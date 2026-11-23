Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp tục xác minh.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây, lực lượng Cảnh sát cơ động kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trong đêm.

Theo đó, hồi 1 giờ 15 phút ngày 21/11/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực Khu đô thị 379, thuộc tổ 11, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác Cảnh sát cơ động phát hiện một người đàn ông đang có hành vi lục lọi đồ đạc bên trong xe ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 17A-371.xx của người dân, có dấu hiệu trộm cắp tài sản.

Ngay lập tức, tổ công tác triển khai các biện pháp khống chế, bắt giữ đối tượng. Qua xác minh ban đầu, đối tượng khai tên Bùi Như Thái (sinh năm 1982, trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), đã có 05 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Kiểm tra người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 505.000 đồng cùng một số tang vật liên quan. Số tiền trên được Thái khai nhận vừa lấy từ trong xe ô tô.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt giữ đối tượng cùng tang vật thu giữ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng trong quá trình tuần tra tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần ngăn chặn hành vi phạm tội, bảo vệ tài sản của Nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm và tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.