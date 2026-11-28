Sau gần một năm, cuộc sống của gia đình chủ trâu đã dần ổn định trở lại và đón tin vui.

Câu chuyện một con trâu bị mắc kẹt trên nóc nhà dân trong trận lũ lịch sử tháng 11/2025 tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã từng gây chú ý trên mạng xã hội. Sau 6 ngày đứng trên mái nhà vệ sinh, con trâu đã được các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5 giải cứu thành công. Chủ nhân của con trâu này là ông Trần Xuân Hội (49 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 27/11/2026, gia đình ông Hội chia sẻ rất vui mừng khi con trâu từng bị mắc kẹt đã đẻ con nghé đực được 1,5 tháng tuổi. Ông Hội cho biết, trâu có thời gian mang thai khoảng 11 tháng. Đối chiếu thời điểm sinh nghé, thời điểm bị nước lũ cuốn đi trong trận lũ cách đây hơn 1 năm, trâu mẹ đã mang thai ở giai đoạn đầu.

Bà Lê Thị Kim Đơn (48 tuổi), vợ ông Hội cho biết thêm, sau trận lũ lịch sử, nhà cửa bị cuốn sạch, hoa màu và vật nuôi cũng tưởng đã mất hết. Do đó, việc con trâu sống sót rồi sinh nghé khiến cả nhà bà rất vui mừng.

Con trâu mắc kẹt trên mái nhà vệ sinh tại một nhà dân cách nhà chủ trâu khoảng 2,5km. (Ảnh: MXH)

Hiện 2 mẹ con trâu được chăm sóc rất khỏe mạnh. Sau lũ, chuồng trâu đã được sửa lại và có thêm nhà chứa rơm. Căn nhà mà vợ chồng ông Hội hiện đang ở cũng là được Nhà nước và bộ đội hỗ trợ xây dựng lại trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Bà Đơn chia sẻ, sau gần một năm, mọi thứ đã dần ổn định trở lại. Gia đình bà cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Theo báo Thanh Niên, trận lũ lịch sử tháng 11/2025 đã khiến gia đình ông Hội hứng chịu những thiệt hại nặng nề, nhà cửa hư hỏng, đồ đạc, vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi. Trong lúc đang suy sụp, ông Hội bất ngờ nhận được thông tin con trâu cái - tài sản cơ nghiệp của gia đình bị trôi dạt và mắc kẹt trên mái nhà của bà Phan Thị Điệp (trú thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk).

Chủ nhà khi phát hiện con trâu trên mái nhà đã cho trâu ăn, thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ trâu.

Con trâu sau đó đã được giải cứu thành công. Đến nay, trâu đã sinh nghé được 1,5 tháng. (Ảnh: MXH)

Được biết, con trâu này được ông Hội mua về từ năm 2021 với mục đích chính để nhân giống. Đây là con trâu đầu tiên mà ông mua để chăn nuôi ở xã Hòa Thịnh. Nhờ con trâu này mà gia đình ông có thêm 3 con trâu nữa.

Đến ngày 25/11/2025, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5 cùng ông Hội đã có mặt tại nhà bà Điệp để tiến hành giải cứu. Các chiến sĩ đã ôm từng bó rơm có ở trong nhà rồi đặt cạnh nhà vệ sinh thành hình bậc thang. Sau đó, các chiến sĩ đã đạp thật mạnh xuống, tạo thành lối đi chắc chắn và dắt trâu đi xuống. Sau gần 20 phút, con trâu đã được đưa xuống mặt đất an toàn và đưa về nhà.