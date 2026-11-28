Master Anh Đức vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố về hành vi trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng. Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Đức đã bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 7,6 tỷ đồng.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (thường được gọi là Master Anh Đức) - Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life, để điều tra về hành vi trốn thuế.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo phát triển doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025. Từ tháng 8/2025 đến nay, người này là Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life.

Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức bị xác định đã thu tiền học phí, tiền bán sách thông qua 4 tài khoản ngân hàng cá nhân. Tuy nhiên, số tiền thu được không được đưa vào sổ sách kế toán, không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan chức năng. Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền bị bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 7,6 tỷ đồng.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Những quyển sách được Đức dùng để bán và "dạy làm giàu" nhưng lại không kê khai thuế - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Được biết, cuối tháng 10/2026, Nguyễn Anh Đức gây chú ý trên mạng xã hội khi thông tin về một gói đào tạo làm giàu được giới thiệu có tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng, với mức giá ưu đãi 300 triệu đồng, được chia sẻ rộng rãi.

Ngoài hoạt động đào tạo, Nguyễn Anh Đức còn tự giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Palhomes, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản.

Theo phần giới thiệu trên website cá nhân, Nguyễn Anh Đức hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Palhomes. Website này cho biết doanh nghiệp có hơn 200 nhân sự và hoạt động phân phối các sản phẩm bất động sản trên nhiều dự án từ Bắc tới Nam. Một website khác của Palhomes giới thiệu doanh nghiệp đã hoạt động từ tháng 2/2020, hiện có hơn 200 nhân sự, đã bán hơn 1.000 sản phẩm, triển khai hơn 100 dự án và có trên 80 đối tác.

Bên cạnh bất động sản, Nguyễn Anh Đức còn hiện diện khá rõ trong mảng đào tạo. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, ông Đức là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo kỹ năng, marketing, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo và quản lý tài chính.

Pal Academy được thành lập từ tháng 2/2023 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Khi thành lập, Nguyễn Anh Đức góp 535 triệu đồng, tương đương 26,75% vốn. Đến tháng 4/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 5 tỷ đồng. Website của hệ thống cũng xác nhận Nguyễn Anh Đức xuất hiện với vai trò lãnh đạo, còn Pal Academy được giới thiệu là đơn vị đào tạo phát triển doanh nghiệp.

Không dừng ở Pal Academy, tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life được thành lập. Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy Nguyễn Anh Đức tiếp tục là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Giám đốc. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Trên website Master Life, Nguyễn Anh Đức được giới thiệu là người trực tiếp huấn luyện các chương trình dành cho chủ doanh nghiệp và nhà quản lý. Website này tự công bố ông có hơn 10 năm kinh nghiệm, từng huấn luyện hơn 20.000 doanh nhân và lãnh đạo, đồng thời cho biết Palhomes đạt doanh thu 100 tỷ đồng năm 2021 và 150 tỷ đồng năm 2022. Đáng nói, tất cả những số liệu này đều là thông tin do phía hệ sinh thái Master Anh Đức tự giới thiệu, chưa được kiểm chứng độc lập.

Ngoài các chương trình cao cấp, hệ thống Master Anh Đức còn bán nhiều khóa học với mức giá thấp hơn. Chẳng hạn, khóa Master Business Model được niêm yết giá gốc 38,868 triệu đồng, mức ưu đãi 19,868 triệu đồng; Master Talent có giá gốc 6,868 triệu đồng, ưu đãi còn 3,868 triệu đồng. Một chương trình khác mang tên Master Personal Development được niêm yết giá gốc 23,999 triệu đồng, mức ưu đãi 4,999 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các bị hại liên quan đến vụ việc trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (địa chỉ số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Điều tra viên Lê Thành Trung, số điện thoại 0934529130 – Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng).