Tại Kế hoạch 452/KH-UBND, Hà Nội vận động người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của người nhận thay chuyển sang nhận qua tài khoản chính chủ.

Theo đó, hai nhóm đối tượng thuộc diện vận động bao gồm:

- 2.104 người đang nhận tiền mặt tại các điểm chi trả.﻿

- 78.067 người đang nhận qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền. Nhóm này đã được tính trong số người nhận qua tài khoản.﻿

Thành phố hiện có 608.641 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, 606.537 người nhận qua tài khoản, chiếm 99,65%.

Với những trường hợp đặc thù gặp khó khăn khi mở, sử dụng tài khoản hoặc làm thủ tục đổi phương thức nhận tiền, các đơn vị hỗ trợ theo nguyện vọng của người hưởng và phù hợp với điều kiện thực tế.

BHXH thành phố Hà Nội phối hợp với Bưu điện thành phố tổng hợp dữ liệu và chuyển cho BHXH cơ sở. BHXH cơ sở cùng UBND xã, phường, Bưu điện Trung tâm và các đơn vị liên quan đối chiếu dữ liệu, xác minh thực tế và lập danh sách vận động theo Mẫu số 01. Các trường hợp đặc thù được theo dõi theo Mẫu số 02.

Tại từng địa bàn, các đơn vị bố trí lịch hướng dẫn căn cứ vào lịch chi trả và tình hình thực tế. BHXH cơ sở phối hợp hướng dẫn người hưởng mở tài khoản, làm thủ tục thay đổi phương thức nhận tiền và lồng ghép hướng dẫn sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Kế hoạch triển khai trên toàn thành phố từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 30/6/2027, trong đó đợt cao điểm diễn ra từ ngày 01/5/2027 đến hết ngày 30/6/2027.

Sau ngày 30/6/2027, các đơn vị vẫn tiếp tục cập nhật trường hợp phát sinh và hướng dẫn người hưởng chưa chuyển sang tài khoản chính chủ. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng phải được bảo đảm đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.