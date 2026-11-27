Người dùng phát hiện Chrome vẫn giữ nhiều tiến trình chạy nền dù đã đóng toàn bộ cửa sổ và tắt tùy chọn cho phép ứng dụng hoạt động ngầm.

Chrome vốn nổi tiếng là trình duyệt tiêu tốn nhiều RAM, nhưng việc tài nguyên vẫn bị chiếm dụng sau khi đóng cửa sổ có thể khiến người dùng khó chịu hơn. Một trường hợp gần đây cho thấy chỉ kiểm tra tùy chọn chạy nền thông thường chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.

Trong bài đăng trên Reddit, tài khoản Aryatare cho biết mỗi lần đóng Chrome bằng nút X, một số tiến trình chrome.exe vẫn xuất hiện trong Task Manager của Windows. Tổng lượng RAM chúng sử dụng dao động khoảng 300-700MB, khiến người này phải kết thúc tiến trình thủ công để trình duyệt thoát hoàn toàn.

Điểm khó hiểu là tùy chọn “Continue running background apps when Google Chrome is closed”, tức tiếp tục chạy ứng dụng nền khi đóng Chrome, đã được tắt từ trước. Người dùng tiếp tục vô hiệu hóa toàn bộ tiện ích mở rộng trong các hồ sơ, gỡ ứng dụng web đã cài, xóa cookie và bộ nhớ đệm, thậm chí đặt lại cài đặt Chrome nhưng tình trạng vẫn không thay đổi.

Các bước như tắt tăng tốc phần cứng, tải trước nội dung và AI chạy trên thiết bị cũng không giúp ích. Manh mối chỉ xuất hiện khi người này tạo một hồ sơ Chrome mới, chưa đăng nhập tài khoản: trình duyệt lúc đó có thể đóng hoàn toàn mà không để lại những tiến trình như trước.

Nguyên nhân cuối cùng được xác định là tùy chọn “Show Gemini in Chrome in system tray and turn on keyboard shortcut”. Thiết lập này đưa Gemini vào khay hệ thống Windows và bật phím tắt để người dùng có thể gọi trợ lý AI thuận tiện hơn, đồng thời được người đăng ghi nhận là yếu tố giữ Chrome hoạt động sau khi đóng cửa sổ.

Một tùy chọn riêng trong phần Gemini

Google có mô tả khả năng này trong tài liệu hỗ trợ: sau khi người dùng đồng ý sử dụng Gemini trong Chrome, biểu tượng trợ lý được thêm vào khay hệ thống Windows hoặc thanh menu trên Mac. Hãng cũng cung cấp thiết lập riêng để bật, tắt biểu tượng và phím tắt tương ứng.

Để kiểm tra trên Windows, người dùng có thể nhập chrome://settings/ai/gemini vào thanh địa chỉ Chrome, hoặc mở Settings > AI innovations > Gemini in Chrome. Trong phần Preferences, tìm tùy chọn hiển thị Gemini ở khay hệ thống và bật phím tắt, sau đó chuyển sang trạng thái tắt.

Theo Aryatare, sau khi vô hiệu hóa thiết lập này, Chrome đã thoát hoàn toàn khi đóng cửa sổ. Người dùng gặp tình trạng tương tự có thể mở lại Task Manager để kiểm tra xem các tiến trình còn tồn tại hay không; đổi lại, khả năng gọi nhanh Gemini qua biểu tượng khay hệ thống và phím tắt tương ứng sẽ bị tắt.