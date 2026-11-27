Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ thành công đối tượng có Lệnh truy nã quốc tế.

Ngày 26/11/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Việt Anh, sinh năm 2006, trú tại Tổ dân phố Thượng Hải, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khi đối tượng vừa nhập cảnh từ Đài Loan về Việt Nam.

Nguyễn Việt Anh là đối tượng bị truy nã quốc tế về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Việt Anh tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Ninh Bình

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công an, tháng 4/2025, tại xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Việt Anh cùng đồng bọn thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, hành vi đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với, Nguyễn Việt Anh, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn sang Đài Loan.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Việt Anh. Qua xác minh, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Đài Loan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị phối hợp truy nã quốc tế. Ngày 1/10/2026, Ban Tổng Thư ký INTERPOL đã ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Việt Anh.

Cơ quan Công an ghi lời khai Nguyễn Việt Anh. Ảnh: CA Ninh Bình

Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình cũng tiếp tục báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát Đài Loan phối hợp xác minh, triển khai các biện pháp để đưa đối tượng về nước. Ngày 26/11/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Việt Anh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Ninh Bình