả tháng là một khoản đủ để sắm thêm đồ Tết", anh Đức nói.

Ngoài số tiền được giảm, anh Đức đánh giá cao cách áp dụng tự động. Người dùng không phải nhớ nhập mã hay chờ một khung giờ nhất định. Khách hàng chỉ cần nhập điểm đến và được hưởng giá ưu đãi.

Đặt là có xe, đi đâu cũng sẵn

Với anh Đức, việc đặt xe thuận tiện và ít phải chờ đợi giúp ưu đãi của Green SM thêm thiết thực trong mùa cuối năm.

"Giờ cao điểm hay tối muộn, mở ứng dụng là tôi thấy xe ở gần, chỉ ít phút đã có tài xế tới đón. Đi trong thành phố, ra sân bay hay về quê ăn Tết, tôi cũng chỉ cần một ứng dụng", anh Đức chia sẻ.

Lợi thế đón nhanh đến từ mạng lưới phủ rộng của Green SM. Nền tảng hiện có mặt tại tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước, với đội xe điện VinFast hoạt động rộng khắp. Mật độ xe dày giúp hệ thống dễ dàng kết nối hành khách với tài xế ở gần, rút ngắn thời gian chờ, kể cả trong giờ cao điểm.

Tại các trung tâm thương mại, khu đô thị và khu nghỉ dưỡng như Vincom, Vinhomes, Vinpearl, Green SM bố trí các điểm đón Green Zone với mặt sàn sơn xanh nhận diện và biển chỉ dẫn riêng. Hành khách và tài xế gặp nhau tại một vị trí cố định, không mất thời gian tìm nhau giữa nhiều lối ra vào. Tính đến giữa tháng 10/2026, hệ thống đã có 33 điểm Green Zone tại Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang, Hạ Long, Phú Quốc.

Giá tốt, chuẩn dịch vụ 5 sao và an toàn

Bên cạnh lợi thế giá cước, đội xe quy mô lớn, sự dễ chịu trên mỗi chuyến đi cũng là lý do nhiều khách hàng lựa chọn Green SM. Không gian xe sạch sẽ, yên tĩnh giúp hành khách tranh thủ nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị công việc trước khi tới văn phòng, gặp đối tác.

"Tôi thích xe điện vì đi êm, không gian sạch sẽ, tài xế giao tiếp lịch sự. Bây giờ tiền xe nhẹ hơn mà vẫn được phục vụ như mình mong đợi thì đúng là chỉ có Green SM mới làm được như vậy", chị Hà cho biết.

Với nhiều khách hàng, sự yên tâm đến từ tiêu chuẩn dịch vụ Green SM đang duy trì trên đội xe điện VinFast, với tài xế được đào tạo kỹ năng phục vụ và sơ cứu khẩn cấp. Bên cạnh sự dễ chịu trong khoang xe, các tính năng hỗ trợ an toàn cũng đáp ứng nhu cầu của người thường xuyên di chuyển. Hành khách có thể chia sẻ chuyến đi để người thân theo dõi hành trình, hữu ích khi trở về muộn hay khi đặt xe cho bố mẹ, con nhỏ.

Với dịch vụ Green SM Premium, xe được trang bị thiết bị giám sát an toàn chủ động Secure to Safe (S2S). Thiết bị tự động theo dõi chuyến đi và gửi cảnh báo về trung tâm giám sát vận hành khi phát hiện điểm bất thường. Nút bấm khẩn cấp đặt cạnh vai ghế phụ phía trước, hành khách ở cả hàng ghế trước và sau đều dễ dàng sử dụng khi cần.

Hệ thống S2S gồm camera trong và ngoài xe, cảm biến thông minh và phần mềm AI phân tích hành vi, phát hiện bất thường theo thời gian thực. Khi nhận cảnh báo, trung tâm vận hành có thể điều phối tài xế Green SM ở gần hoặc liên hệ cơ quan chức năng để hỗ trợ kịp thời. Dữ liệu ghi hình được mã hóa và tự động xóa sau 48 giờ, bảo đảm quyền riêng tư cho cả hành khách và tài xế.

"Những hôm đi tiệc tất niên về khuya hay đặt xe cho bố mẹ đi khám bệnh, biết trên xe có camera, có nút khẩn cấp và luôn có trung tâm theo dõi hành trình, tôi yên tâm hơn hẳn", chị Hà nói.

Với nhiều khách hàng, lý do gọi Green SM dịp cuối năm gói gọn trong ba yếu tố: đặt là có xe, giá cước vừa túi và an tâm trên mỗi hành trình.

Tính đến tháng 9/2026, Green SM đã hoàn tất khoảng 850 triệu chuyến đi, góp phần giảm hơn 800.000 tấn CO2. Mỗi chuyến xe vì thế vừa giúp khách hàng nhẹ chi phí đi lại, vừa đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải, hướng tới môi trường đô thị trong lành hơn.