Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội có liên quan trực tiếp tới các quy định lương hưu, trợ cấp.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Quốc hội thông qua (chính thức áp dụng từ ngày 1/3/2027), nhiều quy định mới về thủ tục an sinh đã được điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Đáng chú ý, người hưởng lương hưu, trợ cấp được tự thỏa thuận thời hạn ủy quyền nhận tiền thay vì bị hạn chế tối đa 12 tháng như trước; đồng thời, cả doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội đều phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu chậm trễ giải quyết hồ sơ gây thiệt hại cho người lao động.

Bỏ trần ủy quyền 12 tháng, linh hoạt tài khoản nhận lương hưu

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Theo quy định hiện hành, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) muốn ủy quyền cho người khác lĩnh thay phải lập văn bản có chứng thực và văn bản này chỉ có giá trị tối đa 12 tháng. Luật sửa đổi đã chính thức bãi bỏ giới hạn thời gian nêu trên từ ngày 1/3/2027.

Thay vào đó, việc ủy quyền thực hiện chế độ BHXH chỉ cần lập thành văn bản và tuân thủ theo pháp luật dân sự. Theo Bộ luật Dân sự, thời hạn ủy quyền sẽ do các bên tự thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật không quy định khác, thời hạn mặc định là 01 năm kể từ ngày xác lập. Sự thay đổi nhân văn này giúp người cao tuổi, người có sức khỏe yếu hoặc sinh sống ở xa điểm chi trả có thể thiết lập ủy quyền dài hạn, giảm bớt gánh nặng phải đi lại làm lại giấy tờ hằng năm.

Bên cạnh đó, Luật mới cũng mở rộng quy định về tài khoản nhận chế độ. Thay vì chỉ giới hạn ở tài khoản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, việc chi trả lương hưu và trợ cấp qua tài khoản của người thụ hưởng sẽ được thực hiện linh hoạt theo quy định cụ thể của Chính phủ. Song song đó, các phương thức chi trả trực tiếp thông qua cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ được ủy quyền hoặc thông qua người sử dụng lao động vẫn tiếp tục được duy trì.

Siết chặt trách nhiệm bồi thường khi chậm giải quyết chế độ, cấp sổ BHXH điện tử

Một điểm nhấn quan trọng khác của việc sửa đổi luật lần này là việc nâng cao trách nhiệm giải trình và bồi thường thiệt hại trong quá trình giải quyết quyền lợi an sinh:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động: Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp hồ sơ giải quyết chế độ BHXH đúng thời hạn quy định. Nếu để xảy ra tình trạng nộp chậm gây ảnh hưởng, thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Trách nhiệm của cơ quan BHXH: Cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, đúng hạn. Trường hợp cơ quan này giải quyết chậm trễ gây thiệt hại cho người thụ hưởng cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng. Đối với người tham gia hoặc người thụ hưởng nộp hồ sơ quá hạn, cần đính kèm văn bản giải trình lý do cùng bộ hồ sơ đề nghị giải quyết.

Về cải cách thủ tục hành chính, Luật sửa đổi quy định sổ BHXH sẽ được cấp dưới dạng bản điện tử; trường hợp người tham gia có nhu cầu vẫn được cấp sổ bản giấy với giá trị pháp lý hoàn toàn tương đương.

Ngoài ra, đối với chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, Luật sửa đổi đã bổ sung thẩm quyền quyết định số ngày nghỉ tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Theo đó, người sử dụng lao động được quyền quyết định thời gian nghỉ cho người lao động trong khung tối đa: 10 ngày đối với trường hợp chưa phục hồi sức khỏe sau bệnh cần chữa trị dài ngày; 7 ngày đối với trường hợp phải phẫu thuật và 5 ngày đối với các trường hợp ốm đau khác. Tại những đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở, số ngày nghỉ tiếp tục do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất quyết định.