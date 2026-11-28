Vùng hồ nổi tiếng với những hòn đảo nằm giữa núi rừng Tây Bắc đang đứng trước cơ hội thay đổi diện mạo nhờ dự án hạ tầng du lịch quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Dự án hơn 3.750 tỷ đồng tại vùng hồ được ví như "vịnh Hạ Long trên núi"

Hồ Hòa Bình từ lâu đã được biết đến là một trong những điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc trưng với mặt nước rộng lớn, những dãy núi trùng điệp và hàng loạt đảo nhỏ nhấp nhô giữa lòng hồ. Nhờ vẻ đẹp này, nơi đây thường được ví như "vịnh Hạ Long trên núi", thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Trong thời gian tới, vùng hồ nổi tiếng này có thể đón nhận những thay đổi đáng chú ý khi dự án Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ, đang được chuẩn bị đầu tư với tổng mức vốn hơn 3.752 tỷ đồng.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng.

Đáng chú ý, dự án gồm ba hạng mục chính là xây dựng tuyến đường ven hồ Hòa Bình dài 29,18km, cầu Hòa Bình 5 vượt sông Đà cùng hệ thống đường dẫn, nút giao và nâng cấp, mở rộng cảng du lịch Thung Nai.

Hồ Hòa Bình sở hữu cảnh quan núi non trùng điệp, những hòn đảo giữa mặt nước xanh biếc, được ví như "vịnh Hạ Long trên núi". (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Trong đó, tuyến đường ven hồ Hòa Bình dài gần 30km được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực quanh lòng hồ. Với đặc điểm địa hình đồi núi và các điểm tham quan phân bố tại nhiều vị trí khác nhau, việc đầu tư hệ thống đường bộ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đi lại của người dân cũng như phát triển du lịch.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, tuyến đường có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách khám phá các điểm đến ven hồ, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch cộng đồng tại địa phương.

Hạng mục thứ hai là cầu Hòa Bình 5, công trình dự kiến vượt sông Đà cùng đường dẫn và các nút giao kết nối. Đây là một trong những công trình đáng chú ý của dự án, hướng tới tăng cường khả năng kết nối giao thông trong khu vực.

Đối với một vùng du lịch có địa hình bị chia cắt bởi sông, hồ và đồi núi, việc hình thành thêm cầu và các tuyến đường kết nối có thể giúp cải thiện điều kiện di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân và du khách.

Bên cạnh hai hạng mục đường bộ, dự án còn dự kiến nâng cấp, mở rộng cảng Thung Nai, với năng lực tiếp đón khoảng 460.000 lượt khách mỗi năm.

Thung Nai vốn là một trong những điểm xuất phát quen thuộc của các hành trình tham quan lòng hồ Hòa Bình. Từ đây, du khách có thể di chuyển bằng thuyền để chiêm ngưỡng cảnh quan sông Đà, những hòn đảo giữa mặt nước và các địa điểm du lịch nổi tiếng.

Việc nâng cấp cảng được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng đón tiếp khách, phục vụ hoạt động vận tải đường thủy và tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch trên lòng hồ.

Du lịch hồ Hòa Bình có thể thay đổi ra sao?

Không chỉ là dự án giao thông, việc đầu tư hơn 3.750 tỷ đồng vào hạ tầng khu vực hồ Hòa Bình còn được kỳ vọng tạo động lực khai thác tiềm năng du lịch của vùng đất này.

Hồ Hòa Bình được hình thành trên dòng sông Đà, nổi bật với cảnh quan sơn thủy hữu tình. Những dãy núi bao quanh mặt hồ, các đảo nhỏ và không gian thiên nhiên rộng lớn tạo nên nét khác biệt so với nhiều điểm du lịch khác ở miền Bắc.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến đây là đi thuyền trên lòng hồ, ngắm cảnh và ghé thăm các điểm tham quan như đền Bà Chúa Thác Bờ, động Thác Bờ. Bên cạnh đó, khu vực quanh hồ còn có các hoạt động nghỉ dưỡng, tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương và thưởng thức đặc sản vùng sông Đà.

Tuy nhiên, với địa hình đặc thù, khả năng kết nối giữa các điểm đến vẫn là yếu tố quan trọng đối với việc phát triển du lịch. Những công trình đường bộ, cầu và cảng nếu được đầu tư đồng bộ có thể giúp du khách tiếp cận vùng hồ thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện hình thành các hành trình tham quan đa dạng.

Chẳng hạn, thay vì chỉ lựa chọn một chuyến đi thuyền ngắn, du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm ven hồ, trải nghiệm dịch vụ lưu trú hoặc khám phá đời sống, văn hóa của các cộng đồng dân cư trong khu vực.

Cảng Thung Nai nằm trong danh sách các hạng mục dự kiến được nâng cấp, mở rộng thuộc dự án phát triển hạ tầng du lịch hơn 3.750 tỷ đồng. (Ảnh: Du lịch Tây Bắc)

Với người dân địa phương, hệ thống hạ tầng được cải thiện cũng có thể mở ra thêm cơ hội phát triển các hoạt động kinh doanh phục vụ du lịch, từ dịch vụ vận chuyển, ăn uống đến lưu trú và giới thiệu sản phẩm đặc trưng.

Dù vậy, những thay đổi này vẫn là kỳ vọng trong tương lai, phụ thuộc vào tiến độ đầu tư và việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch đi kèm.

Về tiến độ, dự án Phát triển hạ tầng du lịch khu vực Hòa Bình hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Quá trình chuẩn bị gặp một số khó khăn do giá vật tư, nhiên liệu biến động; hồ sơ phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, trong khi công tác thẩm định và đàm phán hiệp định vay vốn ODA có những yêu cầu riêng.

Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đang phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ và thực hiện những thủ tục cần thiết.

Tại buổi làm việc ngày 12/10, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn thiện các thủ tục về môi trường.

Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu phối hợp với nhà tài trợ để chuẩn bị điều kiện phục vụ quá trình đàm phán, ký kết hiệp định vay vốn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch.

Như vậy, dự án hơn 3.750 tỷ đồng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục tiếp theo, chưa đồng nghĩa với việc những công trình cầu, đường và cảng đã được khởi công xây dựng.

Khi các hạng mục được triển khai và hoàn thành trong tương lai, vùng hồ được ví như "vịnh Hạ Long trên núi" được kỳ vọng có thêm điều kiện để phát triển du lịch, cải thiện khả năng kết nối và mang đến những trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách.