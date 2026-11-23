Chỉ 1 số ít doanh nghiệp trên thế giới đạt được thành tựu này.

Mạng tự trị là thế hệ mạng viễn thông có khả năng tự giám sát, tự phân tích, tự ra quyết định và tự xử lý sự cố, trong khi con người giữ vai trò đặt mục tiêu và kiểm soát giới hạn an toàn.

Mới đây, TM Forum (TeleManagement Forum) - Hiệp hội viễn thông quốc tế - một hiệp hội toàn cầu phi lợi nhuận của các nhà mạng viễn thông và nhà cung cấp giải pháp công nghệ, chuyên xây dựng tiêu chuẩn chung cho ngành viễn thông đã vinh danh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Mạng tự trị Cấp độ 4.

TM Forum chia năng lực vận hành mạng tự trị thành 6 cấp độ, từ Cấp 0 là vận hành thủ công đến Cấp 5 là tự vận hành hoàn toàn. Cấp 5 hiện chưa có tiêu chuẩn đánh giá, vì vậy Cấp độ 4 là ngưỡng cao nhất ngành viễn thông thế giới đang công nhận, và chỉ một số ít nhà mạng chạm tới như China Telecom, China Mobile (Trung Quốc), NBN Co (Australia), Korea Telecom (Hàn Quốc)...

Ở nghiệp vụ tối ưu vùng phủ sóng, Viettel đạt điểm tuyệt đối 4.0, là chứng nhận duy nhất trên thế giới đạt mức điểm này theo chuẩn mới ban hành, vượt mức 3.7 của các nhà mạng quốc tế khác. Ở nghiệp vụ tối ưu năng lượng, Viettel cũng thuộc số ít nhà mạng đạt Cấp độ 4 theo bộ tiêu chuẩn mới nhất và khắt khe nhất của TM Forum.

Thay vì chờ khách hàng phản ánh hay tổ chức các đợt đo kiểm kéo dài hàng tháng, hệ thống của Viettel giám sát chất lượng mạng liên tục trên toàn quốc, tự phát hiện và khắc phục điểm sóng yếu trong vài giờ. Tại các sự kiện lớn, thời gian điều chỉnh rút xuống chỉ khoảng 2 phút, năng lực phục vụ của toàn mạng tăng thêm hơn 3% ngay trên hạ tầng sẵn có.

Bên cạnh đó, hệ thống tự điều tiết hoạt động của trạm phát sóng theo nhu cầu sử dụng thực tế, chỉ giảm công suất vào giờ thấp điểm và khôi phục ngay khi chất lượng có dấu hiệu suy giảm. Giải pháp giúp Viettel tiết kiệm chi phí điện năng mỗi năm, đồng thời cắt giảm phát thải, góp phần xây dựng hạ tầng số xanh và bền vững.

Việc tự nghiên cứu và phát triển giúp Viettel làm chủ hoàn toàn thuật toán, dữ liệu và quy trình vận hành, chủ động nhân rộng sang các nghiệp vụ khác mà không phụ thuộc vào giải pháp và bản quyền nước ngoài. Riêng hệ thống tối ưu vùng phủ có chi phí phát triển chỉ bằng chưa đầy một phần mười so với phí mua giải pháp tương đương từ đối tác quốc tế.

Đánh giá về thành tựu của Viettel, ông George Glass, Giám đốc Công nghệ TM Forum khẳng định: “Trên thế giới hiện nay, chưa có nhà mạng nào vượt qua Cấp độ 4 ở cả hai kịch bản này. Thành tựu đó đưa Viettel vươn lên vị thế nhóm nhà mạng dẫn đầu toàn cầu về năng lực tự trị hạ tầng đã áp dụng thương mại, mang lại giá trị vận hành thực tế và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng”.

Viettel là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Năm 2025, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt 220.400 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt 56.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40.900 tỷ đồng.

Ở các thị trường nước ngoài, doanh thu của Viettel tăng trưởng 23,9%, là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Đến nay, trong 10 nước đầu tư nước ngoài thì có 7 nước, Viettel giữ vị trí là nhà mạng lớn nhất (tại Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti, Mozambique).

Theo đánh giá của Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, năm 2026 được nhìn nhận như một năm khai mở kỷ nguyên vươn mình, chuyển từ hoạch định tư duy, thể chế, định hướng sang tổ chức thực hiện. Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu vào năm 2030 với trọng tâm chuyển dịch từ viễn thông sang công nghệ.