Tính đến cuối quý 3/2026, lượng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn của DN đạt 22.600 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm sau khi nhận cổ tức từ Honda Việt Nam.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Vietcap nâng 13% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, mã CK: VEA) giai đoạn 2026-2030.

Riêng năm 2026, Vietcap dự phóng doanh thu của VEAM đạt 5.359 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.057 tỷ đồng, tăng 13%.

Sang năm 2027, doanh thu dự kiến tiếp tục tăng 15% lên 6.162 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.115 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 1%.

Xe hybrid bù đắp áp lực cạnh tranh từ xe điện

Theo Vietcap, lợi nhuận từ các công ty liên kết của VEAM dự kiến đạt 7.121 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 7,4% so với năm trước nhờ doanh số tích cực của Toyota, bù đắp cho kết quả kinh doanh kém khả quan hơn của Honda và Ford.

Đáng chú ý, lợi nhuận đóng góp từ Toyota dự kiến đạt 611 tỷ đồng, tăng 96% nhờ doanh số xe hybrid khả quan. Trong khi đó, Honda vẫn là nguồn đóng góp lợi nhuận lớn nhất với 6.056 tỷ đồng, tăng 4%. Lợi nhuận từ Ford dự kiến giảm 5% xuống 455 tỷ đồng.

Vietcap đánh giá việc trì hoãn lộ trình triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) tại Hà Nội và TP.HCM giúp giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Tuy nhiên, nhu cầu của người tiêu dùng vẫn tiếp tục dịch chuyển sang xe điện và xe hybrid.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số VinFast và doanh số xe hybrid của các thành viên VAMA tăng lần lượt 71% và 69% so với cùng kỳ.

Nhóm phân tích dự báo doanh số ô tô du lịch tại Việt Nam sẽ tăng trưởng bình quân 9,7%/năm trong giai đoạn 2026-2031, dẫn dắt bởi xe điện chạy pin (BEV) với mức tăng trưởng 17,3%/năm. Trong khi đó, doanh số xe hybrid được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 20,1%/năm.

Đối với Honda, áp lực cạnh tranh đến từ cả xe máy điện và các mẫu ô tô điện cỡ nhỏ có giá dưới 300 triệu đồng như VF 3 và VF 2 của VinFast.

Dù Honda đã bổ sung các mẫu xe điện mới trong năm 2026, Vietcap cho rằng tốc độ điện hóa còn chậm cùng sự cạnh tranh gay gắt từ VinFast và các thương hiệu Trung Quốc sẽ khiến doanh số xe máy Honda chỉ tăng trưởng bình quân khoảng 1%/năm trong giai đoạn 2026-2031.

Nhìn chung, Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của VEAM sẽ duy trì trên 8.000 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2027-2031, lần lượt đạt 8.115 tỷ đồng, 8.139 tỷ đồng, 8.118 tỷ đồng, 8.097 tỷ đồng và 8.080 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng của xe hybrid được kỳ vọng sẽ bù đắp áp lực cạnh tranh từ xe điện và các chương trình khuyến mãi đối với những dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, qua đó giúp lợi nhuận của VEAM duy trì ổn định.

Lợi suất cổ tức dự kiến duy trì ở mức hấp dẫn

Bên cạnh lợi nhuận từ các công ty liên kết, thu nhập tài chính tiếp tục là nguồn đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của VEAM.

Tính đến cuối quý 3/2026, lượng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn của VEAM đạt 22.600 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ và 53,8% so với đầu năm, sau khi nhận cổ tức từ Honda Việt Nam.

Vietcap kỳ vọng lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh khác đạt 1.171 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 30%, chủ yếu nhờ thu nhập lãi tiền gửi cao hơn. Con số này dự kiến tiếp tục tăng 8% lên 1.266 tỷ đồng trong năm 2027.

Với chính sách chi trả gần như 100% lợi nhuận hằng năm ở cấp công ty mẹ, VEAM được kỳ vọng tiếp tục duy trì mức cổ tức tiền mặt cao.

Cụ thể, Vietcap dự báo VEAM sẽ chi khoảng 7.542 tỷ đồng trả cổ tức trong năm 2027, tương ứng 5.676 đồng/cổ phiếu, mang lại lợi suất cổ tức dự phóng 18,3%. Trong giai đoạn 2028-2031, cổ tức tiền mặt được dự báo duy trì quanh mức 6.100 đồng/cổ phiếu mỗi năm.