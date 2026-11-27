Sau khi cùng nhóm bạn lên bờ, nam sinh 14 tuổi quay trở xuống biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) để rửa tay chân thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi, mất tích.

Tối 27/11, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm 6 học sinh Trường THCS An Phú 2 (xã An Phú) rủ nhau đến bãi biển Mỹ Khê xã Tịnh Khê tắm.

Sau khi tắm xong, 5 em đã lên bờ, riêng em B.V.T.M. (14 tuổi, trú thôn Tây Hà, xã An Phú) quay lại xuống biển để rửa tay chân thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi, mất tích.

Thời điểm này trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có sóng rất lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền hai xã Tịnh Khê, An Phú và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo ông Vương, khu vực nhóm học sinh xuống tắm nằm ngoài phạm vi quản lý bãi tắm của xã, đã được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo cấm tắm. Chiều 27/11, khu vực này có sóng lớn, biển động, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân và du khách không xuống biển tắm để bảo đảm an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nam sinh mất tích.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 27/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo rà soát các khu vực ven biển, bãi tắm tự phát có nguy cơ mất an toàn để cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng nhắc nhở, kiểm soát.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ tự ý tắm, bơi tại những khu vực nguy hiểm, nhất là trong mùa lũ.

Người đứng đầu chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn mà không triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo theo quy định.