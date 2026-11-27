Cùng tỷ lệ hưởng 51%, người đóng BHXH tự nguyện và bắt buộc có thể nhận mức lương hưu hằng tháng khác nhau, tùy mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng.

Người đóng BHXH tự nguyện và người đóng BHXH bắt buộc áp dụng cùng các mốc tỷ lệ hưởng theo số năm đóng. Khi tính ra tiền, hai hình thức sử dụng căn cứ riêng. Điều kiện về tuổi và mức hưởng thấp nhất cũng được xét theo từng hồ sơ.

Trang đầu Nghị định 159/2025/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: Bản gốc văn bản)

Lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu từ tháng 8/2026 sau 18 năm đóng BHXH tự nguyện được tính tỷ lệ hưởng 51%. 15 năm đầu tương ứng 45%, 3 năm đóng thêm được cộng 6 điểm phần trăm. Nếu mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng là 6 triệu đồng/tháng, số tiền nhận mỗi tháng là 3.060.000 đồng.

Tỷ lệ hưởng theo số năm đóng và cách tính lương hưu hằng tháng

Luật Bảo hiểm xã hội quy định với lao động nữ, 15 năm đóng đầu tiên được tính 45%. Với lao động nam, mốc 20 năm tương ứng 45%. Sau các mốc này, mỗi năm đóng thêm được cộng 2 điểm phần trăm, tối đa 75%. Riêng lao động nam đóng từ đủ 15 đến dưới 20 năm được tính 40% cho 15 năm đầu và thêm 1 điểm phần trăm cho mỗi năm sau đó.

Với người đóng tự nguyện, tỷ lệ hưởng được nhân với mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng. Khoản thu nhập dùng làm căn cứ do người tham gia lựa chọn khi đóng. Với người đóng BHXH bắt buộc, mức lương hưu hằng tháng bằng tỷ lệ hưởng nhân với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng. Đối với người làm công ăn lương, căn cứ này thể hiện trong quá trình đóng tại đơn vị sử dụng lao động. Hai người cùng có tỷ lệ 51% có thể nhận số tiền khác nhau tùy mức bình quân của mỗi người.

Điều kiện nhận lương hưu, mức hưởng thấp nhất và cách tính khi đóng cả hai hình thức

Điều kiện chung của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là có ít nhất 15 năm đóng và đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Quy định nâng lương hưu lên bằng mức tham chiếu chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 01/7/2025, thuộc nhóm a, b, c, d, đ, g, i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người chỉ đóng tự nguyện không được nâng lên mức tham chiếu, chỉ tính lương hưu theo tỷ lệ hưởng và mức bình quân thu nhập trong hồ sơ.

Người đóng vượt 35 năm với nam hoặc 30 năm với nữ còn được tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu một người có cả thời gian đóng bắt buộc và tự nguyện, Nghị định 159/2025/NĐ-CP hướng dẫn tính tổng thời gian đóng và xác định mức bình quân từ cả tiền lương lẫn thu nhập làm căn cứ đóng. Với hồ sơ có hai loại thời gian, điều kiện về tuổi và số tiền hưởng được đối chiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 159/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, người có từ đủ 15 năm đóng bắt buộc thì điều kiện tuổi theo Điều 64; người có từ đủ 20 năm đóng bắt buộc và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì theo Điều 65; người tham gia tự nguyện trước ngày 01/01/2021 và đủ 20 năm đóng tự nguyện thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.